«Bien que ce mariage puisse ne pas ressembler à d’autres, c’est un événement joyeux, amusant et sécuritaire pour nous tous», explique Victoria. « Bien que nous ayons déjà repoussé notre journée spéciale une fois, nous avons décidé qu’avancer de la manière la plus sûre possible était la meilleure façon de mener à bien notre journée spéciale. »

Kathy avait l’air aussi glamour que sa fille. L’ancienne Bravolebrity portait une robe personnalisée Teresa Cristaldi Atelier, associée à des chaussures Aquazurra et des bijoux Yanina & Co pour le mariage.

«Aujourd’hui a été une si belle journée, une pure histoire d’amour, témoin de la famille et des amis avec des moments aussi magiques du début à la fin», dit-elle à E! Nouvelles exclusivement. « Richie et je suis ravi que Victoria et Teddy aient pu organiser un mariage et une réception en toute sécurité dans l’Église orthodoxe grecque traditionnelle au château de Pleasantdale en suivant les directives du NJ, c’est un rêve devenu réalité. L’abondance d’amour en cette nuit spéciale [is] tout simplement inestimable! Un merci spécial à Alex Eco Events pour avoir créé le paradis sur terre, NJ LimoBus & Limousine pour nous avoir conduits avec style, Rosé All Day pour les bulles et Godiva pour le rendre encore plus doux! »