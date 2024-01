Les White Sox en pourparlers « sérieux » pour construire un nouveau stade South Loop sur le site The 78

Les White Sox négocient avec le promoteur Related Midwest sur la possibilité de construire un nouveau stade de baseball sur la parcelle South Loop connue sous le nom de « The 78 ».

Des sources proches des discussions, s’exprimant toutes à condition de ne pas être nommées, ont déclaré au Chicago Sun-Times que les négociations pour un stade réservé au baseball étaient « sérieuses ».

L’Illinois Sports Facilities Authority, l’agence gouvernementale qui possède et finance le champ à taux garanti, n’a pas été impliquée dans les discussions, selon le PDG de l’autorité, Frank Bilecki. À un moment donné, les autorités du stade devront s’impliquer dans la détermination de l’avenir du stade à taux garanti et éventuellement dans la construction d’un nouveau stade s’il est financé par des fonds publics.

Le site potentiel de Roosevelt Road et Clark Street appartient à Related Midwest. Le président de l’entreprise, Curt Bailey, n’a pas voulu commenter. Ni le porte-parole des Sox, Scott Reifert, ni Jason Lee, conseiller principal du maire Brandon Johnson.

Le président de Johnson et Sox, Jerry Reinsdorf, a déclaré dans une déclaration écrite commune en réponse aux questions : “Nous nous sommes rencontrés pour discuter du partenariat historique entre l’équipe et Chicago et des idées de l’équipe pour rester compétitive à Chicago à perpétuité.”

Ils n’ont pas mentionné la possibilité de déplacer les Sox du champ à taux garanti vers le secteur South Loop, que le promoteur a nommé pour son potentiel à devenir le 78e quartier de Chicago.

Reinsdorf, 87 ans, a déclaré l’été dernier qu’il étudiait la possibilité de quitter le champ à taux garanti lorsque le bail de l’équipe expirera après la saison 2029.

Le terrain à tarif garanti se trouve au milieu de 70 acres de parking du stade.

Site unique en son genre dans un emplacement privilégié

S’étendant sur 62 acres au sud jusqu’à la 16e rue, The 78 est l’une des plus grandes parcelles non aménagées de Chicago et la plus stratégiquement située. Mais cela a échappé au développement pendant des décennies.

Autrefois propriété de l’acteur politique reconnu coupable Tony Rezko, il était l’un des nombreux sites en lice pour un casino de Chicago désormais prévu à River West.

Le partenaire de Rezko dans l’accord foncier de South Loop était Nadhmi Auchi, un milliardaire irakien vivant à Londres qui a été reconnu coupable d’avoir accepté des commissions illégales dans le cadre d’un accord pétrolier en France. Auchi a été condamné à une amende et à une probation.

En 2019, Auchi était toujours propriétaire du site après avoir pris Related Midwest comme nouveau partenaire. On ne sait pas si Auchi possède toujours une partie du site.

Le gouverneur JB Pritzker prévoit d’utiliser au moins une partie de la propriété pour un centre de recherche technologique de l’Université de l’Illinois connu sous le nom de « Discovery Partners Institute ». C’est le seul projet concret sur la planche à dessin pour The 78. Discovery Partners devrait utiliser environ 4 acres dans la partie sud du site. Bill Jackson, directeur exécutif, a déclaré qu’il avait entendu dire que les White Sox pourraient être intéressés et feraient un excellent voisin.

Un rendu montre la vue depuis la rivière Chicago du nouveau bâtiment du Discovery Partners Institute prévu au 78. On ne sait pas comment la possibilité de construction d’un nouveau stade sur le même site affecterait l’Institut.

“Un nouveau parc Sox pourrait apporter l’infrastructure dont nous avons besoin” pour l’institut, a déclaré Jackson. “Je pense que, ce serait génial.”

Jackson a ajouté que DPI s’est fermement engagé à rester au 78. « Notre plan de match ne fonctionne pas sans être là », a-t-il déclaré.

Un porte-parole du DPI a déclaré qu’il prévoyait de lancer son projet plus tard cette année. Elle a déclaré que les offres pour la construction devraient être soumises au conseil de développement des capitaux de l’État dans quelques semaines.

Les Sox pourraient-ils partager un nouveau site ?

Mais un promoteur de Chicago familier avec la propriété, qui a requis l’anonymat, a déclaré que l’institut “essayait de se retirer de cet accord depuis quelques années”.

Le site n’est pas assez grand pour accueillir à la fois Discovery Partners et un stade de baseball avec ses parkings, a déclaré le promoteur : « Ils devront déménager ailleurs. »

Marc Ganis, consultant en stades basé à Chicago, n’est pas d’accord. Environ 12 à 14 acres seraient nécessaires pour un stade réservé au baseball pouvant accueillir de 35 000 à 38 000 personnes, a déclaré Ganis. Au lieu d’un parking en surface, les Sox pourraient construire une structure de stationnement, bien que sa capacité exacte varie en fonction de sa taille, et que tous les parkings ne devraient pas nécessairement être sur place, a-t-il déclaré.

Une vue aérienne vers le nord en direction du Loop, montrant le site non aménagé de 62 acres situé à Roosevelt Road et Clark Street, devenu connu sous le nom de The 78.

Des sources ont déclaré que l’accès aux transports en commun – la station Roosevelt située à proximité dessert les lignes rouge, verte et orange du CTA – pourrait réduire le besoin de stationnement dans le stade. Avec la rivière Chicago juste à l’ouest du site, des sources ont également noté la possibilité d’un service de bateau-taxi pour les foules les jours de match.

Ganis a qualifié The 78 de « meilleur site non développé » à Chicago et a déclaré qu’il n’était pas surpris que les Sox l’envisagent.

“Si les White Sox veulent rester dans la ville proprement dite, c’est un excellent emplacement”, a déclaré Ganis. « Il s’agit d’un site clair, entouré de transports en commun et d’accès autoroutiers. C’est l’un des rares endroits du noyau urbain de Chicago qui pourrait abriter un stade bien situé.

Les voies ferrées coupant le terrain en deux le rendent « encore plus » attrayant en tant que site de stade, a déclaré Ganis.

“Lorsque vous avez une ligne ferroviaire active ou des gares ferroviaires traversant un endroit, vous ne pouvez faire qu’un nombre limité de choses avec cette propriété”, a-t-il déclaré. « Le logement est un défi. Le développement commercial est un défi. Une installation sportive qui n’est exploitée qu’à certaines heures et qui, lorsqu’elle fonctionne, est de toute façon attendue par du bruit, y est bien située.

« Regardez les deux stades de Baltimore. Ils ont été construits sur d’anciens terrains ferroviaires avec une voie ferrée active juste à côté.

Des voies ferrées traversent The 78, une grande parcelle non aménagée juste au sud du centre-ville de Chicago, mais les voies ferrées ne devraient pas dissuader l’ouverture d’un nouveau stade des White Sox, si l’équipe choisit de s’y installer, a déclaré un consultant local. Tyler Pasciak LaRivière/Sun-Times

Ganis a comparé la quête des Sox pour un nouveau domicile au développement du stade dans la banlieue d’Atlanta connu sous le nom de The Battery. Truist Park, domicile des Braves d’Atlanta, est un développement à usage mixte ancré dans le stade qui comprend des hôtels, des restaurants, des magasins et d’autres utilisations de divertissement et d’affaires à distance de marche du stade.

«Cela a été très réussi. Il y a beaucoup d’équipes de baseball qui cherchent à imiter ce que les Braves d’Atlanta ont fait », a déclaré Ganis.

L’accord de 1988 a empêché le déménagement des Sox en Floride

Le champ à taux garanti a ouvert ses portes en 1991 en face de l’ancienne maison de l’équipe, le Comiskey Park, aujourd’hui démoli. Le financement du nouveau stade a été conclu dans le cadre d’un accord de dernière minute qui a empêché les Sox de déménager à Saint-Pétersbourg, en Floride.

Alors-Gouverneur. Jim Thompson a arrêté le temps pour faire pression sur les législateurs, qui ont approuvé l’accord après la date limite de minuit de la session de 1988.

Le bail initial était très favorable aux Sox. Pendant la première décennie, l’équipe ne payait aucun loyer si la fréquentation annuelle tombait en dessous de 1,2 million. Aux termes de son bail actuel, l’équipe paie 1,5 million de dollars de loyer annuel. Les Sox contrôlent les revenus provenant de la vente de billets, des concessions, du stationnement et des opérations de marchandises.

Le bail a été modifié ces dernières années pour permettre aux Sox d’ouvrir un magasin d’équipe et un restaurant sur un terrain appartenant à l’État en face du stade de baseball.

Le champ à taux garanti a été financé grâce aux revenus générés par une augmentation de la taxe sur les chambres d’hôtel de Chicago. La ville et l’État contribuent chacun 5 millions de dollars par an. Il a été rénové au fil des ans, mais sans le développement autour du stade que les Sox convoitent apparemment. Au lieu de cela, le stade de baseball est entouré d’environ 70 acres de parking en surface.

Les White Sox ont un magasin de fans et un bar construits dans l’une des rampes d’accès du stade de l’autre côté de la 35e rue, mais il y a peu d’autres développements dans les environs immédiats.

Au même moment où les Sox réfléchissent à un déménagement, les Bears poursuivent leur recherche d’une nouvelle maison à Chicago après avoir dépensé…