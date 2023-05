Les Warriors refusent de partir, plus la voie à suivre des Leafs

Ceci est la version numérique de The Pulse. Si vous le souhaitez plus tôt, commencez chaque matin avec The Pulse livré dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici.

Les Lakers et Heat, tous deux menés 3-1, ont eu des occasions de conclure hier soir. Les deux ont échoué – bien qu’une série 3-2 se sente terminée, tandis que l’autre pourrait juste se réchauffer :

Les Warriors ont montré comment ils peuvent gagner leur inclinaison sur les Lakers, avec six joueurs marquant à deux chiffres tout en limitant les joueurs étrangers des Lakers. Chaque Laker dans la formation de départ avait un moins-9 ou pire lors de la défaite 121-106 de la nuit dernière. Nous ne devrions jamais compter les champions en titre, même si le match 6 est sur la route, où l'équipe était 11-30 cette saison. La blessure d'Anthony Davis est également à surveiller.

Pendant ce temps, les Knicks se sont efforcés de perdre un match sûr. Mentalement, cette série semble terminée. Jimmy Butler n'était pas génial, mais le Heat a quand même failli mettre fin à la saison des Knicks à New York. Recherchez Miami pour avancer après le concours de vendredi. C'est incroyable que cette équipe Play-In soit là.

Le crédit revient cependant à Jalen Brunson, qui a porté les Knicks avec 38 points, neuf rebonds et sept passes décisives en 48 minutes de jeu. Ce n’est jamais sain d’avoir besoin de votre star pour jouer chaque minute du match, mais Brunson semble construit pour cela. J’espère qu’il est prêt pour un autre 48 vendredi.

Plongées profondes

Où sont les statistiques de la Negro League ?

Tout le monde savait que le processus prendrait du temps. Mais, lorsque la MLB a annoncé en décembre 2020 que les statistiques de la Negro League seraient officiellement adoptées dans le record officiel, le soulagement et la joie se sont répandus. Enfin, les titans sous-estimés de l’histoire du baseball seraient officiellement honorés.

Nous sommes en mai 2023, et nous sommes loin d’être près de cela, comme l’écrit Stephen Nesbitt dans une longue histoire aujourd’hui. Quelques niveaux ici :

Il semble que l’annonce initiale était extrêmement prématurée . La MLB et Seamheads, qui possède la base de données la plus complète des ligues noires, n’ont pas réussi à s’entendre pour travailler ensemble à ce sujet.

. La MLB et Seamheads, qui possède la base de données la plus complète des ligues noires, n’ont pas réussi à s’entendre pour travailler ensemble à ce sujet. La MLB et Seamheads ont refusé de commenter l’histoire. MLB a pivoté vers l’utilisation de Retrosheet qui a une base de données beaucoup plus petite de statistiques de la Negro League, mais travaille à en compiler davantage.

qui a une base de données beaucoup plus petite de statistiques de la Negro League, mais travaille à en compiler davantage. Le truc c’est que : ça prend du temps. Retrosheet estime qu’il faudra au moins cinq ans pour compléter sa propre base de données. Les enregistrements sont dispersés et essayer de les contextualiser par rapport aux enregistrements MLB peut être encore plus difficile.

Le projet reste complexe. Et, comme l’illustre l’histoire complète, il y a une histoire – et un intérêt humain – en jeu. Lorsque ces enregistrements seront entièrement intégrés, nous pourrions avoir de nouveaux responsables des statistiques. Josh Gibson sera-t-il regardé comme nous regardons Babe Ruth ? Peut être.

Si c’est le cas, ce ne sera malheureusement pas avant un certain temps.

Coupe Stanley

Les Leafs survivent

Vous devez donner crédit aux Maple Leafs qui, en baisse de 3-0 dans la série, sont allés sur la route et ont gagné 2-1 dans un match 4 audacieux contre les Panthers en plein essor. Cette pensée persistante demeure cependant : Croyons-nous en cette équipe ?

L’histoire dit non pour l’équipe qui vient de remporter son premier match éliminatoire de deuxième ronde en près de 20 ans. De plus, nous venons de finir de saccager les Knicks, qui sont dans un endroit similaire. Mais la victoire d’hier soir est ce que font les bonnes équipes : se débarrasser d’un effort médiocre et remporter quand même une victoire salvatrice pour la saison. La différence : les Knicks ont failli s’effondrer à domicile, alors que les Leafs se sont montrés agressifs sur la route.

Qui peut dire que les Leafs ne peuvent pas canaliser la forme de la saison régulière dans le cinquième match, à domicile, pour pousser cette série en territoire dangereux?

Je commence à être convaincu qu’ils peuvent le faire, ce qui est probablement synonyme de malheur. Mais au moins, nous avons une meilleure série.

Plus tard : les Oilers ont rebondi avec un Victoire 4-1 contre les Knights. Une autre série fantastique que nous avons, à égalité 2-2 avec des matchs qui ressemblent à des combats de poids lourds. Tout au long de ces séries éliminatoires, à la fois NHL et NBA, vous ne savez jamais quelle équipe va se présenter quelle nuit, et c’est le meilleur exemple ici. Aucune idée de qui va gagner cette série, et c’est une bonne chose.

Slips

La MLS enquête sur un incident de pari

Un joueur de Colorado Rapids, Max Alves, selon plusieurs rapports, est tenu à l’écart des activités de l’équipe alors que la ligue enquête sur son lien avec les paris sportifs « illégaux ». Alves aurait accepté un paiement en échange d’un carton jaune lors d’un match contre le LA Galaxy la saison dernière. Voici le jeu en question, qui s’est produit moins de deux minutes après l’entrée d’Alves dans le match.

Les Marlins appellent le meilleur espoir

Eury Pérez, à seulement 20 ans (et 27 jours), deviendra le plus jeune lanceur de l’histoire de la franchise Marlins lorsqu’il arrivera à Miami après que l’équipe l’a promu hier, devançant la légende de la franchise José Fernández (débuté à 20 ans et 250 jours). Pérez vient de Double-A, où il a une MPM de 2,32. Eury, 6 pieds 8 pouces, est l’espoir de lancer le mieux classé dans la liste des 100 meilleurs de Keith Law. Il fera ses débuts vendredi.

Nouveau lieu pour Jaguars, Cocktail Party ?

Chaque automne, les fans bruyants de Géorgie et de Floride se rendent à Jacksonville, en Floride, pour une rivalité houleuse et un week-end encore plus débauché, appelé à juste titre « The Cocktail Party ». Cependant, le shindig pourrait bientôt déménager, car le maire de Jacksonville a déclaré hier que TIAA Bank Field, qui abrite également les Jaguars (quand ils ne sont pas en Europe), a besoin de rénovations sérieuses qui pourraient arrêter les matchs dans le stade en 2025 et 2026. Ouais.

