Les White Sox de Chicago : « Pas de règles » et pas de culture

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Les White Sox de Chicago ont la pire culture de tous les sports en ce moment.

C’est vrai – le pire.

Des problèmes non-stop ont été rendus publics concernant la gravité de l’équipe cette année – pas sur le terrain, que nous connaissons depuis un certain temps, mais en dehors. La saison 2023 des White Sox est passée de mauvaise à pire, à carrément embarrassante.

Quelle que soit la mesure extérieure, l’équipe pue. Nous l’avons reconnu. Les White Sox étaient des vendeurs agressifs à la date limite des échanges, et pour une bonne raison. Mais la performance sur le terrain étant si médiocre n’a jamais vraiment eu de sens pour moi. Il y a du talent sur cette liste – assez de talent, en fait, pour me faire choisir Chicago pour remporter l’American League Central avant la saison.

Garçon, j’avais tort.

Mais je n’ai pas compris pourquoi. Était-ce des blessures ? Les White Sox ressentaient-ils toujours les effets résiduels de l’embauche d’un manager à Tony La Russa qui, alors qu’il était membre du Temple de la renommée, était dans la fin des années 70 et clairement plus prêt à gérer une saison de 162 matchs ? Était-ce vraiment ce qui les avait fait reculer ? Était-ce le propriétaire Jerry Reinsdorf ? Vice-président exécutif Kenny Williams ? Le directeur général Rick Hahn ? Quelqu’un d’autre? Non, la culture de toute l’organisation est la raison pour laquelle le club est si horrible.

Il y a quelques jours, Tim Anderson a été assommé par un coup de poing de la star des Cleveland Guardians José Ramírez – qui a ensuite a dit par la suite que, essentiellement, Anderson l’avait fait venir.

Puis les vannes se sont ouvertes.

Le releveur Keynan Middleton, que les White Sox venaient de donner aux Yankees, a fait des commentaires révélateurs sur son ancien club-house peu après le combat, révélant notamment « qu’il n’y a pas de règles ».

[Ex-White Sox reliever Keynan Middleton says team has ‘no rules’ culture]

Passons en revue ces citations, car elles font partie des choses les plus alarmantes que j’aie jamais entendues à propos d’une organisation dans n’importe quel sport, jamais.

De ESPN:

« Nous sommes arrivés sans règles », a déclaré Middleton. « Je ne sais pas comment vous contrôlez la culture s’il n’y a pas de règles ou de lignes directrices à suivre parce que chacun fait son propre truc. Comme, comment dites-vous quelque chose à ce sujet parce qu’il n’y a pas de règles ?

« Vous avez des recrues qui dorment dans l’enclos des releveurs pendant le match. Vous avez des gars qui manquent des réunions. Vous avez des gars qui manquent des PFP (entraînements au champ des lanceurs), et il n’y a aucune conséquence pour tout cela. »

…

« La seconde où j’ai découvert que j’avais été échangé, je me suis rasé le visage », a déclaré Middleton. « J’étais prêt à jouer selon leurs règles parce que tout ce que je veux, c’est gagner des matchs. … Vous savez comment agir [here]. Vous savez qu’il ne faut pas être en retard et vous savez qu’il y a des conséquences si vous êtes en retard. »

…

« Quand je suis arrivé à l’entraînement de printemps, j’ai entendu dire que la même chose s’était produite l’année dernière », a déclaré Middleton. « Cela se reproduit cette année, donc je ne sais pas comment je pourrais changer cela. Ils ne vous disent pas de ne pas manquer les PFP. Ils ne vous disent pas de ne pas manquer les réunions, et si cela se produit, c’est juste, ‘OK.’ «

Lanceur vétéran Lance Lynn, qui avait été échangé par les White Sox aux Dodgers à la date limite, a été interrogé sur ces citations et sa réponse immédiate aux journalistes a été que Middleton n’avait « pas tort ».

Dans une interview de suivi avec l’émission YouTube Foul Territory, Lynn a proposé de partager tout ce avec quoi il n’était pas d’accord avec les commentaires initiaux de Middleton – Lynn est ensuite restée silencieuse jusqu’à ce que les hôtes comprennent.

Alex Curry, co-animatrice de « Flippin’ Bats », connaît bien Middleton depuis ses quatre saisons avec les Angels, car elle y était la principale journaliste de la télévision. Elle se souvient de lui comme d’une bonne personne qui travaille dur, veut être géniale et veut gagner. Ce qui fait apparemment de lui une exception dans le club-house des White Sox.

Alors, qui mérite spécifiquement le blâme pour ce gâchis?

Si vous cherchez quelqu’un à pointer du doigt, commencez par le propriétaire Jerry Reinsdorf. Après la saison 2020, il a embauché un ami de longue date (et retraité de longue date) Tony La Russa pour être le nouveau manager de l’équipe. La Russa est membre du Temple de la renommée mais n’était plus entraîneure depuis neuf ans. Beaucoup de choses avaient changé au cours de cette décennie. Pourtant, Reinsdorf l’a convaincu de revenir pour son deuxième passage avec les White Sox – La Russa avait initialement dirigé le club en 1986 – principalement parce qu’ils sont de bons amis.

La Russa a entraîné trois champions de la Série mondiale à son époque. Maintenant, dites-moi si cette prochaine anecdote ressemble à un club de championnat pour vous :

Selon station de radio locale 670 The Score, un autre incident troublant s’est produit entre Anderson et le receveur vétéran des White Sox Yasmani Grandal. Comme Anderson, Grandal est à Chicago depuis des années maintenant et est un ancien All-Star qui a eu une belle carrière.

Selon l’histoire, juste avant la pause des étoiles en juillet, Grandal s’est présenté au parc, a découvert qu’il n’était pas dans la formation de ce jour-là et a annoncé qu’il partait pour commencer sa pause un jour plus tôt car il n’était pas prévu de jouer. . Anderson, alors qu’il était assis dans une baignoire, a alors dit à Grandal : « Vous pouvez vous foutre de la merde alors, nous ne voulons pas de vous ici si c’est votre attitude. Sortez de la merde. Je paierai pour votre vol. » Grandal s’est ensuite dirigé vers la baignoire et aurait giflé Anderson au visage.

Il est important de noter que Grandal a nié avoir giflé Anderson. Il convient également de souligner que La Russa a démissionné après la saison dernière, bien qu’il ait dirigé Anderson et Grandal pendant deux ans. (Pedro Grifol est l’actuel manager des White Sox.) Si cette histoire est vraie, c’est juste une autre preuve accablante que les White Sox ont actuellement la pire culture sportive, du moins dans les sports professionnels américains. (Rappelez-vous, le mandat de Dan Snyder avec les commandants de Washington de la NFL est terminé ; il y a un nouveau propriétaire là-bas.)

Je ne reproche même pas à Anderson d’avoir dit ce qu’il a dit à Grandal. Au moins, il était un leader à ce moment-là. Il avait raison dans ce cas. Quel tourbillon le mois dernier pour lui.

Même certains des joueurs qui sont sortis de l’environnement en ressentent encore les effets. Middleton, évidemment, est une énorme raison pour laquelle l’image de cette équipe a pris un tel coup à cause de ce qu’il a dit. Maintenant, il est avec les Yankees, et soit dit en passant, cette organisation a ses propres problèmes, donc cela ne reflète pas bien les White Sox que Middleton préfère encore largement sa nouvelle équipe jusqu’à présent.

Les commentaires de Middleton sont intervenus juste avant que les Yankees n’affrontent les White Sox à Chicago cette semaine. Lorsqu’il est entré dans le jeu jeudi soir, le tableau vidéo de Guaranteed Rate Field n’affichait pas son nom.

C’était le cas dans plusieurs zones où le nom du lanceur adverse sur le monticule est généralement répertorié mais a été laissé en blanc.

Les White Sox revendiqué plus tard que c’était un accident et complètement involontaire. Vraiment? L’omission aurait continué pendant les deux manches entières que Middleton a lancées. Personne n’a pu résoudre ce problème pendant cette période ? Cela n’arrive jamais.

Pour moi, c’est simplement le dernier exemple des White Sox de Chicago ayant la pire culture sportive.

Ben Verlander est un analyste MLB pour FOX Sports et l’hôte du « Flippin ‘Chauves-souris » podcast. Né et élevé à Richmond, en Virginie, Verlander était un All-American à l’Université Old Dominion avant de rejoindre son frère, Justin, à Detroit en tant que choix de 14e ronde des Tigers en 2013. Il a passé cinq ans dans les Tigers organisation. Suivez-le sur Twitter @BenVerlander .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports White Sox de Chicago Tim Anderson Keynan Middleton