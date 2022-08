Les Warriors de West Kelowna rendront hommage à Dhaliwal

Les Warriors de West Kelowna rendront hommage à Parm Dhaliwal avant leur match du samedi 1er octobre.

Dhaliwal a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à New York le samedi 30 juillet. Il a été membre des Warriors de 2016 à 2019 et a dû faire face à des problèmes de commotion cérébrale après sa carrière de joueur.

Les Warriors organiseront une cérémonie d’avant-match en l’honneur de Dhaliwal, qui a récolté 120 points (38 buts, 82 passes) en 148 matchs en tant que Warrior.

“Je suis ravi que l’organisation et les fans des Warriors accueillent les amis et la famille de Parm à Royal LePage Place le 1er octobre pour une soirée de célébration et un excellent hockey en l’honneur de Parm dans l’Okanagan”, a déclaré Chase Johnston, directeur du développement commercial et des communications des Warriors. .

La famille de Dhaliwal a organisé un mémorial dans sa ville natale de Surrey au début du mois.

Le match est contre le rival des Warriors, les Penticton Vees. La mise au jeu est à 19h

Les billets pour les matchs à l’unité seront en vente courant septembre.

