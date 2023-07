Les vrais passionnés du crime invités à l’événement de Gênes le 19 juillet – Shaw Local

Gênes – Les vrais passionnés de crime sont invités à assister à un programme à Gênes le 19 juillet mettant en vedette un psychologue de l’Illinois qui présentera des recherches sur le phénomène et ses partisans.

La bibliothèque publique de Gênes accueillera un véritable programme sur le crime par Amanda Vicary, Ph.D., professeur agrégé de psychologie au Wesleyan College de l’Illinois.

La bibliothèque, 240 W. Main St., Gênes, tiendra le programme à 19 h le 19 juillet dans la salle des événements de la bibliothèque, selon un communiqué de presse.

Le programme est gratuit et destiné aux personnes âgées de 16 ans et plus.

Vicary discutera de ses véritables recherches sur le crime et des raisons pour lesquelles les femmes y sont attirées. L’inscription est obligatoire pour y assister. Pour vous inscrire, visitez genoalibrary.org/summer-reading-2023-events.

Pour information, composez le 815-784-2627.