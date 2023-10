PUKALANI — L’équipe de football des écoles Kamehameha Maui a participé à son premier match pour le titre d’État en 2021. La saison dernière, les Warriors ont raté les séries éliminatoires de l’État lorsqu’ils ont été battus pour le titre de la Division II de la Ligue interscolaire de Maui par leur rival de l’autre côté de la rue, le roi Kekaulike.

Les Warriors seront de retour dans le tournoi d’État cette année après avoir remporté vendredi un balayage de deux matchs contre Na Alii, 42-14, alors que KSM célébrait la soirée de retour dans un stade Kanaiaupuni à guichets fermés.

“Eh bien, ces enfants le méritaient, le staff technique a fait un excellent travail, je veux dire, ils ont joué dur”, » a déclaré l’entraîneur de Kamehameha Maui, Ulima Afoa. “Nous avons parfois commis des erreurs stupides, mais dans l’ensemble, j’avais l’impression que nos enfants jouaient bien.”

Kamehameha Maui (6-1 MIL au total, 2-0 Division II) a pris une avance de 7-0 dans les vestiaires à la mi-temps après un va-et-vient et une lutte défensive percutante au cours des deux premiers quarts.

Na Alii (5-2, 0-2) a grimpé à un point lorsqu’ils ont récupéré un échappé au coup d’envoi de la seconde mi-temps et ont parcouru 33 verges en huit jeux, portant le score à 7-6 lorsque Jordan Yoro a marqué sur un plongeon d’un mètre avec Il restait 7 :51 au troisième quart-temps.

Les Warriors ont rapidement élargi l’avance à partir de là.

Makana Kamaka-Brayce a marqué sur une astucieuse course de 2 verges pour couronner un entraînement de 62 verges en cinq jeux aidé par deux pénalités sur le roi Kekaulike pour les premiers essais. Kamaka-Brayce a effectué une jolie passe de 37 verges à Frank Abreu qui a porté le ballon au 1.

Un peu plus d’une minute plus tard, Kapohai Abreu a récupéré une passe de 24 verges de Kamaka-Brayce pour porter l’avance à 21-6 avec 4:12 à jouer au troisième quart. Le score rapide a été établi lorsque les Warriors ont récupéré le coup d’envoi après le touché précédent.

Na Alii a grimpé à 21-14 sur une course d’un mètre et une course de conversion de deux points, toutes deux réalisées par Yoro. Na Alii a parcouru 65 verges en huit jeux pour clôturer à un score lors du dernier jeu du troisième quart.

Le roi Kekaulike a choisi un coup de pied en jeu et Kamehameha Maui a récupéré sur sa propre ligne de 48 mètres. Les Warriors ont utilisé huit jeux pour porter l’avance à 28-14 lorsque Kapohai Abreu a capté une passe de 14 verges de Kamaka-Brayce avec 7 :17 à jouer.

Les Warriors ont récupéré le coup de pied qui a suivi et ont mis un point d’exclamation sur la victoire lorsque Kaikea Hueu a grondé 17 mètres au milieu pour porter le score à 35-14 avec 5:09 à jouer.

Le touché final a eu lieu lorsque Tevyn Apo a capté une passe de 19 verges de Kolten Waikiki-Caldeira avec 1:51 à jouer.

Le roi Kekaulike a botté de dégagement après n’avoir pas obtenu de premier essai lors de sa première possession, mais le botté de dégagement a été échappé et récupéré par Kamakalei Stone de Na Alii sur la ligne des 25 verges de Kamehameha Maui.

Na Alii a été arrêté lors des downs, mais les Warriors ont tâté lors de leur premier jeu de mêlée et le ballon a été récupéré par Ahe Sumibcay du roi Kekaulike au Kamehameha Maui 25.

Encore une fois, Na Alii a été arrêté lors des downs et les Warriors ont ensuite parcouru 83 yards en sept jeux et ont pris une avance de 7-0 sur une passe de 5 yards de Kamaka-Brayce à Frank Abreu.

Avec des pénalités tenant compte de la distance, Kamaka-Brayce a réussi une passe de 4 sur 5 sur 87 verges, dont un de 35 verges à Abreu qui a placé le ballon sur la ligne des 6 verges du roi Kekaulike.

Na Alii a atteint la ligne des 1 yards de Kamehameha Maui au début du deuxième quart, mais une pénalité de 15 yards pour conduite antisportive les a ramenés au 16 et ils ont été arrêtés sur des downs au 7.

Ce fut ensuite au tour de Na Alii d’arrêter les Warriors lors des downs au King Kekaulike 25 lorsque Kamaka-Brayce manqua de peu de frapper Shane Ueki dans la zone des buts aux quatrième et troisième.

À sept secondes de la fin de la première mi-temps, le quart-arrière du roi Kekaulike, Kalelepono Wong, a reculé pour passer et a été durement touché au moment où il relâchait le ballon. Il s’est allongé un moment sur le gazon et a dû être aidé en dehors du terrain.

Wong, joueur offensif de l’année MIL de The Maui News la saison dernière, a terminé la première mi-temps avec 90 verges en 20 courses et a réussi 0 passes pour 1. Il a joué avec parcimonie en seconde période et a terminé avec 100 verges en 23 courses.

“C’est une bonne équipe” Afoa a dit de Na Alii. “Nous avons été confrontés à de nombreux défis cette année en championnat.”

La seule défaite des Warriors cette saison est survenue il y a deux semaines lors d’une décision 19-13 contre Lahainaluna. Le concours était incertain jusqu’aux dernières pièces.

“Le match d’il y a quelques semaines, je pense que c’est un peu le cas, en tant qu’entraîneur-chef, j’avais en quelque sorte l’impression que nous arrivions là où nous en sommes”, » dit Afoa.

L’entraîneur du roi Kekaulike, Tyson Valle, a vu son équipe atteindre la finale de l’État D-II l’année dernière en remportant cinq matchs, ce qui correspond à son total de victoires des huit saisons précédentes.

Désormais, ils quittent 2023 avec à nouveau cinq victoires et leur record de victoires est le premier depuis plus d’une décennie.

“Nous sommes sortis, nous avons fait de notre mieux, nous avons fait une saison fantastique, vous savez, donc il n’y a rien de mal à ça”, » dit Valle. “Félicitations à Kamehameha et bonne chance aux États.”

* Robert Collias est à [email protected]

_______________

Roi Kekaulike 0 0 14 0–14

Kamehameha Maui 7 0 14 21–42

Premier quart

KSM – Frank Abreu 5 passes de Makana Kamaka-Brayce (coup de pied de Kamalei Cua), 2:19.

Troisième quart

KK – Jordan Yoro 1 run (coup de pied raté), 7:51.

Course KSM – Kamaka-Brayce 2 (coup de pied de Kaden Yap), 5h25.

KSM – Kapohai Abreu 24 passes de Kamaka-Brayce (coup de pied Cua), 4;12.

KK – Yoro 1 course (course Yoro), 0h00.

Quatrième trimestre

KSM – Kapohai Abreu 14 passe de Kamaka-Brayce (coup de pied Yap). 7h17.

Course KSM – Kaikea Hueu 17 (coup de pied Cua), 5:09.

KSM – Tevyn Apo 19 passe de Kolten Waikiki-Caldeira (coup de pied Yap), 1:51.

Université junior – Kamehameha Maui 22, King Kekaulike 6.

_______________

CLASSEMENT MIL

Remarque : seuls les matchs au sein de la division compteront pour la qualification au tournoi d’État ; dossier global entre parenthèses

PREMIÈRE DIVISION

W L Pct PF PA

Lahainaluna (4-0) 3 0 1.000 107 13

Maui élevé (2-6) 2 1 .667 85 69

Baudouin (0-8) 0 4 .000 39 149

SECTION II

W L Pct PF PA

x-KS Maui (6-1) 2 0 1.000 76 35

Roi Kekaulike (5-2) 0 2 .000 35 76

X-championnat décroché

Résultat de vendredi

Kamehameha Maui 42, roi Kekaulike 14

Le jeu d’aujourd’hui

Maui High à Lahainaluna, 19h