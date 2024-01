Les Warriors veulent se recentrer après le « choc » de la mort de Dejan Milojevic

SAN FRANCISCO — Les Golden State Warriors ont tenu lundi leur premier entraînement d’équipe depuis le décès de l’entraîneur adjoint Dejan Milojevic, alors que la franchise cherche à tourner la page et à se recentrer sur le basket-ball.

“C’est difficile de décrire ça la semaine dernière”, a déclaré l’entraîneur des Warriors Steve Kerr. “Déchirant. Dévastateur. C’est la chose la plus triste à laquelle j’ai jamais participé en NBA… Les cinq derniers jours ont été pleins de choc, d’émotion, d’effusion extrême d’amour du monde entier.”

Les Warriors ont débuté leur séance de lundi en regardant un hommage de près de 15 minutes venant de Belgrade, la ville natale de Milojevic. Un match hommage avait lieu entre Mega Basket, l’équipe pour laquelle Milojevic a été entraîneur, et Partizan, l’équipe pour laquelle il a joué en tant que joueur.

Les joueurs portaient des maillots d’échauffement sur lesquels on pouvait lire “Parfois, même les plus grands combattants nous quittent”. Une immense banderole représentant le visage de Milojevic était déployée dans les tribunes. L’arène n’avait que des places debout.

“Je ne suis pas sûr d’avoir déjà vu quelque chose comme cette dédicace d’avant-match”, a déclaré Kerr. “Je pense que nous avons une meilleure idée de ce que Deki représentait pour ses compatriotes. Bien sûr, combien il comptait pour nous et [his family] Natasha, Masha et Nikola.”

Après avoir visionné les images de Serbie, l’équipe a pris une heure pour se regrouper et calmer ses émotions avant de commencer la partie entraînement de l’après-midi. C’était la première fois qu’ils se retrouvaient sur le terrain en équipe depuis que Milojevic est décédé subitement mercredi dernier des suites d’une crise cardiaque mardi soir lors d’un dîner d’équipe à Salt Lake City.

Choix de l’éditeur

Près de 75 % des joueurs, entraîneurs et membres du staff qui effectuaient le road trip avec les Warriors étaient présents au dîner et ont été témoins de ce qui a été décrit comme une « scène traumatisante ».

Kerr a déclaré que des conseils ont été mis à la disposition de tous les membres de l’organisation, mais en particulier de ceux qui étaient présents au dîner.

“[Today] “C’était définitivement un peu différent”, a déclaré le centre des Warriors Kevon Looney. Looney travaillait en étroite collaboration avec Milojevic depuis l’arrivée de l’entraîneur en 2021. Milojevic a été amené à Golden State spécifiquement pour travailler avec les grands hommes de l’équipe.

Pendant la partie de tir libre menant à l’entraînement de clôture, Looney travaillait avec l’entraîneur de développement des joueurs Anthony Vereen sur un panier différent de la normale.

“Vous devez venir travailler et adopter une toute nouvelle routine. Il y a une toute autre ambiance pour s’entraîner sans l’avoir ici. Il faisait partie intégrante de notre équipe, une partie intégrante de ma routine quotidienne. . C’est définitivement différent.”

Quelques heures après la mort de Milojevic, la NBA a annoncé que le match de ce soir contre les Utah Jazz avait été reporté. Le match de vendredi contre les Dallas Mavericks a également été repoussé à une date ultérieure. Kerr a déclaré qu’il était impossible pour l’équipe de jouer l’un ou l’autre de ces matchs après la mort subite de Milojevic.

Mais Golden State reprendra sa saison mercredi en accueillant les Hawks d’Atlanta.

“J’ai hâte de revenir sur le terrain et d’essayer de me perdre dans mon amour du jeu”, a déclaré Looney. “Je penserai à tous nos souvenirs et aux enseignements qu’il m’a donnés et j’essaierai de l’honorer de cette façon. C’est la seule façon que je connaisse.”

Les Warriors finalisent leurs plans sur la manière dont ils rendront hommage à Milojevic – pas seulement avant le match de mercredi, mais pour le reste de la saison. À l’entraînement de lundi, Kerr portait un T-shirt noir sur lequel était écrit « Brate », le mot serbe pour frère, et avait un petit cœur avec « DM » dans le coin supérieur.

Les maillots seront également envoyés aux autres franchises autour de l’association.

“Mercredi sera incroyablement émouvant”, a déclaré Kerr. “Il n’y a pas de manuel pour cela. Nous rendrons hommage à Deki de la meilleure façon que nous connaissons mercredi soir. Nous serons là pour jouer un match de basket. Nous trouverons un moyen de pleurer et de jouer le même soir.”

Alors que Kerr essayait de trouver la meilleure façon d’aider son équipe à tourner la page, il a demandé conseil au conseiller d’équipe Ron Adams.

Adams a demandé à Kerr de se demander : qu’est-ce que Milojevic voudrait que l’équipe fasse ?

“Je pouvais littéralement imaginer Deki souriant, riant et disant: ‘Vous devez gagner un match de basket”, a déclaré Kerr. “Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour gagner et nous allons profiter de la vie quoi qu’il arrive. C’est qui il était et c’est ainsi que nous allons continuer.”