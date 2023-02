Les Warriors perdent Steph Curry, retiennent les Mavericks pour une victoire à domicile nécessaire

SAN FRANCISCO – Steph Curry, défendant un entraînement McKinley Wright IV à la fin du troisième quart samedi, a pris un genou à l’extérieur de sa jambe gauche, le pliant vers l’intérieur et l’envoyant sauter vers les gradins de douleur.

Les Mavericks ont appelé le temps mort. Curry boitait jusqu’au banc. Il semblait initialement qu’il avait convaincu Rick Celebrini, le principal décideur médical des Warriors, qu’il était bien de rester dans le match. Mais après de nouvelles consultations, Celebrini a fait marcher un Curry entravé dans le tunnel et hors de l’arène. Les radiographies étaient négatives, mais il a été envoyé pour une IRM.

Trouble for the Warriors : Après de nouvelles consultations, Steph Curry se rend au vestiaire avec Rick Celebrini. Boitant vraiment sur cette jambe gauche. pic.twitter.com/u1CqOjJcmI —Anthony Slater (@anthonyVslater) 5 février 2023

Les résultats de ces tests détermineront combien de temps Curry manquera. S’il s’agit d’un montant substantiel, une saison déjà chancelante atteindra son plus gros obstacle. Si Curry a évité quelque chose de sérieux, un chemin vers l’objectif plus large de Golden State reste intact.

“Chaque fois qu’un gars va passer une IRM, il y a un niveau d’inquiétude”, a déclaré l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr.

Curry est parti avec les Warriors jusqu’à 20. Sans lui, ils ont trébuché contre une équipe des Mavericks sans Luka Dončić ou Christian Wood. Dallas a réduit l’avance à cinq. Les luttes offensives de Jordan Poole se sont poursuivies. Donte DiVincenzo a été utilisé comme remplaçant défensif pour Poole tard. Kevon Looney a eu un énorme rebond offensif dans le temps critique. Les Warriors ont fermé, gagnant 119-113.

Ce n’était pas trop impressionnant, mais ça comptait au classement. La victoire a porté leur record à 27-26, septième meilleur dans l’Ouest, et a fait chuter les Mavericks à 28-26, sixième meilleur dans l’Ouest. Neuf équipes de la conférence ont soit 26 ou 27 défaites. Les quatrième et 12e têtes de série ne sont séparées que par trois matchs.

Cela augmente les enjeux de chaque match de conférence alors que la saison approche de son étirement. Les Warriors n’ont plus que 29 matchs à jouer. Ils affronteront le Thunder lundi à Chase Center et les Blazers mercredi à Portland. Oklahoma City est 12ème et Portland 11ème. Mais les deux ne sont qu’à un match dans la colonne des pertes des Warriors.

Si Curry rate ces matchs, Poole prend vraisemblablement sa place dans la formation de départ. Si Curry peut jouer, Poole quitte le banc. Après une expérience de neuf matchs au petit ballon, Kerr est retourné à Draymond Green et Looney en commençant ensemble.

Contre les Mavericks, cette formation – Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Green et Looney – a battu Dallas 32-23 en 11 minutes ensemble. Cela fait d’eux un cumulatif de plus-145 en 331 minutes ensemble cette saison, le deuxième plus élevé de tous les alignements de cinq joueurs de la ligue. Seule la formation de départ de Denver a surpassé ses adversaires de plus.

“Je vais revenir là-dessus”, a déclaré Kerr. «Nous avons bien examiné la formation plus petite – je pense que c’était neuf matchs – et nous venons de conclure que notre meilleur pari est de commencer la plus grande formation. Nous savons que cette unité de cinq hommes est soit la formation n ° 1 ou n ° 2 de la NBA. Et c’est avec une grande taille d’échantillon. Nous aimons cette unité et avons l’impression que notre banc joue mieux maintenant. Nous avons plus de continuité maintenant.

Le retour de Looney dans la formation de départ ouvre une place de rotation pour JaMychal Green, qui a déclaré qu’il était frustré lorsque Kerr est venu le voir avant de devenir petit et lui a dit que les dominos de rotation signifiaient qu’il serait à l’extérieur de l’image nocturne. Mais il a bien joué par à-coups au cours des deux dernières semaines et a connu son meilleur match de la saison contre les Mavericks, terminant avec 14 points, cinq rebonds, trois passes, un vol et deux contres en 16 minutes difficiles.

“JaMychal était probablement notre joueur du match”, a déclaré Kerr.

Kerr est également allé à Ty Jerome en première mi-temps, étendant sa rotation à 10 hommes, réduisant les minutes de Curry et Draymond Green. Draymond Green a raté le match précédent avec une étanchéité au mollet et était discutable pour samedi avant d’obtenir le feu vert.

“Je suis préoccupé par les minutes globales des 10 derniers matchs pour Steph et Draymond”, a déclaré Kerr. “Ils montaient lentement, et j’avais l’impression que ce soir, nous voulions nous assurer que nous réduisions autant que possible leurs deux minutes.”

Draymond Green a joué 32 minutes. Curry en était à 26 minutes lorsqu’il est parti avec la blessure à la jambe inférieure qui est devenue la plus grande nouvelle du match de samedi.

(Photo : Cary Edmondson / États-Unis aujourd’hui)