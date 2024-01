Les Warriors rendent hommage à leur assistant Dejan Milojevic lors d’une cérémonie d’avant-match

SAN FRANCISCO — L’entraîneur des Golden State Warriors, Steve Kerr, n’a rien pu dire mercredi pour aider à préparer son équipe pour son premier match en neuf jours après le décès de l’entraîneur adjoint Dejan Milojević la semaine dernière à l’âge de 46 ans.

Cette situation était sans précédent pour tout le monde. Kerr a donc dit à son équipe de plonger tête première et de se perdre dans le match.

“Ce n’était pas facile, mais je pense que nos gars ont fait du bon travail en essayant de faire cette transition et de s’installer dans le match”, a déclaré Kerr après la victoire 134-112 des Warriors contre les Hawks d’Atlanta. “Je pense que sortir et jouer est probablement la meilleure chose que les joueurs puissent faire pour oublier le chagrin que nous avons tous ressenti la semaine dernière.”

Avant le match, les Warriors et les Hawks se tenaient côte à côte sur le bord du terrain du Chase Center, portant des maillots assortis sur lesquels était écrit « Brate », le mot serbe pour « frère ». Dans le coin se trouvait un cœur avec les initiales « DM » à l’intérieur – le même logo que les Warriors porteront sur leurs maillots pour le reste de la saison et qui est également placardé sur le sol devant leur banc.

Au dos de la chemise se trouvait le surnom de Milojevic, « Deki ».

Le gardien des Dallas Mavericks Luka Doncic et le centre des Houston Rockets Boban Marjanovic portaient également les maillots avant leurs matchs respectifs de mercredi soir.

“Le sourire de Deki, sa joie, son rire étaient toujours présents”, a déclaré Kerr aux fans du Chase Center. “Alors ce soir, plutôt qu’un moment de silence, j’aimerais que vous vous joigniez à moi pour honorer Deki et sa belle famille, j’aimerais que nous tous donnions à Deki une ovation qu’il puisse entendre au paradis.”

L’ovation a duré environ une minute et a été suivie de l’hymne national de la Serbie, le pays d’origine de Milojevic.

“Il était comme mon frère aîné”, a déclaré son compatriote, ancien Yougoslave, Dario Saric, initialement recruté par Milojevic cet été pour rejoindre les Warriors. “C’était le genre de personne qui pouvait le dire de manière positive : ‘Dario, tu es stupide.’ Mais je savais qu’il dirait ça parce qu’il voulait que je fasse mieux.”

Après l’hymne national américain, les joueurs des Warriors ont retiré leurs maillots hommage et, un par un, les ont placés sur le siège qu’occupait Milojevic lors de ses 2½ saisons avec Golden State. Une rose blanche était déjà là aux côtés des T-shirts portés par le reste du staff.

Sa femme, Natasha, et ses deux enfants, Nikola et Masa, étaient assis cinq rangées derrière le directeur général Mike Dunleavy et le consultant front office Zaza Pachulia. Alors que les larmes coulaient sur leurs visages, on leur présenta le reste du bouquet de roses blanches.

La veille, Klay Thompson avait fait rebondir le fils de Milojevic, Nikola, après l’entraînement.

“Juste pour pouvoir lui dire combien j’aimais son père, tous les bons souvenirs que nous avons construits et créés ensemble, je lui ai juste dit à quel point je suis reconnaissant envers sa famille et combien je suis fier d’eux. [Milojevic] “, a déclaré Thompson à ESPN.

“Il y a encore un très gros trou dans notre équipe. Je me sens tellement mal pour ses enfants et sa femme. Il nous manque tous les jours.”

Avant l’annonce des onze de départ, les Warriors se tenaient près de leur banc, les bras les uns autour des autres, certains s’étreignant longuement avant de se déplacer vers leurs positions.

La plupart pleuraient et leurs larmes ne se sont pas arrêtées au début du match. Mais au fur et à mesure que le jeu se poursuivait et que les Warriors s’installaient, ils ont fait ce que Kerr leur avait conseillé de faire au préalable, et ce qu’ils savaient que Milojevic aurait voulu qu’ils fassent : se perdre dans le match.