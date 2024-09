Les White Sox — 81 matchs sous la barre des .500 ! — accumulent des chiffres époustouflants pour les âges

Note de l’éditeur : Il s’agit d’une chronique Weird and Wild. Pour lire la chronique Weird and Wild de cette semaine dans son intégralité, cliquez ici.

Depuis des semaines, des mois pour être honnête, nous passons beaucoup trop de temps précieux à faire des comparaisons très importantes entre les White Sox de 2024 et les légendaires Mets de Casey Stengel de 1962. Mais maintenant, nous le savons : c’était en fait la mauvaise comparaison.

Ces White Sox (bilan actuel : 33-114) auraient besoin d’un miracle pour vaincre ces Mets de 1962 (40-120). Il est donc temps de faire quelque chose que je n’aurais jamais cru possible : il est temps de tourner notre attention vers ces Cleveland Spiders de 1899 encore plus légendaires (bilan final attrayant : 20-134).

J’en suis arrivée à cette conclusion ahurissante jeudi matin, lorsque la réalité de ce petit chiffre fou m’a frappée :

81 jeux à moins de 0,500 !!!

En tant que chroniqueur de longue date de tout ce qui est bizarre et sauvage, j’ai vu beaucoup de choses. Mais je me suis dit en regardant le classement : Ai-je déjà vu ÇA ? Ai-je déjà vu une équipe tomber 81 matchs en dessous de 0,500 ?

Voilà la vérité : non. Je ne l’ai pas fait. Et vous non plus, à moins que vous n’ayez 108 ans. Et même si vous avez effectivement 108 ans, votre souvenir des précédents records de 81 sous .500 est peut-être un peu flou. Alors permettez-moi de vous éclairer.

Les Mets de 1962 ? Désolé, je n’ai jamais atteint 81 sous.

Les Tigres de 2003 ? Désolé. Ils n’y sont jamais parvenus non plus.

Ces deux équipes ont atteint 80 sous la barre des 80 matchs. Mais il faut un groupe vraiment spécial pour passer sous la barre des 80 matchs sous la mer. Saluons donc ces White Sox parce qu’ils font partie de ces équipes extraordinaires qui ont pris un mauvais virage et ont continué sur leur lancée.

Et qui sont ces équipes extraordinaires ? Les voici : les seules équipes de l’histoire de la Ligue américaine/Ligue nationale/Association américaine du XIXe siècle à avoir atteint 81 points sous la normale ou pire (par ordre chronologique) :

Les A de Whitey Witt en 1916 — Tombé à 81 sous à 33-114, tout comme ces White Sox, sauf que ce n’était que le 27 septembre et qu’il ne leur restait que six matchs à jouer dans la saison… mais ils ont réussi à en gagner trois d’une manière ou d’une autre ! (Bilan final : 36-117.)

Les araignées de Harry Colliflower en 1899 — Il y a une raison pour laquelle les Spiders sont les modèles de la futilité d’une seule saison, vous savez. Ils ont chuté à 81 sous le par le 31 août (à 19-100). Il leur restait encore 35 matchs à jouer… et ils en ont perdu 34 ! (Bilan final : 20-134.)

Les Alleghenys de Kirtley Baker en 1890 — Il fut un temps, avant les Spiders, où ces gars-là représentaient la référence de l’incompétence du XIXe siècle. Ils sont tombés à 81 sous le par le 16 septembre (à 21-102). Il leur restait 14 matchs à jouer… et ils en ont gagné deux ! (Bilan final : 23-113, plus deux égalités.)

Les colonels de Toad Ramsey en 1889 — Les Colonels, pire équipe de la glorieuse histoire de l’Association américaine, ont chuté à 81 sous le par, soit 26-107. Heureusement, c’était le 8 octobre, il ne leur restait donc que cinq matchs à jouer… et ils en ont remporté un ! (Bilan final : 27-111.)

Et c’est tout le club des 81 matchs sous la barre des 0,500. Mais si vous étiez attentif (au cas où nous vous ferions un quiz de fin de saison 2024 sur les White Sox), vous auriez peut-être remarqué quelque chose. Une seule fois, en près d’un siècle et demi d’histoire des ligues majeures, une équipe s’est réveillée aussi tôt en septembre et s’est retrouvée à 81 matchs sous la barre des 0,500 ou moins. Et c’était… ces Spiders de 1899, parce que bien sûr c’était le cas !

Et pourtant, les Spiders ont désormais de la compagnie, ces White Sox 2024 ? Quelle époque pour être en vie.

ALLER PLUS LOIN Les White Sox pourraient battre des records de défaites. Que devraient en penser les Mets de 1962 ?



La défaite de mercredi contre les Guardians a fait chuter les White Sox à 1-27 lors de leurs 28 derniers matchs à domicile. (Kamil Krzaczynski / Imagn Images)

Mais en attendant, dans d’autres nouvelles importantes des White Sox…

Ils ne peuvent plus rentrer chez eux ! Depuis le deuxième match de leur programme double du 10 juillet contre le Minnesota, les White Sox ont un bilan de 1-27 lorsqu’ils jouent au baseball dans leur stade à domicile. Un et 27 ! Selon Baseball Reference, une seule autre équipe de l’ère moderne a déjà connu une séquence de 1-27 à domicile (ou pire). Et c’était les A’s de 1916 (également 1-27, en 28 matchs en juillet et août).

Cela signifie donc que, depuis ce match contre les Twins le 10 juillet, neuf Les équipes ont plus de victoires au Guaranteed Rate Field que l’équipe qui joue la moitié de sa saison sur ce terrain. Il y aurait plus d’équipes, bien sûr, mais seulement neuf ont été autorisées à y jouer par les organisateurs du calendrier américain.

Sans égal ! Cela semble impossible, mais les White Sox ont désormais un bilan de 6-43 en deuxième mi-temps. Six et 43 ! Cela vous semble mauvais ? Et pourquoi pas historiquement mauvais. Depuis l’invention des pauses All-Star, le plus petit nombre de matchs remportés par une équipe au cours de la deuxième moitié d’une saison sans grève est de 15, par les A’s d’Orie Arntzen en 1943 (15-61). Je commence à penser que les White Sox ne vont pas les rattraper.

Débutants tardifs ! Dans un développement connexe, les partants des White Sox ont maintenant un bilan de 2-30 en deuxième mi-temps. Deux et 30 ! Le pire pourcentage de victoires en deuxième mi-temps, toutes rotations confondues, est de 0,167 (7-35), par les Nationals de Paolo Espino en 2022. Je commence à penser que les White Sox pourraient ne pas rattraper ce groupe non plus.

Personne ne te sauvera ! Dans les rares occasions où les White Sox prennent l’avantage, ils ont tendance à faire appel à leur bullpen pour le protéger. Voici comment cela s’est passé :

Lorsqu’ils font appel à leurs releveurs dans des situations de sauvetage, le bilan de leur enclos est désormais de 3-17. Trois et 17 ! En plus d’une moyenne de points mérités de 7,79, de 31 sauvetages ratés et (d’une manière ou d’une autre) de plus de circuits accordés (26) que de sauvetages convertis (18).

J’ai passé beaucoup trop de temps à fouiller dans les fichiers Baseball Reference. Combien d’autres équipes pourrais-je trouver, depuis l’avènement de la règle moderne de sauvegarde en 1969, avec plus de gopherballs que de sauvegardes dans ces situations ? Il n’y en aurait aucune !

Je pourrais continuer à parler de ça pendant des heures. Mais saviez-vous que…

• Cette équipe des White Sox n’a pas eu de lanceur titulaire avec un bilan positif depuis plus d’un mois ? Pas même un lanceur d’ouverture qui avait un bilan de 1-0. Cela fait 36 ​​matchs consécutifs maintenant, la quatrième plus longue séquence de l’histoire de la franchise.

• Les White Sox ont maintenant perdu leur premier match de chaque mois – avril, mai, juin, juillet, août et septembre ? Rien de tel qu’une telle régularité.

• Nous sommes le 13 septembre… et les White Sox ont remporté 33 matchs ! Vous savez quand les Guardians ont remporté leur 33e match ? Le 22 mai, par exemple ! Cela fait trois mois et demi (et 111 jours) !

• Et enfin, est-il trop tard pour souhaiter un joyeux 105e anniversaire à Sister Jean, l’icône de Loyola of Chicago ? Comme me l’a rappelé un de mes amis le mois dernier à l’occasion de l’anniversaire de Sister Jean, elle honore notre planète depuis plus d’un siècle maintenant. Et elle a vu les White Sox remporter une série d’après-saison dans exactement une de ces 105 années (2005, évidemment). Je commence à penser que les chances qu’elle remporte une autre série en octobre ne sont pas bonnes.

(Photo du haut de Luis Robert Jr. : Matt Krohn / Associated Press)