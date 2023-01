Les vrais concurrents de Squid Game dénoncent qu’ils ont été “traités comme des animaux” et menacent Netflix de poursuites judiciaires

NETFLIX pourrait faire face à un recours collectif alors que des dizaines de concurrents dans une émission réelle de Squid Game affirment qu’ils ont été «traités comme des animaux”.

Un grand nombre de joueurs ont déclaré au Sun qu’ils envisageaient de poursuivre la société.

Netflix

Netflix pourrait faire face à des poursuites judiciaires alors que les concurrents de leur émission Squid Game affirment qu’ils ont été «traités comme des animaux»[/caption] Andrew Styczynski – Le Soleil

Le jeu télévisé est tourné aux Cardington Studios – une ancienne base de la RAF – près de Bedford[/caption]

Les participants ont déclaré que le jeu télévisé – basé sur l’horrible jeu télévisé Squid Game sur un concours mortel – est rapidement devenu un cauchemar lundi lorsqu’ils ont été obligés de rester debout pendant des heures à des températures de -3 ° C.

Un joueur a déclaré : « Nous avons été torturés pendant huit heures. Nous n’étions que du fourrage. Vous ne traiteriez pas les animaux comme ça.

«Je sais que le spectacle était censé être difficile, mais c’était inhumain.

“À un moment donné, j’ai pu voir qu’ils apportaient un cercueil noir avec un ruban rose, comme dans l’émission originale.

“J’ai l’impression qu’ils ont donné la priorité à une bonne photo plutôt qu’à nous aider.”

Un autre concurrent a déclaré avoir vu une femme s’effondrer devant eux pendant l’une des pauses du match.

Ils ont dit: «Sa tête frappant le sol a fait écho dans le studio avant qu’elle ne commence à avoir ce qui m’a semblé être une crise.

« Puis une autre dame s’est effondrée. Ils tombaient comme des mouches.

Le Sun a raconté hier combien de joueurs ont quitté le Royaume-Uni en larmes après le tournage du premier match – Red Light, Green Light.

Les producteurs avaient donné des coussins chauffants aux concurrents mais les avaient emportés avant que les caméras ne commencent à tourner.

Le géant du streaming a invité 456 espoirs à concourir pour un prix de 3,7 millions de livres sterling. L’émission éditée devrait être publiée sous la forme d’une série en dix parties.

Dans la série télévisée sud-coréenne fictive de 2021, les joueurs qui ont perdu le match ont été abattus par des mitrailleuses.

Ceux de la version téléréalité ont reçu des poches de sang sous les vêtements qui se déclencheraient automatiquement s’ils bougeaient pendant la pause – pour donner l’impression qu’ils avaient été abattus.

Certains des joueurs se sont plaints que le spectacle était injuste et qu’ils avaient été éliminés à tort.

Dans une vidéo vue par The Sun qui a été prise mardi, 44 perdants se sont rassemblés pour scander “Nous n’avons pas bougé” en attendant leur vol de retour.

Un concurrent a déclaré: “Ma poche de sang a explosé même lorsque je n’ai pas bougé, comme beaucoup d’autres personnes.”

Certains joueurs sont venus d’aussi loin que les États-Unis, Dubaï, la Nouvelle-Zélande et l’Australie pour participer.

Le jeu télévisé est tourné aux Cardington Studios – une ancienne base de la RAF – près de Bedford.

Netflix a nié que quiconque ait été gravement blessé pendant le match et a déclaré que trois personnes avaient besoin d’une assistance médicale mineure.

Le géant du streaming a déclaré qu’il, ainsi que Studio Lambert et The Garden – deux sociétés de production réalisant l’émission avec Netflix – considéraient le soin des contributeurs comme une priorité absolue et que “des pauses toilettes régulières, de l’eau et de la nourriture sont des pratiques catégoriquement standard en production”.

Il a ajouté: “Toutes les précautions ont été prises pour garantir que le jeu se déroule en toute sécurité.”