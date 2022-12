Les Warriors de West Kelowna battent les Vipers de Vernon en fusillade

Un but en fin de troisième période a aidé les Warriors de West Kelowna à battre les Vipers de Vernon lors d’une fusillade vendredi soir, le 2 décembre.

Le gardien de but des Vipers Roan Clarke a effectué 36 arrêts dans la soirée, mais ce n’était pas suffisant puisque l’équipe sur la route a chuté dans la compétition d’habiletés par un score final de 4-3 dans la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique.

C’était la soirée Teddy Bear Toss au Royal LePage Place à West Kelowna, et les animaux en peluche ont plu sur la glace après que Kailus Green ait ouvert le pointage quelques minutes après le début de la première période — son septième but de la saison.

Plus tard dans la période, Seiya Tanaka-Campbell a été entraînée dans une échappée alors qu’elle était en désavantage numérique et s’est vu accorder un tir de pénalité. Jonathan Horn a pris le tir mais le gardien des Warriors Justin Katz a effectué l’arrêt.

La deuxième période s’est ouverte en beauté alors que Lee Parks a marqué son huitième but de la saison pour égaliser le match à un but chacun. Moins d’une minute plus tard, les Warriors ont rétabli leur avance alors que Ben MacDonald marquait son huitième de la saison, faisant un tour autour de la zone offensive et décochant un tir devant Clarke.

Puis à 4:24, Tanaka-Campbell a de nouveau égalisé le score avec un but en avantage numérique, son sixième de la saison.

Les Vipers ont pris leur première avance du match quelques minutes plus tard lorsque Horn a marqué son premier but en tant que Viper après avoir été acquis du Wenatchee Wild plus tôt cette semaine. Horn a marqué sur un wrap-around pour donner aux Vipers un avantage de 3-2.

Après un changement de gardien de but des Warriors, le désavantage numérique des Warriors a été testé en troisième période, mais ils ont relevé le défi, tuant trois pénalités de suite. Cela a créé un but égalisateur en fin de match alors que Jaeden Moriello a inscrit son 13e but de la saison en tête de l’équipe avec moins de quatre minutes à jouer pour forcer les prolongations.

Après une période de prolongation sans but, les équipes se sont dirigées vers une fusillade, où Moriello était à nouveau le héros. Il a été le seul joueur à marquer lors de la fusillade, donnant à son équipe la victoire 4-3.

Avec cette victoire, les Warriors sont passés à la deuxième place de la division Intérieur avec 30 points en 22 matchs. Les Vipers sont septièmes de la division avec 22 points en 23 matchs joués.

Les Vipers sont de retour à la maison samedi pour affronter le Wenatchee Wild à 18 h, tandis que les Warriors affrontent les Penticton Vees invaincus samedi à 19 h.

Brendan Shykora

@Vernon VipersBCHLhockeyWest Kelowna Warriors