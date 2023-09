Les Westwood Patriots se séparent, Marquette balaie Munising lors des compétitions de tennis féminin | Actualités, Sports, Emplois

ISHPEMING — L’équipe de tennis féminine de Westwood High School a réussi mercredi une division de deux matches à domicile contre la compétition du comté de Delta, blanchissant Gladstone 8-0 avant de s’incliner face à Escanaba 7-1.

Sami Ruby a été le seul double vainqueur des Patriots, affichant une victoire de 6-1, 6-1 contre Molly VanDamme d’Escanaba et une victoire de 7-5, 6-0 contre Addie Trombley de Gladstone.

« Sami Ruby a joué deux grands matches » L’entraîneur-chef de Westwood, Sarah Massie, a déclaré dans un courriel détaillant les résultats. « Elle s’efforce de ne pas jouer « prudemment » tout le temps et de faire confiance à ses tirs. J’étais excité de la voir jouer comme elle l’a fait aujourd’hui et battre deux adversaires solides.

« Nous savions qu’Escanaba allait être un adversaire coriace à chaque vol. Malgré la perte, nous avons vu de bonnes choses à chaque vol.

«Nous avons une autre occasion de les affronter lundi avant de passer aux tournois (Mid-Peninsula C)conférence et (Upper Peninsula Finals). Ces matchs difficiles nous aident à préparer les UP de fin d’année.

Cette double rencontre à Escanaba à 13 heures lundi intervient juste avant la rencontre M-PC à Negaunee mercredi matin.

Bien que Ruby soit la seule joueuse des Pats à remporter ses deux matchs, elle a eu le plus de problèmes en simple contre Gladstone alors que ses coéquipières – la n°1 Lexi Olson, la n°3 Emersyn Nelson et la n°4 Morgan Schneider — ont remporté chacun de leurs simples. matchs sans perdre un seul match, 6-0, 6-0.

Les duos de double de Westwood n’ont pas non plus perdu un set lors de leur balayage, même si aucun n’était 6-0, 6-0.

Contre Escanaba, la défaite la plus serrée de Westwood s’est produite au troisième rang du double, où Val Royer et Sophie Wagner des Eskymos ont remporté une victoire serrée de 7-6 (7-4), 7-5 contre Niila Nurmi et Eliisa Doney des Pats. .

Trois autres matchs ont également vu Westwood remporter quatre matchs dans chaque set – le joueur n°1 en simple Olson, le tandem n°1 en double composé d’Izzie Marta et d’Alyssa Couveau et le duo n°2 en double composé de Nolia Dawson et Kaylin Doney.

———————–

Marquette 8, Munising 0

Mercredi à Marquette, l’équipe locale n’a perdu qu’un set alors que l’équipe de double n°2 du MSHS, composée d’Eva Sjoholm et Mylee Muscoe, a rebondi pour une victoire de 6-1, 4-6, 6-1 contre Kate Mattson et Jailen Hancock des Mustangs. .

« Notre groupe phénoménal de personnes âgées, que nous avons célébré aujourd’hui, a vraiment ouvert la voie. » L’entraîneur-chef de Marquette, Karl Thomsen, a déclaré dans un e-mail contenant les résultats. « Au deuxième rang en double, les seniors Mylee Muscoe et Eva Sjoholm ont dû creuser profondément pour remporter une belle victoire en trois sets.

« Chapeau bas à l’entraîneur (Abbie) Hayes et à l’entraîneur (Richard) Prunick pour avoir été de grands défenseurs du tennis à Munising. Ils ont un grand groupe de jeunes femmes qui possèdent des qualités athlétiques extraordinaires. Il y a eu des matchs solides sur tous les terrains.

Thomsen a également mentionné plusieurs de ses autres joueurs.

« J’étais vraiment heureuse pour Petra Frazier (joueuse n°4 en simple), une autre senior, alors qu’elle s’est remise d’un déficit de 4-1 dans le premier set pour gagner en deux sets », il a dit. « Au quatrième rang du double, notre équipe senior composée d’Elena Henry et d’Amelia Bouws était en feu alors qu’elles remportaient leur première victoire universitaire.

«(Le tandem n°3 en double) Maija Parkkonen et Logan McFarren ont fait preuve d’un haut niveau de compétition pour riposter après avoir été dans un trou de 2-5 dans le premier set. C’était également une victoire spéciale car il s’agissait de la première victoire universitaire de Logan.

Il a ajouté que McFarren est un étudiant en deuxième année de l’équipe.

MSHS a encore une double réunion, à Negaunee à 16 heures lundi, avant de se lancer dans la réunion de la Great Northern Conference à Escanaba mercredi matin.

Informations compilées par le rédacteur en chef du Journal Sports Steve Brownlee. Son adresse e-mail est [email protected].







