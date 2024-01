Les Warriors affligés de chagrin espèrent honorer Dejan Milojević à la manière de « Deki » – NBC Sports Bay Area & California

SAN FRANCISCO – Les larmes ont séché parmi les Warriors, mais les images sont indélébiles et obsédantes. La mort est rarement la bienvenue, mais c’est tout à fait effrayant de la voir soudainement voler un jeune homme aussi énergique et populaire.

L’organisation a passé la nuit de mardi dernier à prier et à plaider en vain pour qu’un miracle puisse épargner Dejan Milojević.

Le précieux entraîneur adjoint est décédé mercredi d’un arrêt cardiaque à l’hôpital de l’Université de l’Utah à Salt Lake City. « Deki », comme tout le monde l’appelait, avait 46 ans.

Cinq jours se sont écoulés sans activité de la part des Warriors. Consciente du traumatisme infligé à l’équipe, la NBA a reporté les deux prochains matchs de Golden State. Il n’y avait ni pratique ni désir.

Ce n’est que lundi matin que l’entraîneur Steve Kerr a tenté de rétablir un sentiment de normalité et, même alors, il y avait Deki. Avant d’entrer sur le terrain, l’équipe a regardé une vidéo de milliers de supporters rassemblés pour célébrer sa vie avant un match de basket en Serbie, son pays natal, où il a été un joueur vedette.

“Nous avons mieux compris ce que Deki représentait pour ses compatriotes”, a déclaré Kerr. « Et, bien sûr, combien il comptait pour nous et pour (sa femme et ses enfants) Natasa, Masa et Nikola. Cela a été une semaine dévastatrice.

Les Warriors ont mis une heure après la vidéo pour « traiter l’émotion de ce que nous avons regardé », selon Kerr. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il m’a semblé approprié de commencer à pratiquer.

Six jours après avoir vu Milojević perdre connaissance et cinq jours après avoir été déclaré mort, ils restent dans un profond deuil. Comment pourraient-ils ne pas l’être ?

“C’est une chose assez terrible à voir”, a déclaré Kerr.

À peine 12 heures plus tôt, une grande partie du groupe de voyage était en train de dîner lorsque, tout à coup, Deki était en détresse. Il n’y avait pas de défibrillateur au restaurant ni dans le commerce voisin. Les mesures de sauvetage n’ont pas pu le ramener.

“Tous les membres de notre équipe et tout le monde dans notre organisation sont traumatisés”, a déclaré Kerr. « Une partie de la vie consiste à subir une perte. Tout le monde va vivre une perte à un moment donné de sa vie. Mais cela n’arrive pas souvent devant vous. Et cela n’arrive pas souvent à quelqu’un qui a des enfants. Et cela n’arrive pas souvent lorsqu’il s’agit de quelqu’un qui est si aimé dans le monde entier.

« Donc, tout ce qui s’est passé au cours des cinq derniers jours a été tout simplement bouleversant. Juste incroyablement émouvant, puissant et plus que tout, déchirant.

Milojević a été chargé d’entraîner les grands hommes de Golden State, donc personne sur la liste n’a passé plus de temps avec lui que Kevon Looney. Depuis le moment où Deki a été embauché à l’été 2021 jusqu’à la semaine dernière, les deux hommes interrompaient l’entraînement pour des exercices en tête-à-tête. On pouvait les voir avant les matchs, assis l’un à côté de l’autre sur le banc, en train d’étudier des vidéos.

Même si Looney n’était pas présent au dîner pour voir son entraîneur perdre la vie, les six derniers jours ont été particulièrement difficiles.

“Les premiers jours, c’était plus un choc qu’autre chose”, a déclaré Looney. « Vous entendez qu’il y a eu une urgence et vous ne savez pas ce qui se passe. Ensuite, (la mort de Deki) a été davantage un choc. Et puis ça passe par beaucoup de douleur.

« Les derniers jours ont été un peu bizarres, juste pour me souvenir, essayer de m’entourer d’amour et de famille. C’est ce que j’ai essayé de faire.

Loon et Deki sont généralement les premiers guerriers vus chaque fois que les portes de la salle d’entraînement du Chase Center s’ouvrent. Ils s’entraînaient toujours – toujours – au cerceau à quelques mètres de l’entrée. Lundi, cependant, sans Deki, il n’y avait pas de Loon.

Il a choisi un cerceau à l’extrémité opposée du terrain pour sa séance d’après-entraînement. Le chagrin l’a envoyé dans un espace différent.

“C’est bizarre de ne pas l’avoir ici”, a déclaré Looney. « Mais c’est aussi agréable d’avoir les gars avec qui vous partez en guerre tous les jours pour vous soutenir. Nous sommes toujours ensemble. Ce n’est pas comme si nous étions seuls. Cela rend les choses un peu plus faciles.

« C’est quelque chose auquel nous devons continuer à faire face, quelque chose qui est encore frais. Mais si nous restons ensemble, nous pourrons guérir.

La guérison va prendre du temps, et les Warriors le savent. L’organisation a mis des conseils à la disposition de ses employés, dont la plupart ont eu au moins une relation passagère avec Deki. Pour les joueurs, il était comme un oncle préféré, drôle et franc. Pour les entraîneurs, il était comme un frère drôle et intelligent.

Ou, comme dirait Deki, braté. Ce qui se traduit par « frère » dans sa langue maternelle.

Lundi, les joueurs et les entraîneurs portaient des T-shirts noirs avec « BRATE » imprimé sur la poitrine. Juste au-dessus et à gauche, se trouvait un cœur dessiné autour des initiales de Milojević : « DM ». Au dos se trouvait son surnom.

“Certains gars ont eu l’idée du maillot”, a déclaré Kerr. « Braté, c’est comme ça qu’il appelait tout le monde. Frère. Il a appelé tous ses collègues entraîneurs Braté. Et nous voulions le cœur parce qu’il était tellement plein d’amour, plein de joie, pour nous tous. Et vice versa. Et puis son surnom au dos.

“Nous envoyons ces maillots dans toute la ligue afin que tous les gens qui le connaissaient et l’aimaient auront également ces maillots.”

Il viendra un moment où toutes les choses qui, il y a une semaine, semblaient si importantes pour les Warriors et leurs fans se sentiront importantes. Les revirements idiots, la défense moche, les rotations curieuses, les alignements perpétuels irriteront une fois de plus l’équipe et activeront les gangsters de clavier les plus stridents au sein de la base de fans.

Mercredi soir, lorsqu’ils prendront la parole à Chase contre les Hawks d’Atlanta, nous aurons un premier aperçu des Warriors post-Deki. Nous aurons une idée de leur état mental général.

Ce qui est clair, c’est que Deki fait toujours partie de cette équipe. Son esprit, son humour et sa présence existent en eux. Les effets du chagrin sont réels, mais ils savent ce qu’il voudrait.

Kerr a déclaré: “Je pourrais littéralement imaginer Deki souriant et riant et disant que vous devez aller gagner le match de basket-ball.”

