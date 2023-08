Les White Sox disent qu’ils ne savaient pas au début qu’une femme blessée lors d’un match avait été abattue

CHICAGO (AP) — Le manager d’Oakland Athletics, Mark Kotsay, se souvient qu’il était assis seul dans les gradins alors qu’il avait 5 ans, ayant grandi près de Los Angeles et qu’il regardait son père Steve lancer dans un match de softball.

Une voiture s’est arrêtée derrière le champ gauche et quelqu’un à bord du véhicule a commencé à tirer. Alors que les balles arrosaient le terrain, Steve Kotsay est entré en action. Policier, il a taclé son fils pour le protéger.

« C’est juste le souvenir que j’ai d’avoir assisté à un match de baseball-softball-et de mon père », a déclaré Mark Kotsay. « Des choses comme ça se sont produites dans mon quartier. »

Mark Kotsay s’est souvenu de ce souvenir samedi, un jour après une fusillade au Garanti Rate Field lors de la victoire 12-4 d’Oakland contre les White Sox de Chicago – soulevant des questions sur la sécurité au stade et sur ce qui s’est exactement passé.

Les White Sox ont déclaré qu’ils ne savaient pas au début qu’une femme blessée pendant le match avait été abattue et que la police de Chicago aurait arrêté le jeu si les policiers pensaient qu’il était dangereux de continuer.

Le porte-parole de l’équipe, Scott Reifert, a déclaré que la police avait déterminé qu’il n’y avait « aucune menace active et que le match pouvait continuer ». L’équipe était également en contact avec la Major League Baseball.

« Si la police veut arrêter le jeu, elle arrêtera le jeu », a déclaré Reifert.

La police de Chicago a déclaré qu’une femme de 42 ans avait été blessée par balle à la jambe lors du match contre les Oakland Athletics, et qu’une femme de 26 ans avait eu une écorchure à l’abdomen. La femme de 42 ans était dans un état passable au centre médical de l’Université de Chicago. La femme de 26 ans a refusé de recevoir des soins médicaux, selon le communiqué de la police.

La police de Chicago n’avait aucune mise à jour samedi.

« Ce n’est pas quelque chose que vous vous attendez à voir ou à entendre lors d’un match, mais heureusement, tout le monde va bien », a déclaré le voltigeur des White Sox Andrew Benintendi.

Les joueurs et les managers des deux équipes ont déclaré qu’ils n’étaient au courant de la fusillade qu’après. Le manager des White Sox, Pedro Grifol, a déclaré qu’il était « absolument » d’accord avec la poursuite du match.

« S’ils avaient senti que nous étions en danger, ils nous l’auraient probablement fait savoir avant », a-t-il déclaré.

Les White Sox ne savaient toujours pas si une arme à feu avait été tirée depuis l’intérieur ou l’extérieur du stade. L’équipe a également défendu les procédures de sécurité en place et n’a pas voulu dire si des mesures supplémentaires étaient mises en œuvre à la suite de l’incident.

« Nous voulons que nos fans puissent assister au match, se sentir en sécurité et passer un bon moment, et des millions de personnes viennent dans ce stade chaque année », a déclaré Reifert samedi. « Nous essayons de faire en sorte qu’ils passent une soirée aussi agréable que possible. »

Les blessures ont été subies à mi-chemin de la section 161 dans le champ du centre gauche vers la quatrième manche, selon Reifert.

Les Chicagoans Michael Reyes et Martha Rincon étaient dans les derniers rangs samedi, faisant partie d’un groupe de huit amis.

Rincon a déclaré qu’ils étaient « un peu méfiants » à l’idée d’assister au match. Mais là encore, ils voulaient honorer un ami décédé qui était un fidèle fan des White Sox. Son anniversaire aurait été dimanche.

« C’est un peu comme vivre dans le sud de Chicago », a déclaré Rincon, un partisan des Cubs du South Side. « Vous savez que cela se passe là-bas. Mais tu rentres quand même chez toi.

Elle a plaisanté : « En fait, nous pensions que le cadeau serait des gilets pare-balles avec le logo des Sox. »

Les fans ont plutôt eu des figurines Dylan Cease.

Reyes a déclaré qu’il n’était pas choqué par la fusillade, mais il ne s’y attendait pas non plus.

« Je ne fais pas partie de ces ‘Cela ne peut pas arriver ici’ parce que cela peut arriver n’importe où », a-t-il déclaré. « Malheureusement, avec l’augmentation des fusillades et l’accès des gens aux armes à feu, je ne devrais pas être surpris que cela se produise ici. »

Reyes et Rincon ont remarqué plus de policiers et de sécurité que d’habitude autour du stade. Mais ils n’ont pas vu de mesures supplémentaires lorsqu’ils ont franchi l’entrée.

La Major League Baseball a mis en place une détection obligatoire des métaux depuis le jour de l’ouverture en 2015. Les clubs des grandes ligues avaient entre la saison 2013 et le jour de l’ouverture 2015 pour répondre aux exigences de détection des métaux.

Mais si une balle tirée de l’extérieur atterrissait à l’intérieur du stade ?

« De toute évidence, cela devient plus important qu’un problème avec les White Sox de Chicago », a déclaré Reifert. «Cela devient un problème du service de police de Chicago et un problème de sécurité publique, et nous essayons tous de nous coordonner et de travailler ensemble. C’est l’une des choses que nous faisons et nous pensons que nous le faisons bien.

Reifert a déclaré que personne n’avait signalé avoir entendu un coup de feu et qu’il avait fallu un certain temps avant que le personnel médical et les enquêteurs se rendent compte qu’il y avait eu une fusillade. Il a ajouté que la balle s’est apparemment retrouvée dans une chemise portée par une troisième personne, qui n’a pas été blessée.

La foule annoncée vendredi était de 21 906 personnes. Un concert d’après-match mettant en vedette Vanilla Ice, Rob Base et Tone Loc a été annulé en raison de « problèmes techniques », avait annoncé l’équipe à l’époque. Les White Sox ont déclaré samedi que le concert avait été annulé « pour permettre au CPD de dégager les zones des spectateurs et d’inspecter les gradins avec les lumières du stade allumées » et non en raison de problèmes de sécurité.

« Pour que quelque chose comme ça se produise, cela sensibilise en quelque sorte à la sécurité et à des choses comme ça pour nous, les joueurs et pour les fans aussi », a déclaré le voltigeur d’Oakland Lawrence Butler. « Vous ne voulez pas que quiconque vienne à un match de baseball et en ressorte blessé ou quelque chose comme ça. C’est donc assez effrayant.

___

AP MLB : https://apnews.com/hub/mlb

Andrew Seligman, Associated Press