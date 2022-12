Les Warriors de West Kelowna doublent contre Prince George

Les Warriors de West Kelowna sont de retour dans la colonne des victoires alors qu’ils ont doublé contre les Spruce Kings de Prince George 6-3 le 7 décembre.

Ce fut un début lent pour les Warriors car ils ont été devancés 11-8 en première période et se sont retrouvés menés 1-0 à la fin de la période. L’attaquant des Spruce Kings Austin Fraser a inscrit son septième but de la saison à plus de la moitié de la période.

Mais les Warriors étaient une équipe différente en deuxième période puisqu’ils ont marqué quatre buts au cours du premier 13:14. Cela a commencé à peine 29 secondes après le début de la période quand Isaiah Norlin a marqué son troisième de la saison pour égaliser le match à un.

Juste après avoir purgé une pénalité pour retard de match, Luke Devlin est sorti de la surface et a marqué son quatrième de l’année pour donner à West Kelowna une avance de 2-1. Un peu plus d’une minute et demie plus tard, Brennan Nelson a marqué un but en avantage numérique, son septième de la saison pour porter le score à 3-1. Matthew Fusco a marqué son sixième but à 13:14.

Prince George a coupé l’avance de moitié quand Evan Fedele a marqué avec 3:15 à faire en deuxième période.

Les Spruce Kings se sont approchés à moins d’un point lorsque Luca Primerano a marqué un but en avantage numérique à 8:18 du troisième pour porter le score à 4-3. Mais West Kelowna a mis le match de côté en répondant avec un but en avantage numérique. Félix Caron a trouvé le fond du filet pour la sixième fois cette saison, portant la marque à 5-3.

L’attaquant Ben McDonald a ajouté son neuvième but de la saison pour porter le score à 6-3.

McDonald et Devlin ont chacun récolté un but et deux passes tandis que quatre autres Warriors ont marqué deux points.

Le gardien de but Angelo Zol a effectué 19 arrêts lors de la 15e victoire des Warriors de la saison.

Avec cette victoire, les Warriors restent deuxièmes de la Conférence Intérieure avec une fiche de 15-6-3-0.

Les Warriors se dirigent maintenant vers la route pour un énorme week-end de trois matchs alors qu’ils font des arrêts à Trail (vendredi), Wenatchee (samedi) et Vernon (dimanche).

