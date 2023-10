Les White Sox de Chicago terminent 2023 avec 101 défaites. 5 points à retenir de la saison « frustrante ». – Villes jumelles

Le manager Pedro Grifol a résumé la saison 2023 des White Sox de Chicago à l’approche des derniers jours de l’année.

« Frustrant, éducatif, quelque peu embarrassant », a déclaré Grifol samedi après-midi. « Mais j’ai faim et je suis déterminé à bien faire les choses. »

Les Sox avaient espéré rebondir après avoir terminé 81-81 et raté les séries éliminatoires en 2022. Au lieu de cela, ils ont subi au moins 100 pertes pour la cinquième fois. dans l’histoire de l’équipe.

Les Sox ont perdu la finale de la saison dimanche 2-1 contre les Padres de San Diego en 11 manches devant 20 588 au Garanti Rate Field pour conclure l’année 61-101. Ils ont égalé l’équipe de 1948 (51-101) pour le troisième plus grand nombre de défaites en une saison. Les Sox ont perdu 106 matchs en 1970 et 102 en 1932.

Ils ont terminé 40 matchs sous .500 pour la première fois depuis la fin de la saison 1970 (56-106).

Il n’y a nulle part où aller mais monter. Voici cinq points à retenir de 2023.

1. L’équipe ne s’est jamais remise d’un mois d’avril lamentable.

Les Sox savaient qu’avril serait un défi.

Après avoir ouvert la saison fin mars contre les champions de la Série mondiale 2022, les Astros de Houston, le mois d’avril a présenté des séries contre les Phillies de Philadelphie, les Blue Jays de Toronto et deux contre les Rays de Tampa Bay.

Les Sox ont échoué au premier test et se sont dirigés vers leur pire départ depuis 1948 avec 21 défaites lors de leurs 28 premiers matchs. Lors de la série du 24 au 26 avril à Toronto, ils étaient a dominé 20-2 en se faisant balayer.

Les Sox ont subi leur première séquence de 10 défaites consécutives depuis 2013 et ont dû organiser un rallye épique en neuvième manche – marquant sept points – le 30 avril pour mettre fin à la glissade avec une victoire de 12-9 contre les Rays au taux garanti Field.

À la fin du mois d’avril, les Sox avaient une fiche de 8-21. Ils ne s’en sont jamais remis.

2. C’est devenu une saison de changement.

Lorsqu’une équipe échoue, le changement est inévitable.

Bien hors de la course centrale de la Ligue américaine, les Sox étaient actifs à la date limite des échanges en tant que vendeurs. Ils ont déplacé le joueur de champ intérieur Jake Burger et les lanceurs Lucas Giolito, Reynaldo López, Kendall Graveman, Keynan Middleton, Lance Lynn et Joe Kelly.

Le bouleversement ne s’est pas terminé au club-house.

Le 21 août, les Sox se sont séparés du vice-président exécutif Ken Williams et du directeur général Rick Hahn.

« J’ai pris la décision quelques jours avant de l’annoncer, mais j’ai passé un mois à y réfléchir et à parler avec des personnes à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation », a déclaré le président Jerry Reinsdorf le 31 août. « J’ai envisagé diverses alternatives. Une alternative était de ne rien faire. Une autre était de garder Kenny et de laisser Rick partir, une autre était de garder Rick et de laisser Kenny partir, et une autre était de les laisser partir tous les deux et j’en suis venu à la conclusion qu’il serait préférable de les laisser partir tous les deux et de prendre un nouveau départ.

Les Sox promus Chris Getz au directeur général. Il a ajouté Josh Barfield (directeur général adjoint), Brian Bannister (conseiller principal aux lanceurs) et Gene Watson (directeur du personnel des joueurs) au département des opérations de baseball.

Getz a déclaré que Grifol resterait manager.

Interrogé sur d’éventuels changements dans son équipe d’entraîneurs avant le match de dimanche, Grifol a répondu : « Il y a quelques idées que je ne peux pas partager. C’est une question très sensible. Quand vous parlez du personnel, vous parlez de personnes qui sont ici depuis très, très longtemps. Malheureusement, c’est un jeu qui repose sur des victoires et des défaites, donc évidemment, chaque année, c’est une période difficile pour le personnel.

3. L’actualité ne s’est jamais arrêtée pour une équipe hors compétition.

Même s’ils étaient loin d’être en lice, les Sox n’ont jamais été hors de l’actualité.

Et pas pour les bonnes raisons.

Les Sox et les Gardiens de Cleveland s’est battu le 5 août à Progressive Field. La mêlée a abouti à six suspensions, l’arrêt-court des Sox Tim Anderson purgeant cinq matchs et le joueur de troisième but des Guardians José Ramírez en purgeant deux.

La poussière n’était pas vraiment retombée lorsque Middleton – membre des Yankees de New York après un échange le 1er août – a déclaré dans une interview le 6 août avec ESPN et le New York Daily News que le Le club-house des Sox n’avait « aucune règle » qui a été repoussé par Hahn et Grifol.

L’attention s’est portée sur les tribunes le 25 août, lorsque deux femmes ont été touchées par des coups de feu lors d’un match des Sox contre les Oakland Athletics au Garantie Rate Field. Des questions persistent en ce qui concerne cet incident.

4. Luis Robert Jr. et Liam Hendriks ont présenté les faits saillants.

Les moments forts ne sont pas nombreux lorsqu’une équipe perd 101 matchs.

Mais Robert a élevé son jeu à un autre niveau, terminant troisième de la Ligue américaine avec 38 circuits. Il a obtenu sa première sélection All-Star en passe de devenir le premier joueur de l’histoire des Sox à réussir plus de 35 doubles (36) et plus de 35 circuits et à voler plus de 20 buts (20) en une seule saison.

Il a également joué en défense de calibre Gold Glove dans le champ central.

L’un des moments les plus mémorables de la saison est survenu Le 29 mai, lorsque Hendriks a fait ses débuts inspirants dans la saison contre les Angels de Los Angeles au Garanti Rate Field après avoir combattu un lymphome non hodgkinien de stade 4.

Le releveur a continué d’avoir un impact après avoir subi une opération chirurgicale de fin de saison à Tommy John en août, rencontrant des familles touchées par le cancer lors des matchs à domicile et sur route le reste de la saison.

5. Les Sox sont confrontés à plusieurs décisions cette intersaison.

Les Sox ont des options de club en 2024 pour Hendriks et Anderson, deux décisions auxquelles l’équipe sera confrontée cette intersaison.

Il y a beaucoup de travail à faireque ce soit avec l’équipe des lanceurs, les postes intérieurs comme le deuxième but et les postes extérieurs comme le champ droit.

« Je suis engagé, déterminé, excité de commencer cette intersaison avec Chris et son équipe et d’améliorer les choses, bien mieux », a déclaré Grifol dimanche. « Il faut que ça s’améliore. »

