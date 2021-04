Alors que les 12 clubs à avoir rejoint la nouvelle Super League européenne (ESL) largement ridiculisée ont été critiqués pour leurs publications sur les réseaux sociaux annonçant froidement leur implication et leur départ rapide, d’autres équipes du monde entier ont proposé des réponses inspirées à la nouvelle de la bombe qui a laissé de nombreux supporters se demander si le jeu a perdu son âme.

Le géant russe Spartak Moscou, qui a regardé pendant que des clubs comme le Real Madrid, Barcelone, la Juventus et cinq clubs de Premier League ont déclaré leur départ du système de compétition européen établi pour participer au nouveau format de plusieurs milliards de dollars, ont été l’une des premières équipes. hors des blocs.

« Si vous avez besoin d’un nouveau club à soutenir, nous sommes toujours là pour vous, » a écrit la troisième équipe de Premier League russe aux amoureux de tous les clubs qui envisagent de se séparer, avec également les poids lourds italiens de l’AC Milan et de l’Inter Milan et des prétendants à la Liga Atletico Madrid.

Chers fans de l’AC Milan, d’Arsenal, de l’Atlético, de Chelsea, de Barcelone, de l’Internazionale, de la Juventus, de Liverpool, de Manchester City, de Manchester United, du Real Madrid et de Tottenham, Si vous avez besoin d’un nouveau club à soutenir, nous sommes toujours là pour vous. FC Spartak Moscou. – FC Spartak Moscou (@fcsm_eng) 18 avril 2021

L’annonce entreprenante est rapidement allée bien au-delà du nombre relativement modeste d’abonnés Twitter de Spartak de plus de 35000, gagnant bien plus de 300000 likes et retweets en 48 heures, ainsi que plus de 5500 réponses en une récompense digne pour la touche d’humour bienvenue au milieu d’accusations de cupidité en colère. et le cynisme envers l’ESL.

S’il y avait eu beaucoup plus d’yeux que d’habitude sur le Spartak, leurs nouveaux admirateurs n’auraient pas été submergés par leur dernier résultat – une défaite 3-0 à domicile contre Ufa menacée de relégation qui aurait pu rappeler aux fans de Chelsea leur récente capitulation 5-2 contre le choc. West Brom, ou Manchester United, adeptes de leur raclée 6-1 par Tottenham plus tôt cette saison.

Alors que les clubs de haut vol d’Angleterre, d’Italie, de France et d’Espagne ont publié des communiqués de presse se distançant de l’ESL et dénonçant la décision qui leur a été faite, certains petits clubs ont eu une journée sur le terrain.

Nous souhaitons confirmer que nous ne participerons à aucune Super League européenne. – Bray Wanderers FC (@BrayWanderers) 18 avril 2021

Énorme respect pour le Bayern Munich et Bray Wanderers pour ne pas avoir rejoint la Super League 👏👏👏 – Sudocrem de Neil Warnock (@ 7Scon) 18 avril 2021

Bray Wanderers, qui joue dans la première division de la Ligue d’Irlande et a une capacité de 7000 places, a reçu les rires et l’admiration du monde entier en écrivant: « Nous souhaitons confirmer que nous ne participerons à aucune Super League européenne. »

Certains ont suggéré que Bray n’était guère plus loin de mériter d’être reconnu comme prétendant européen que Tottenham et Arsenal, étant donné à quel point les rivaux du nord de Londres sont loin de se qualifier pour la compétition continentale grâce au mérite de leurs positions en championnat après de mauvaises campagnes pour les deux clubs.

« Un immense respect pour le Bayern Munich et Bray Wanderers pour ne pas avoir rejoint la Super League », a applaudi un lecteur, évoquant le refus des détenteurs de la Ligue des champions et des champions allemands de rejoindre ce qui a été perçu à la quasi-unanimité par les fans comme une imposture.

Oubliez la «Super League» – soutenez votre équipe locale dans votre ville, avec vos amis et votre famille – où que ce soit. #SupportLocal#FanOwnedFootball#TerrassesNotTVpic.twitter.com/4toNOBNzG3 – Club de football de Bohême (@bfcdublin) 18 avril 2021

Man United est fan de toute ma vie, mais les deux derniers jours avec la pandémie ont montré que nous devrions vraiment soutenir les locaux. hâte de connaître le club et son histoire. – Con34 (@ Con3412) 20 avril 2021

Le Bohemian Football Club, basé à Dublin, a également fait preuve d’esprit irlandais et de talent pour la vidéographie.

Accompagnant leur publication d’un film comparant les différences entre regarder United à la télévision et un club local en personne, le club de 131 ans a offert un message que presque toutes les institutions sportives du monde entier approuveraient.

«Oubliez la Super League» ils ont exhorté. « Soutenez votre équipe locale dans votre ville avec vos amis et votre famille – où que ce soit. »