Les Warriors de West Kelowna renforcent leur ligne arrière en deux signatures

Deux nouveaux défenseurs occuperont la ligne bleue des Warriors de West Kelowna cette saison.

Jack Farrell et Trey Ausmus ont tous deux signé avec le club de la BCHL cette semaine.

« Jack et Trey sont deux joueurs que nous avons suivis au cours des dernières saisons », a déclaré le directeur général et entraîneur-chef des Warriors, Simon Ferguson, qui a ajouté que Farrell avait été identifié pour la première fois comme un guerrier potentiel lors d’un camp de développement à Boston il y a deux ans.

Farrell a amassé 29 points en 28 matchs la saison dernière pour la Governor’s Academy dans la US Prep League, sa troisième saison avec l’équipe et la première à porter le « C ».

« Je suis vraiment excité d’avoir l’opportunité de jouer pour West Kelowna et de faire partie de la communauté », a déclaré Farrell, « C’est une excellente organisation qui favorisera mon développement et élèvera mon jeu au niveau supérieur. J’ai hâte de travailler avec le personnel d’entraîneurs et j’ai hâte de commencer.

Ausmus a passé ses deux dernières saisons avec les Capitals de Madison de la Ligue de hockey des États-Unis, affichant 17 points en 19 matchs.

« J’ai entendu dire que West Kelowna est l’un des meilleurs endroits pour jouer dans la BCHL », a commenté Ausmus, « Je suis extrêmement excité de rejoindre les Warriors cette saison et d’avoir la chance de venir dans l’Ouest canadien et de poursuivre ma carrière de hockey. là. »

