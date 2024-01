Les White Sox de Chicago envisagent South Loop pour un nouveau stade ?

Les South Siders joueront-ils au baseball dans le South Loop ?

Si les White Sox de Chicago et le développeur Related Midwest construisaient un stade réservé au baseball à Roosevelt Road et Clark Street – une zone connue sous le nom de « 78 » – cela pourrait améliorer l’expérience des fans tout en stimulant le développement de la région.

“À l’heure actuelle, le stade n’est pas vraiment dans un quartier, il est au milieu de nulle part et dans un endroit peu attrayant”, a déclaré Allen Sanders, maître de conférences à l’Université de Chicago qui étudie l’économie du sport. “Et pour en arriver au stade approximatif, il n’y a rien de merveilleux dans cette expérience.”

Des négociations « sérieuses » ont eu lieu entre les White Sox de Chicago et le développeur Related Midwest au sujet du projet, le Chicago Sun Times signalé.

Midwest est propriétaire du site mais a refusé de commenter par l’intermédiaire de Tricia Van Horn, vice-présidente du marketing et des communications. L’Illinois Sports Facilities Authority, propriétaire du champ à taux garanti, n’a pas été impliquée dans les négociations, a déclaré le PDG de l’organisation, Frank Bilecki, au Tribune.

“Je ne fais pas partie de la discussion, du moins pour l’instant”, a déclaré Bilecki. « Je n’en sais vraiment rien. Je suis propriétaire et eux sont locataires, et ils étudient les options comme le font les locataires partout.

Les Sox et le maire Brandon Johnson ont publié jeudi une déclaration commune qui n’abordait pas la possibilité de construire un nouveau stade sur le site 78.

“Le maire Brandon Johnson et le président des White Sox de Chicago, Jerry Reinsdorf, se sont rencontrés pour discuter du partenariat historique entre l’équipe et Chicago et des idées de l’équipe pour rester compétitive à Chicago à perpétuité”, indique le communiqué. “Le partenariat entre la Ville et l’équipe remonte à plus d’un siècle et l’administration Johnson s’engage à poursuivre ce dialogue à l’avenir.”

Sanders, un fan des White Sox qui assiste souvent aux matchs et qui critique également de longue date l’utilisation de fonds publics pour financer de nouveaux stades, a déclaré qu’un nouveau stade pourrait ne pas faire grand-chose pour augmenter la fréquentation.

“Le plus gros problème pourrait être qu’il s’agit d’une très mauvaise équipe de baseball, couplée au fait que les propriétaires seniors ne se sont pas vraiment fait aimer du public”, a-t-il déclaré.

La question de savoir comment tout nouveau stade approximatif serait financé est importante. Le champ à taux garanti – où le bail des Sox s’étend jusqu’en 2029 – a été payé grâce à l’argent collecté grâce à une augmentation des taxes sur les chambres d’hôtel à Chicago dans le cadre d’un accord de dernière minute à Springfield en 1988. La ville et l’État apportent également chacun 5 millions de dollars par an.

L’ISFA doit encore environ 50 millions de dollars pour la construction du stade, qui a ouvert ses portes près de la 35e rue et de Shields Avenue en 1991.

Le gouverneur JB Pritzker a indiqué qu’il n’était généralement pas favorable à ce que l’argent de l’État soit destiné aux équipes sportives privées et professionnelles. Il a exprimé ce sentiment l’année dernière à cause des rumeurs sur la question de savoir si les Sox allaient déménager et dans la quête des Bears de Chicago pour trouver un nouveau stade dans la ville ou en banlieue.

Quant aux rapports sur les dernières discussions concernant un éventuel nouveau stade pour les Sox, Pritzker a suggéré qu’il serait ouvert à l’écoute de toute proposition.

“Personne n’a encore posé de question, donc cela dit, je pense que vous connaissez mon point de vue sur les équipes privées et si le public devrait payer pour des installations privées qui seront utilisées par des entreprises privées”, a déclaré le gouverneur lors d’un événement sans rapport avec une conférence de presse. école primaire à l’extérieur de Springfield. « Cela dit, je veux dire, il y a des choses que le gouvernement fait pour soutenir les entreprises dans tout l’État, en investissant dans les infrastructures, en s’assurant que nous soutenons le succès des entreprises dans l’Illinois.

“Donc, comme pour toutes les autres choses, qu’il s’agisse d’équipes sportives ou d’autres entreprises privées, nous examinerons tout ce qu’ils pourraient suggérer de demander.”

L’endroit où joueront les Sox à l’avenir est un sujet de conversation depuis plusieurs mois.

En août, L’entreprise de Crain à Chicago a rapporté que l’équipe envisageait de déménager à l’expiration de son bail à Garantie Rate Field.

À cette époque, les Sox avaient déclaré dans un communiqué : « Nous n’avons eu aucune conversation sur la situation de notre bail, mais à six ans de la fin, le moment approche naturellement où les discussions devraient commencer. Les conversations auraient lieu avec la ville, l’ISFA et l’État et porteraient très probablement sur la vision, les opportunités et l’avenir.

Les Sox ont confirmé qu’une réunion entre Reinsdorf et le maire de Nashville, Freddie O’Connell, avait eu lieu lors des réunions d’hiver de la MLB en décembre. Mais ils n’ont pas divulgué les sujets abordés.

Nashville a longtemps été mentionnée dans les spéculations comme une ville à considérer si la MLB décide de se développer.

Une décision des Sox pourrait ajouter une ride aux efforts des Bears pour construire un nouveau stade fermé. Les Bears ont dépensé 197 millions de dollars pour acheter l’ancien hippodrome d’Arlington Park il y a presque un an, mais ont fait peu de progrès depuis lors pour obtenir des subventions fiscales ou résoudre un différend sur les taxes foncières avec les districts scolaires locaux.

Les Bears ont également eu des discussions avec Johnson sur la possibilité de rester dans la ville et avec des responsables sur des sites potentiels à Naperville, Waukegan et ailleurs.

Le maire d’Arlington Heights, Tom Hayes, a déclaré qu’il ne pouvait pas spéculer sur la manière dont les pourparlers des Sox pourraient affecter les options des Bears, affirmant qu’il essayait toujours d’organiser des réunions en face-à-face entre l’équipe et les écoles.

« Je ne prévois pas que cela aurait un impact négatif sur l’élan que nous essayons de prendre », a-t-il déclaré. « Nous avons bon espoir que les choses avancent dans la bonne direction et nous continuons à y travailler. »

Un déménagement des Sox vers les 78 pourrait s’inspirer du Truist Park des Braves d’Atlanta, qui a ouvert ses portes en 2017 comme point d’ancrage de The Battery, une zone environnante de restaurants, de logements et de divertissements.

Un tel développement à usage mixte est ce que les Bears ont proposé pour Arlington Heights. Mais avec 62 acres, le site de Chicago est beaucoup plus petit que les 326 acres de l’ancienne piste équestre d’Arlington.

Jeremy Gorner du Tribune a rapporté de Rochester, Illinois.

