Les vraies femmes au foyer du Potomac : qui est Karen Huger ?

Surnommée la Grande Dame, Karen Huger est membre des Real Housewives of Potomac.

La personnalité de la télévision de 59 ans est présente dans l’émission depuis sa première en 2016.

Qui est Karen Huger ?

Née le 3 mai 1963, Karen Huger est originaire de Virginie.

Elle a grandi dans la ferme de sa famille et a fréquenté l’Université de Virginie.

Karen est également une entrepreneure, lançant son parfum signature, La’Dame, en 2018.

Elle vend des perruques, des bougies et des parfums d’intérieur sous le nom de La’Dame.

Quelle est la valeur nette de Karen Huger ?

En dehors de son mari, Karen Huger aurait une valeur nette personnelle d’environ 10 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

En plus de ses diverses marques de beauté et de style de vie, Karen est une ambassadrice de la promotion de la sensibilisation des victimes (PAVE) et de l’Association Alzheimer.





Elle est vice-présidente du conseil d’administration de Felicia’s Fund, une organisation à but non lucratif destinée à aider les filles à rester à l’école.

Karen compte plus de 490 000 abonnés sur Instagram et est disponible pour des occasions de prise de parole en public.

Getty Images – Getty

Karen Huger est-elle mariée ?

Karen a épousé son mari, l’homme d’affaires Raymond Huger, en 1996.

Ensemble, le couple partage deux enfants : Rayvin et Brandon.

Selon Celebrity Net Worth, Raymond a une valeur nette estimée à environ 40 millions de dollars.

Il a passé plus de deux décennies chez IBM avant de lancer Paradigm Solutions International en 1991.