Les vraies raisons qui ont poussé Trump et Harris à choisir la vice-présidence — RT World News

Les candidats à la présidentielle américaine tentent de modérer leur radicalisme avec l’aide de leurs colistiers. Mais qui fait mieux ?

La campagne électorale aux États-Unis prend de l’ampleur et les candidats des principaux partis (démocrates et républicains) ont choisi leurs vice-présidents. Trump a choisi le sénateur républicain de l’Ohio JD Vance, tandis que Harris a choisi le gouverneur du Minnesota Timothy Walz.

Aux États-Unis, le choix du vice-président est le résultat de la dernière partie de la campagne électorale, lorsque les candidats à la présidence et à la vice-présidence se déplacent activement dans les États clés et s’expriment publiquement. Traditionnellement, le vice-président reflète et atténue les faiblesses de son partenaire principal sur le bulletin de vote et vise à élargir la portée électorale du candidat.

La sélection du vice-président est un processus complexe dans lequel le candidat à la présidence ne peut agir de manière autonome. Les donateurs qui financent la campagne électorale et les dirigeants du parti qui organisent et mobilisent les partisans jouent un rôle important dans ce processus. En outre, les caractéristiques personnelles du candidat, notamment son âge, son sexe, sa race et son parcours politique, sont traditionnellement prises en considération.

Timothy Walz : le gouverneur d’à côté

Kamala Harris a choisi le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, comme colistier pour l’élection présidentielle de 2024, en s’efforçant d’attirer la base démocrate traditionnelle du Middle America plutôt que les libéraux côtiers de Californie et de New York. Walz, un ancien professeur d’école et membre du Congrès au comportement terre-à-terre, a été choisi alors que l’on s’attendait à ce que le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, soit le colistier de Harris, compte tenu de l’importance de l’État pivot pour l’issue de l’élection.

Cependant, la décision de choisir Walz a provoqué quelques frictions au sein du parti. Harris a défié les attentes concernant Josh Shapiro, qui était le favori pendant une grande partie du processus. La Pennsylvanie est considérée comme un État clé pour remporter l’élection de 2024, et Shapiro, avec sa forte cote de popularité, était le candidat idéal pour assurer sa victoire dans cet État. Il avait largement surpassé ses adversaires lors de l’élection de 2022, et son implication dans la campagne de Harris était largement attendue pour apporter des voix supplémentaires en Pennsylvanie. Cependant, sa candidature a suscité des critiques de la part de l’aile progressiste du parti, principalement en raison de ses positions sur Israël et le Hamas. Des militants progressistes ont exprimé leur inquiétude quant à son soutien à la guerre d’Israël contre le Hamas, suscitant le mécontentement au sein du parti alors même que Shapiro a critiqué la politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Walz s’est distingué par sa nature décontractée et sans controverse et par le succès de son mandat de gouverneur, au cours duquel il a promu avec efficacité les politiques démocrates telles qu’un contrôle plus strict des armes à feu, l’extension des congés familiaux et médicaux payés et l’introduction de repas scolaires gratuits pour tous les élèves des écoles publiques. Harris a fait l’éloge de son expérience et de ses liens personnels avec l’État, ainsi que de son parcours, qui comprend le service dans la Garde nationale et le succès auprès des électeurs ruraux, un facteur important pour gagner des voix dans le Midwest industriel. Walz semble être un symbole des réformes libérales modernes qui, surmontant la résistance républicaine, ont été approuvées par les électeurs de l’État malgré la faible majorité du Parti démocrate à l’assemblée législative de l’État.















Harris a misé sur Walz en raison de son attrait personnel et de ses affinités avec la classe ouvrière américaine. Walz, ancien professeur d’école et entraîneur de football, vétéran de la Garde nationale pendant 24 ans, chasseur et propriétaire d’armes à feu, est quelqu’un qui peut convaincre les électeurs des zones rurales et des petites villes, en particulier dans des États comme le Wisconsin, le Michigan et le Minnesota. En tant que membre du Congrès, il a remporté une circonscription remportée par Donald Trump, ce qui témoigne de sa capacité à attirer des électeurs de tout l’éventail politique. Le lien de Walz avec la classe ouvrière pourrait reconquérir les électeurs qui se sont détournés du Parti démocrate en 2016 et ont soutenu Trump.

Le rôle de l’âge et de la race dans le choix de Walz est moins évoqué mais tout aussi important que ses opinions politiques. Bien que Harris soit vice-présidente depuis près de quatre ans, une grande partie des électeurs la perçoivent toujours comme une gestionnaire inexpérimentée et incompétente. Walz, plus âgé et plus expérimenté, est chargé de corriger cette perception. De plus, Walz est un homme blanc, ce qui rend le couple démocrate plus équilibré pour un plus large éventail d’électeurs américains.

JD Vance : intelligent, bruyant et jeune

Donald Trump a annoncé son choix pour la vice-présidence via la plateforme Truth Social, en choisissant le sénateur de l’Ohio JD Vance, reflétant son engagement en faveur du programme d’extrême droite. Vance est connu pour ses positions conservatrices, notamment ses critiques de l’aide à l’Ukraine, ses politiques strictes en matière d’immigration et son soutien aux mesures protectionnistes économiques.

Ce choix pourrait aider Trump à renforcer sa position auprès des électeurs de la classe ouvrière dans des États clés comme le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Vance a également des contacts avec des donateurs de la Silicon Valley qui pourraient apporter un soutien financier à la campagne.

Le parcours de Vance est inhabituel pour un homme politique de sa stature. Ayant grandi dans une famille pauvre de l’Ohio rural, il a servi dans les Marines, puis a fréquenté la faculté de droit de Yale avant de se lancer dans une carrière dans un prestigieux cabinet d’avocats et de devenir un investisseur en capital-risque. Son livre « Élégie de Hillybilly » Il est devenu célèbre en tant que porte-parole de la classe ouvrière, mais ses détracteurs l’ont accusé de blâmer les pauvres pour leur propre échec.

Vance était initialement opposé à Trump, l’appelant même « L’Hitler américain. » Mais en 2022, lorsque Vance s’est présenté au Sénat, il a adopté le nationalisme populiste et a attiré l’attention de Donald Trump Jr., qui a joué un rôle clé dans son ascension politique. En conséquence, Vance est devenu un partisan de Trump et est désormais son colistier.















Trump a loué Vance pour son parcours et ses opinions politiques. Il estime que Vance peut se rapprocher des travailleurs blancs qui constituent le cœur de la base de Trump. En même temps, sa critique de l’élite le rend attrayant pour ceux qui se sentent aliénés de la classe dirigeante.

Le choix de Vance le distingue également des autres candidats à la vice-présidence. Par exemple, des candidats comme Glenn Youngkin ou Marco Rubio pourraient attirer davantage d’électeurs d’autres factions du Parti républicain, alors que Vance est idéologiquement le plus proche de Trump. Le rôle de Vance est de donner à Trump plus de poids au sein de l’establishment républicain et des républicains ordinaires du cœur de l’Amérique. De plus, Vance est jeune (40 ans), ce qui est important pour un Trump vieillissant (78 ans).

Cependant, Vance pourrait avoir du mal à attirer les voix des femmes des banlieues en raison de son opposition à l’avortement. S’il soutient l’idée que la question de l’avortement devrait être tranchée au niveau des États, il n’exclut pas certaines restrictions fédérales.

Le choix de Trump s’est donc porté sur Vance, un candidat qui, d’une part, partage son idéologie et, d’autre part, peut renforcer le soutien des électeurs dans les États cruciaux. Si Trump remporte l’élection, Vance pourrait devenir un candidat de premier plan à l’élection présidentielle de 2028 et un successeur potentiel de Trump à la tête du mouvement MAGA.

***

Malgré leurs opinions politiques opposées, Walz et Vance ont beaucoup en commun. Tous deux viennent du Midwest et sont des Américains ordinaires qui ont réussi. Ils sont tous deux pères de famille et vétérans qui ont bâti une carrière politique réussie après avoir terminé leur service militaire.

En choisissant Walz et Vance, Harris et Trump poursuivaient principalement les objectifs d’aplanir la polarité de leurs propres personnalités, d’élargir la coalition électorale et d’augmenter les chances de victoire dans les États clés : Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, Caroline du Nord et Géorgie.

Nous pourrons juger de la réussite du choix des candidats au début de l’automne, lors du premier débat entre les candidats à la présidence et à la vice-présidence.