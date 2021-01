Spoiler: Les Avengers ne sont pas les vrais héros.

Pour ceux qui croient que ces personnages fictifs sont nos héros, vous ne pouvez pas vous tromper davantage. La réponse est «les médecins», ceux qui sont les vrais sauveurs de ce monde. L’année 2020 l’a prouvé, avec la pandémie de Covid-19 partout dans le monde. Le monde a été bouleversé et les médecins ont mis leur vie en danger pour sauver la nôtre. Il ne s’agit pas seulement de la pandémie, même dans notre vie quotidienne, les médecins jouent un grand rôle.

Nous luttons tous avec nos problèmes physiques et mentaux et pour résoudre ces problèmes, nous allons tous voir nos médecins. Il existe de nombreux types de médecins pour nos problèmes tels que le cardiologue, l’urologue, etc. Pour nous, cela devient pratique puisque nous avons cette accessibilité pour atteindre des spécialistes. Nous remercions les médecins quand une chirurgie critique réussit, nous les remercions quand ils nous guérissent. Mais que se passerait-il si les choses allaient dans l’autre sens? Et si un médecin échoue à sauver quelqu’un? Maintenant, ce sont quelques-unes des pensées que les médecins ont dans leur esprit qui nous amène à une vraie question.

Les médecins prennent-ils soin de leur santé mentale?

Ils ne le sont PAS, non pas parce qu’ils ne le veulent pas, mais ils ne sont pas capables de s’aider eux-mêmes. Tout cela à cause de la stigmatisation de la santé mentale qui persiste depuis de nombreuses années. La maladie mentale est un problème grave qui n’est pas pris au sérieux dans le monde. Surtout dans le système de santé où les médecins sont sous pression 24/7. Malgré toute l’expertise et les connaissances qu’ils possèdent, les médecins ne sont pas en mesure d’être en bonne santé mentale. Parfois, il s’agit de stress lié au travail, de manque de confiance en soi ou d’intimidation. Une enquête menée par MD Linx a montré que sur 800 médecins américains, 15,6% d’entre eux souffrent de dépression clinique.

Les personnes atteintes de troubles mentaux sont considérées comme incompétentes et incapables de travailler. C’est le travail lui-même qui leur cause des problèmes mentaux en premier lieu. Les travailleurs sont découragés de parler de problèmes psychologiques sur le lieu de travail.

L’une des pires perceptions des humains à l’égard de la maladie mentale est de dire: «Ce n’est qu’une phase». Les problèmes mentaux ne sont pas une émotion à court terme qui disparaîtra tout simplement. Ils sont quelque chose qui reste avec nous à long terme s’ils ne sont pas traités correctement. La qualité de vie commence à baisser et l’assurance que nous avons besoin de nous sentir confiants n’est pas fournie. Même nos proches interprètent mal la santé mentale, pensant qu’elle disparaîtra. Ironiquement, c’est la famille qui nous aide à lutter contre les problèmes, mais en même temps, ils sont inconscients de la santé mentale. Le cerveau humain est assez fragile, de sorte que n’importe qui peut développer une vulnérabilité à la maladie mentale.

Le principal problème est le manque de sensibilisation. Habituellement, les patients croient que les médecins sont des êtres humains parfaits ou même Dieu, qu’ils ont des mains miraculeuses. Mais rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. Les médecins ne réussissent pas à chaque fois et quand ils échouent, ils se ridiculisent tout le temps. Si l’histoire de l’industrie médicale nous a appris quelque chose, rien n’est prévisible en ce qui concerne le corps humain. Cela peut être à la fois bon et mauvais. La meilleure chose qu’une victime puisse faire est d’avoir une confiance totale dans le médecin et d’espérer pour le mieux. Il est déjà assez grave pour le médecin de se sentir sous pression et de s’inquiéter si quelque chose ne va pas pendant le traitement.

Heureusement, la sensibilisation se répand et les problèmes associés à la santé mentale. Une enquête menée par Health Partners a montré que dans les communautés du Minnesota et du Wisconsin, 66 à 71% sont à l’aise pour parler de santé mentale. Nous sommes encore loin d’éliminer la stigmatisation, mais c’est un bon début.

Les médecins ne sont pas en mesure de prendre soin de leur santé mentale et ils ont besoin de notre aide. La première chose à faire est de déstigmatiser complètement la santé mentale.

Tout le monde doit comprendre que la santé mentale est très réelle et peut arriver à n’importe qui. Alors contactez tous ceux qui n’ont pas parlé et demandez-leur comment ils vont.

L’auteur est un psychiatre consultant et psychothérapeute, directeur et fondateur de Possitive Vibes. Les vues appartiennent à l’auteur.