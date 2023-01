Les Warriors de West Kelowna brillent lors du match inaugural des meilleurs espoirs de la BCHL

Deux Warriors de West Kelowna ont brillé lors du match inaugural des meilleurs espoirs de la BCHL vendredi soir au South Okanagan Events Centre à Penticton.

Le gardien de but des Warriors, Justin Katz, a effectué 18 arrêts en aidant l’équipe de l’Est à battre l’équipe de l’Ouest 6-2. Katz a commencé et joué la moitié du match, avec 14 des 18 arrêts en première période.

Jaiden Moriello, le meilleur marqueur des Warriors, a récolté une passe décisive après qu’Aydar Suniev de Penticton ait trouvé le fond du filet, portant le score à 2-0 à l’époque.

Une paire de @PentictonVees mettre en place l’équipe Est par une autre paire.#BCHL60 pic.twitter.com/y39CmxT5BX – BCHL (@BCHockeyLeague) 21 janvier 2023

Le week-end BCHL All Star se poursuit samedi avec le concours d’habiletés, le match des anciens et le tournoi à trois contre trois à la nouvelle patinoire extérieure de la ville. Moriello participe à l’épreuve du patineur le plus rapide lors de la compétition d’habiletés tandis que Katz sert de gardien de but remplaçant pour le match des anciens avant le tournoi.

Black Press a un journaliste sur place pour couvrir les événements de la journée.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BCHLKelownaOkanaganPentictonWest Kelowna Warriors