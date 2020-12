ESPN ouvrira son programme de baseball du dimanche soir le 4 avril lorsque les Los Angeles Angels accueillent les White Sox de Chicago.

Le match mettra en vedette les deux derniers MVP de la Ligue américaine, avec Mike Trout des Angels face au MVP en titre et au premier but des White Sox Jos Abreu à 20h30 HE. La semaine suivante, le MVP de la Ligue nationale Freddie Freeman et les Braves d’Atlanta accueillent les Phillies de Philadelphie.

Les Braves ont quatre apparitions dans les jeux qui ont été annoncés, avec les Yankees, les Mets et les Braves chacun à trois reprises.

Les Padres de San Diego feront leurs premières apparitions de baseball dimanche soir depuis 2007. La première aura lieu le 25 avril au championnat en titre des World Series Los Angeles Dodgers, suivie d’un match le 16 mai contre les Cardinals de St. Louis.

Les autres matchs annoncés sont: Atlanta Braves vs Chicago Cubs (18 avril), New York Mets vs Philadelphia Phillies (2 mai), Philadelphia Phillies vs Atlanta Braves (9 mai), Chicago Cubs vs St.Louis Cardinals (23 mai) ), Atlanta Braves vs New York Mets (30 mai), New York Mets vs New York Yankees (4 juillet et 12 septembre), Boston Red Sox vs New York Yankees (15 et 18 juillet). Tous les matchs débuteront à 19 h HE, à l’exception du match des Mets-Yankees du 12 septembre (20 h).

ESPN diffusera 11 matchs au cours des six premiers jours de la saison, y compris une émission nationale exclusive le 1er avril lors de la soirée d’ouverture, lorsque Washington accueillera les Mets de New York.

Ce sera la 31e saison pour Sunday Night Baseball, qui a commencé lorsque ESPN a commencé à faire des matchs de la MLB en 1990. Joe Morgan, qui était l’analyste de 1990-2010, est décédé le 11 octobre, tandis que la publiciste Diane Lamb prend sa retraite en janvier.

