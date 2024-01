Les Warriors et les Hawks honorent ensemble l’entraîneur adjoint bien-aimé de Golden State, Dejan Milojević

SAN FRANCISCO (AP) — Pour Dejan Milojević, les Golden State Warriors et les Atlanta Hawks se sont tenus unis sur une ligne de touche près des bancs de leur équipe et ont écouté l’hymne national serbe joué en son honneur.

Chaque joueur des Warriors a ensuite placé un maillot supplémentaire avec le nom de Milojević sur le dos, porté lors des échauffements sur l’une des chaises d’entraîneur, qui comportait également un T-shirt noir spécial avec le mot « BRATE » drapé sur le siège – brate est le mot en serbe. pour frère, comme leur entraîneur les appelait tous.

Golden State est revenu sur le terrain pour la première fois depuis la perte de son entraîneur adjoint bien-aimé la semaine dernière à Salt Lake City. Milojević a subi une crise cardiaque mardi soir dernier lors d’un dîner d’équipe et est décédé le lendemain.

Une vidéo d’hommage diffusée sur grand écran et des photos partout dans le Chase Center montraient un « Deki » rayonnant, comme ils l’appelaient si affectueusement.

Deux membres des Hawks se trouvaient juste à côté de l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, alors qu’il parlait de l’impact profond de Milojević sur chaque personne qu’il rencontrait. Le gardien d’Atlanta Bogdan Bogdanovic, originaire de Belgrade, a joué pour l’ancienne équipe du Partizan de Milojević. L’entraîneur adjoint des Hawks, Igor Kokoskov, était l’entraîneur de l’équipe nationale serbe et a embauché Milojević dans son équipe.

L’épouse de Milojević, Natasa, tenant un bouquet de fleurs, et leurs enfants Masa et Nikola étaient entourés d’amour lors d’une longue ovation que Kerr a demandée au lieu d’un moment de silence.

Kerr chérissait le sourire de Milojević et adorait voir toutes les images qui le capturaient si parfaitement.

« Le sourire est parfait. Il souriait et riait constamment », a déclaré Kerr.

Les Warriors n’ont repris l’entraînement que lundi suite au report des matchs contre le Jazz mercredi dernier après sa mort et également celui de vendredi. match à domicile prévu contre Dallas.

Ils portent désormais des écussons comportant les initiales de l’entraîneur – DM – à l’intérieur d’un cœur. Le même logo figure également sur le terrain du Chase Center.

« C’est très émouvant d’entrer dans le bâtiment pour la première fois lors d’une soirée de match sans Deki. Évidemment, nous portons tous nos chemises et il y a des images de lui avec son sourire omniprésent », a déclaré Kerr. «C’est très émouvant parce que tout cela reste très brut et surréaliste à bien des égards. Nous nous sommes entraînés ces derniers jours et il n’y a pas grand chose à dire pour se préparer à quelque chose comme ça. Vous plongez tête première, restez ensemble et essayez de gagner un match de basket-ball et honorez notre frère.

L’entraîneur des Hawks, Quin Snyder, a félicité Kerr pour son courage et son leadership pendant une période aussi déchirante, et a fait tout ce qu’il pouvait pour soutenir les deux hommes de son côté.

« On ressent l’émotion et la douleur. Tous deux ont été très stoïques, mais il n’est pas difficile du tout de reconnaître la profondeur de l’émotion et la façon dont ils sont en deuil”, a déclaré Snyder. « D’une certaine manière, être ici ce soir et que ces gars puissent participer, ce soir-là, à la célébration de la vie de Deki est une bonne chose. Pour nous et pour eux sachant à quel point ils étaient proches.

« Comme je l’ai dit, il ne fait aucun doute qu’ils ressentent cela à leur manière, de manière personnelle. Évidemment différent de l’équipe des Warriors et de tous leurs joueurs, entraîneurs et de leur organisation, mais, étant Serbes, ces gars-là ont un lien unique dans ce cas.

