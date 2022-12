Les Warriors de West Kelowna battent les Vipers de Vernon 5-1

Les Warriors de West Kelowna étaient trop pour les Vipers de Vernon vendredi soir.

Les Warriors ont marqué deux buts en deuxième et une autre paire en troisième pour gagner 5-1 sur la route à Kal Tire Place.

Cinq buteurs différents ont aidé les Warriors à décrocher un dérapage perdant de trois matchs, donnant aux Vipers leur deuxième défaite consécutive.

Les Warriors ont ouvert le match avec les sept premiers tirs au but, ainsi que le premier but du match alors que Felix Caron a enterré son neuvième but de la saison pour donner à son équipe un avantage précoce de 1-0.

Les Vipers répliqueraient avec trois minutes à faire en première période. Julian Facchinelli a marqué son cinquième de la saison, assisté de Griffen Barr et Dylan Compton. Compton a vu son tir du cercle droit arrêté par le gardien des Warriors Justin Katz avant que la rondelle ne saute dans les airs et que Facchinelli ne la frappe sur le côté du filet pour égaliser le match à un but chacun.

Les Vipers ont dominé l’équipe visiteuse par une marge de 12-6 en deuxième période, mais ce sont les Warriors qui ont inscrit deux buts pour prendre les devants avant la troisième. Matt Fusco a marqué à son deuxième match consécutif avec un but en avantage numérique.

Puis, 13 secondes après être sorti de la surface de réparation, Ben MacDonald a traversé la zone neutre, est passé à côté d’un défenseur des Vipers et a décoché un tir par-dessus l’épaule gauche du gardien des Vipers Ethan David pour donner une avance de deux buts à West Kelowna.

Les Warriors ont maintenu la pression en troisième période. Jake Bernadet a poussé l’avance de son équipe à trois buts avec son cinquième de la saison après que Fusco lui ait glissé une passe dans le cercle de mise au jeu gauche et qu’il ait retourné un tir par-dessus l’épaule droite de David.

Au milieu du troisième, les Vipers ont retourné la rondelle dans l’enclave et Michael Salandra l’a trouvée et est passé de son coup droit à son revers, levant un tir par-dessus l’épaule du bloqueur de David pour donner aux Warriors une avance de 5-1, ce qui irait pour être le score final.

Avec cette défaite, les Vipers chutent au septième rang de la division intérieure de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique avec 28 points en 28 matchs, un point derrière les Trail Smoke Eaters dans un match supplémentaire joué. Les Warriors occupent la troisième place de la division avec 36 points en 28 matchs, un point derrière les Cranbrook Bucks après avoir disputé un match de plus.

Les Vipers retournent sur la glace ce soir (17 décembre) contre le Wenatchee Wild à domicile à 18 h. Pendant ce temps, les Warriors affrontent les puissants Penticton Vees au Royal LePage Place ce soir à 19 h.

Brendan Shykora

