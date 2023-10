Les vrais fascistes vont-ils se lever, s’il vous plaît ? Chaya Raichik règle le débat une fois pour toutes – Twitchy

La troisième accusation préférée de la gauche est « fasciste ». Ils prétendent toujours combattre tel ou tel fasciste et ont des sectes violentes entières, nous entendons des organisations, autour de ce seul objectif. Pourtant, pour l’observateur occasionnel, leurs tactiques incessantes poursuivant ce noble objectif semblent familières.

Peut-être même fasciste ?

Si vous avez besoin d’un rappel sur qui sont les vrais fascistes… la gauche veut que j’aille en prison pour avoir republié ses propres tiktoks – Chaya Raichik (@ChayaRaichik10) 6 octobre 2023

Une criminalité élevée en effet – Elon Musk (@elonmusk) 6 octobre 2023

« Grattez un gaucher, trouvez un fasciste. » Cela a toujours été vrai, mais cela n’a jamais été aussi évident que dans le cycle politique dystopique actuel. https://t.co/bEoRhQgfR1 – Cruadin (@cruadin) 6 octobre 2023

Juste au bon moment, la gauche se jette avec empressement pour PROUVER QU’ELLE A CORRIGÉ.

Et tu connais toute cette histoire de terrorisme https://t.co/35o6AYfpl2 – La malédiction de Paul Bland (@blandCinema) 6 octobre 2023

En fait, la gauche veut que vous soyez en prison parce que TOUS. CÉLIBATAIRE. TEMPS. vous faites un reportage sur un événement LGBT, il fait immédiatement l’objet d’une putain d’alerte à la bombe et est obligé de fermer ses portes, au point que cela ne peut tout simplement plus être une coïncidence. Espèce de putain de fasciste. https://t.co/3eQCGDcYDv – 🔮VirgilTheWitch🔮 (@WitchyVirgil) 6 octobre 2023

nous voulons que vous soyez en prison pour avoir été impliqué dans une insurrection visant à renverser un président démocratiquement élu. nous pensons que vous êtes un *connard pour republier des tiktoks avec l’intention d’attirer le harcèlement contre les créateurs originaux https://t.co/DPScxDKeNq – Idris puni (@punishedidris) 6 octobre 2023

à quel point êtes-vous ignorant du fait que votre public est vil. Votre public écrase ces endroits et harcèle les gens. c’est le dommage que tu cause – Pierbi (@pierbiwierbi) 6 octobre 2023

Les façons ridicules dont ils se sont tordus la cervelle pour trouver un moyen de faire d’ELLE la méchante.

Selon cette logique, elle ne pense pas que Charles Manson devrait être en prison https://t.co/ucZaAQDPJm – Doug Westworld (@4to15character) 6 octobre 2023

Ils ne manquent jamais de confirmer tout ce qu’on dit à leur sujet, c’est sûr.

Non, tu n’es pas si important. Vous n’êtes qu’un bouton dans le cul de la société. Alors arrête de jouer à la victime, espèce de mégère détestable. https://t.co/cxkQfJ0iJG – Swarls Barkley (@ABoyNamedSous_) 6 octobre 2023

Pouvons-nous s’il vous plaît arrêter de confondre être APPELÉ (pour autant que je sache, Chaya Raichik ne risque pas une peine de prison pour son sectarisme) pour terrorisme stochastique contre les personnes trans et non binaires avec le fascisme ? Merci! https://t.co/1lir00HNQB – Gauche du cadran (@EricShapiro3) 6 octobre 2023

Des gens tellement adorables.

Tellement tolérant et gentil.

Rappelons que Libs of Tik Tok republie littéralement les vidéos que les gens publient eux-mêmes, explicitement pour les visionner sur le site. publique plate-forme.

Les droitiers sont des lâches qui appellent à la violence contre les citoyens américains mais détestent être qualifiés de terroristes nationaux. https://t.co/RR0eppGg2y pic.twitter.com/witF0Iqqcq -Jay (@J_sketchez) 6 octobre 2023

Je n’ai pas pu m’empêcher d’en rire parce que c’est tellement ridicule… et vrai. Elle partage leur contenu !! 😂😂 https://t.co/dpJ1OzDSkl -Tiffany 𝕏 (@tiffanylloree) 6 octobre 2023

Matrix attaque nos champions en plein jour. Il n’existe aucun moyen légal ou pacifique de corriger le système. Tout ce que vous pouvez faire, c’est courir. https://t.co/nxKQlSgtOB – Général belliciste (@GeneralWarmong) 6 octobre 2023

« Elle reposte nos TikToks » pic.twitter.com/Ip5tWCIKBf – Nik (@nikcantmine) 6 octobre 2023

La vérité est qu’une fois hors de leur chambre d’écho, leurs arguments sont assez terribles pour la plupart des gens.

Ils détestent toujours qu’on mette un miroir devant leur bêtise. Ils peuvent ensuite voir à quoi ils ressemblent et sonnent réellement. — 🇺🇸 Larry 🇺🇸 (@LarryDJonesJr) 6 octobre 2023

Ouais. Parce que leurs positions sont indéfendables – Chaya Raichik (@ChayaRaichik10) 6 octobre 2023

C’est l’heure du Goulag pour toi Chaya !!! Comment osez-vous révéler la vérité que nous pensions seulement que notre peuple verrait. Comment osez-vous mettre en lumière la dépravation à laquelle participe notre camp. Vos paroles et vos actions sont de la violence et doivent être punies !! (Probablement ce qu’ils ont dit) — 🇺🇸 Icecommando 🇺🇸🎖️( う-´)づ︻╦̵̵̿╤── (@SwtSwtVengeance) 6 octobre 2023

Débat réglé. Pas de question.

Les vrais fascistes sont ceux qui pensent que partager des vidéos des créateurs eux-mêmes est en quelque sorte de la violence ou de la haine, ou une incitation à la violence ou d’autres absurdités du même genre. Les vrais fascistes veulent que les gens soient jetés en prison pour ce qu’ils disent ou croient.

La distinction est on ne peut plus évidente, et la gauche se fera un plaisir de faire la lumière là-dessus si vous avez encore des doutes.

