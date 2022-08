Les West Kelowna Warriors réagissent à la mort de l’ancien «chef silencieux»

“Il n’était pas seulement un grand ami, mais un excellent coéquipier.”

C’est ainsi que l’ex-coéquipier de Parm Dhaliwal, Cavin Tilsley, a décrit Dhaliwal, qui a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à New York le 30 juillet.

Les deux ont joué un grand rôle pour les Warriors de West Kelowna dans leur carrière de hockey junior, patinant ensemble pendant deux saisons et demie pour l’équipe.

“C’était quelqu’un sur qui je pouvais toujours compter”, a déclaré Tilsley. «Il avait également le dos de tout le monde quand vous aviez besoin de lui, et l’une de mes choses préférées que j’aimais chez lui, c’est qu’il savait toujours comment garder la pièce éclairée et faire une blague au bon moment, rendre les gens heureux et faire sourire les gens. visages. C’est quelque chose que tout le monde ne peut pas faire et quelque chose qui va beaucoup me manquer.

Avant de s’habiller ensemble pour les Warriors, les deux se connaissaient en jouant l’un avec l’autre et l’un contre l’autre tout en grandissant dans le Lower Mainland. Pendant leur séjour à West Kelowna, ils sont devenus les meneurs de l’équipe avec l’attaquant Chase Dubois. Tilsley a déclaré que si lui et Dubois étaient plus bruyants, Parm était un leader plus silencieux, faisant un bon contrepoids.

“Près du début, nous y sommes entrés en quelque sorte en tant que garçons, pour ainsi dire, et à la fin, nous sommes devenus des hommes”, a déclaré Tilsley. “Regarder Parm grandir, non seulement en tant que joueur, mais en tant que personne et leader était assez incroyable. Il a fait tant de choses et tant de petites choses qui n’ont pas toujours été remarquées mais qui ont incroyablement contribué au succès de l’équipe.

Dhaliwal a passé trois saisons à West Kelowna, et au cours de sa dernière, l’équipe a accueilli un nouveau diffuseur play-by-play et directeur du développement commercial et des communications à Chase Johnston.

“Je ne connaissais pas vraiment un seul joueur dans l’équipe quand j’ai rejoint l’équipe, mais il y avait un joueur qui s’est en quelque sorte mis en quatre dans le vestiaire après l’entraînement pour me serrer la main, et c’était Parm”, a déclaré Johnston. .

Dhaliwal était le centre numéro un de l’équipe, devenant un joueur au point par match lors de sa dernière saison en 2018-19.

“C’était un leader silencieux, mais il a parlé quand il en avait besoin”, a déclaré Johnston. «Parm a toujours été un gars qui est resté à l’écart des ennuis. Parm a toujours été un gars qui a donné l’exemple, mais la seule chose que j’ai à dire à propos de Parm, c’est qu’il a rendu meilleurs les joueurs autour de lui. Il était le seul gars de cette équipe avec qui, peu importe avec qui il jouait, il les rendait meilleurs.

Au cours de cette saison, même s’ils n’étaient pas coéquipiers, Dhaliwal et maintenant l’attaquant des Blackhawks de Chicago Ryan Hartman ont joué ensemble en avantage numérique, sur ce qui était le deuxième meilleur avantage numérique de toute la BCHL.

« La vision de Parm sur la glace et la façon dont il pouvait lire les jeux étaient meilleures que n’importe qui dans l’équipe », a déclaré Johnston.

Johnston a également déclaré qu’au cours de cette saison, Dhaliwal avait quatre ou cinq écoles qui lui parlaient pour la saison suivante.

“Il avait beaucoup de collèges qui lui parlaient parce qu’il était un gars intelligent, il était très fort sur le plan académique”, a déclaré Johnston.

Les équipes de hockey de la Colombie-Britannique et la ligue ont présenté leurs condoléances au sujet de Dhaliwal au cours des derniers jours. Sa cause de décès n’a pas encore été déterminée.

Une célébration de sa vie a lieu le vendredi 7 août à Delta.

