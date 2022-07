Les White Sox annulent les feux d’artifice après la fusillade du 4 juillet

Six personnes ont été tuées et 30 blessées par la fusillade

L’équipe de la MLB, les White Sox de Chicago, a contacté la ligue pour reporter leur rencontre avec les Twins du Minnesota après qu’un homme armé a ouvert le feu lundi lors d’un défilé du jour de l’indépendance le 4 juillet, tuant six personnes.

Alors que le jeu se déroulait toujours à l’heure, un feu d’artifice prévu pour sa conclusion a dû être annulé.

De plus, un moment de silence a eu lieu avant que le premier lancer ne soit lancé dans l’éventuelle victoire 6-3 des Twins.

Dans un communiqué, les White Sox ont déclaré que leurs cœurs étaient avec la communauté de Highland Park où l’attaque a eu lieu. Robert E. Crimo III, 21 ans, a été arrêté parce qu’il est soupçonné d’avoir perpétré cet horrible incident.

“L’ensemble de l’organisation des White Sox de Chicago exprime ses plus sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes innocentes de l’horrible fusillade d’aujourd’hui et à tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie”, a-t-il ajouté. dit la franchise.

Nos cœurs vont à la communauté de Highland Park. pic.twitter.com/QMfJ9xdfoj – White Sox de Chicago (@whitesox) 4 juillet 2022

Les autorités affirment que Crimo a ouvert le feu sur le défilé dans la communauté de Highland Park vers 10 h 15, heure locale, alors qu’il était environ aux trois quarts du parcours.

Cela a envoyé des centaines de marcheurs, d’enfants à vélo et de parents avec des bébés dans des poussettes fuir pour des raisons de sécurité, et le porte-parole du groupe de travail sur les crimes majeurs du comté de Lake, Christopher Covelli, a affirmé que Crimo avait utilisé un maintenant récupéré. “fusil de grande puissance” de tirer d’un endroit isolé au-dessus de lui un immeuble commercial qui l’a fait “très difficile à voir”.

Les membres de l’organisation White Sox ont critiqué la facilité d’obtention de telles armes à feu et la fréquence à laquelle des fusillades de masse se produisent aux États-Unis ces derniers temps, avec 30 autres personnes blessées à Highland Park.

“Je pense que l’accès aux armes qui sont utilisées… quelque chose doit changer”, a demandé le joueur des White Sox Liam Hendriks. “Quelque chose doit être fait, quelque chose doit arriver. Parce que beaucoup trop de gens perdent la vie.

“Ce ne sont pas seulement les gens qui perdent la vie, ce sont leurs familles. C’est la tragédie qu’ils vivent en tant que communauté entière, quand les gens sont inquiets de quitter la maison, inquiets de faire les choses au jour le jour d’aller au travail ou un certain nombre de ces choses “, Hendriks a continué.

“Nous devons vraiment réfléchir à ce qui se passe. Je ne pense pas qu’on en fasse assez.”

“Malheureusement, c’est presque tous les jours”, a-t-il ajouté. a fait remarquer le manager des White Sox, Tony La Russa. “Beaucoup trop souvent.

“Même quand il y a une explication, il n’y a pas d’explication. Cela n’a aucun sens.”

Communauté très unie sur le lac Michigan, Highland Park abritait autrefois la légende du basket-ball Michael Jordan lorsqu’il jouait pour les Bills de Chicago, la franchise NBA faisant également remarquer la tragédie.

“Ce qui s’est passé aujourd’hui à Highland Park était horrible et insensé”, a-t-il ajouté. dit le Bulls dans leur propre déclaration.

“Au fil des ans, Highland Park a accueilli de nombreux membres de la nation Bulls, y compris un certain nombre de joueurs et de membres du personnel des Bulls. Notre lien avec la communauté est personnel et il occupe une place particulièrement spéciale dans notre cœur. Nous sommes en deuil avec le communauté et toutes les personnes touchées, et nous les soutenons alors que nous pleurons tous cette tragédie », les Bulls ont continué.

Les Bulls ont également déclaré que la violence armée “inflige de la douleur à nos amis, voisins, familles, entreprises et communautés”avec l’incident de Highland Park une situation “un dans lequel nous avons été trop souvent” tandis que “dire ce qui ressemble aux mêmes mots et exprimer les mêmes sentiments”.

L’équipe s’est engagée à s’engager à changer et à utiliser ses ressources pour résoudre un “épidémie de violence armée”comme les rivaux des White Sox, les Cubs de Chicago, ont déclaré qu’ils étaient “le cœur brisé et le chagrin” par les violences.

Dans le football américain, les Bears de Chicago ont marqué le tournage “insensé et honteux” et côté hockey les Blackhawks de Chicago stressé ce “tout le monde mérite de se sentir en sécurité là où il vit, travaille et se divertit”c’est pourquoi de telles fusillades « ne peut tout simplement pas être accepté comme banal ».

Ailleurs à Chicago et dans l’Illinois, plusieurs villes voisines ont annulé des événements qui comprenaient souvent des défilés et des feux d’artifice.