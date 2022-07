Les vrais chats adorent le jeu vidéo Stray, Too, et ces vidéos le prouvent

De nombreux joueurs ronronnent sur Stray, où vous incarnez un chat tigré orange naviguant dans une dystopie cyberpunk pleine de robots. Shelby Brown de Crumpe l’appelle “un jeu vidéo unique en son genre qui est bien plus qu’une source de jeux de mots pour chats.” Il n’y a pas que les humains qui sont ravis. Stray est également un succès auprès des vrais chats.

Compte Twitter Chats errants retweete des vidéos et des images des fans félins de Stray appréciant le jeu avec leurs humains. Les chats semblent être dans le mouvement des personnages ainsi que le miaulement occasionnel.

Réalisateur Cameron Kennedy a partagé une vidéo de son chat de smoking qui pivote pour se mettre au garde-à-vous lorsque les chats du jeu parlent. “Le bouton Meow dans Stray est tout simplement génial”, a-t-il écrit.

Certains des téléspectateurs de jeux portant de la fourrure obtiennent assez près pour toucher l’écran dans une tentative d’attraper des chats numériques.

Un joueur devait bannir les chats de la salle de jeux pour jouer.

Le jeu, édité par Annapurna Interactive, est disponible sur PlayStation et PC via Steam. De peur que vous pensiez que c’est juste pour les foules humaines et félines, Cats Watching Stray retweete également des vidéos de chiens qui participent à l’action. Ozzy le chien était peut-être un peu trop dedans…

Peut-être que tout cet amour à quatre pattes pour Stray est un signe qu’il devrait y avoir un Twitch for Pets.