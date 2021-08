Les Warriors peuvent se permettre un nouveau contrat de 215 millions de dollars avec Stephen Curry

OAKLAND, CA – 01 AVRIL: (LR) Le joueur NBA Stephen Curry des Golden State Warriors assiste à l’aperçu de la montre Facebook « Stephen Vs The Game » à la station 16th Street le 1er avril 2019 à Oakland, en Californie. (Photo de Steve Jennings/Getty Images)

Curry a mené les Warriors à la première des cinq finales consécutives de la NBA en 2015, remportant trois championnats et deux MVP dans le processus. Les affaires des Warriors ont alors explosé. Le Chase Center avait des engagements pour 2 milliards de dollars en billets et autres contrats liés au bâtiment avant d’ouvrir ses portes, et l’attrait international des Warriors a augmenté, en particulier dans toute la Chine, le premier marché étranger de la NBA.

À l’époque, Curry ne gagnait que 2 millions de dollars par an et sortait de sa saison recrue. Il a été en proie à des blessures et a rivalisé avec d’anciens Les guerriers gardent Monta Ellis pour le visage de la franchise. Néanmoins, l’équipe a fait les séries éliminatoires sous le règne de Curry en 2013 après une moyenne de 28 victoires par saison au cours des premières années. Et la valeur a augmenté au fur et à mesure que les victoires s’accumulaient.

En sécurisant Curry au-delà de la saison prochaine, les Warriors ont protégé leurs sources de revenus d’équipe les plus élevées de la ligue, y compris un parrainage de maillot de 20 millions de dollars par an. Les Warriors rapportent près de 500 millions de dollars par saison, selon Forbes , avec des attentes qui atteindront près de 700 millions de dollars par an. Avant la pandémie, le Chase Center de 1,4 milliard de dollars à San Francisco attirait plus de 3 millions de dollars de revenus par match Warriors.

Curry, 33 ans, vient de terminer une saison NBA 2020-21 où il a dominé la ligue en marquant (32 points par match), a tiré 42% sur une plage de trois points et a été nommé dans sa septième équipe d’étoiles. Son contrat actuel de 201 $ sur cinq ans expire en 2022, les Warriors devaient donc régler le problème. Il était peu probable que les Warriors laissent partir Curry, et bien que ses numéros de contrat aient fait la une des journaux, les affaires de l’équipe permettent à ce contrat de s’occuper de lui-même.

S’il atteint la fin de ce contact, Spottrac les estimations placent Curry près de la fourchette de 500 millions de dollars pour les gains de basket-ball – moins les impôts, bien sûr. Et il n’aura alors que 37 ans, ce qui signifie que Curry pourrait attirer plus de basket-ball s’il reste actif.

Tout au long de son séjour dans la ligue, Curry a aidé les affaires de la NBA dans l’ensemble, y compris la récente saison régulière.

Le match de play-in de la NBA entre les Lakers de Los Angeles et les Warriors a attiré en moyenne 5,6 millions de téléspectateurs, car il mettait en vedette Curry et son compatriote LeBron James. La NBA souhaite ajouter le concept à son calendrier annuel pour justifier une redevance de droits médias plus élevée. Le fait d’avoir Curry et James en tant que ligue pour tester l’idée a aidé les mesures d’audience entourant le format.

« Lorsque votre meilleur joueur n’est pas seulement l’athlète et le talent qu’il est », a déclaré Welts à propos de l’attrait de Curry, « mais aussi la personne qu’il est, vous avez une sacrée longueur d’avance pour essayer de créer quelque chose de spécial. »

Le succès de Curry a également aidé à construire sa marque en dehors du terrain. Il rapporte à peu près 40 millions de dollars en avenants et détient une participation dans des sociétés comme le fabricant de boissons Oxigen. En outre, Curry a lancé sa société d’investissement SC30 et détient une participation dans la société de technologie Mos and Guild Education basée à San Francisco, basée à Denver.

« Vous devez être stratégique à ce sujet », a déclaré Curry à CNBC en août 2020 sur la recherche de partenariats en capital. « Vous devez avoir la bonne équipe en place pour gérer l’avenir et ces relations. »

Curry porte la marque Warriors sur les opportunités de croisement, y compris des événements comme les matchs de golf des célébrités de Turner Sports. Il compte plus de 50 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux (Twitter et Instagram) et sa popularité parmi les fans de sport new age est la meilleure pour les athlètes masculins. Curry a terminé quatrième parmi les cinq athlètes les plus favorables des supporters sportifs féminins dans le rapport « Fan Project » du Sports Innovation Lab. La société de recherche note que les « Fluid Fans » – ceux qui ne montrent aucune alliance avec les équipes – soutiennent le plaidoyer de Curry pour le sport féminin et aiment sa personnalité.

La marque de Curry loin du basket-ball est solidifiée. Et avec cette prolongation, les Warriors se sont positionnés pour capitaliser sur son temps restant au sommet du paysage mégastar de la NBA.