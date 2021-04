Share on Twitter

Un spectacle de Real Housewives Of Nashville n’est PAS en préparation car les rumeurs circulent que ce sera le dernier spin-off de Bravo, que The Sun peut révéler en exclusivité.

La spéculation en ligne répand des nouvelles La franchise du Tennessee mettra en vedette l’actrice de One Tree Hill Jana Kramer et l’épouse de Jason Aldean, Brittany, avec leur groupe d’amis proches.

Instagram

Jana Kramer a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle serait sur Real Housewives Of Nashville cette semaine[/caption]

Instagram

Bravo a confirmé que Real Housewives Of Nashville ne sera PAS diffusé sur leur réseau[/caption]

Cependant, une source proche de Bravo a confirmé à The Sun que cette émission ne fera PAS partie de leur réseau.

Bien que RHON ne se produise pas, il semble femmes au foyerune émission de télé-réalité de style est en cours de production à Nashville.

En plus de la Bretagne, 32 ans, et Jana, 37 ans, d’autres membres de la distribution faisant partie de la série incluent la sœur de Jason Aldean, Kasi.

Kasi Rosa Wicks est mariée au musicien Chuck Wicks qui a longtemps joué dans le groupe de son frère Jason.

Alexis Allen, qui est l’épouse de la star de la country Jimmie Allen et de Sabina Rich – qui est accrochée au chanteur Tyler Rich – ferait également partie de la distribution.

Redferns

Jana est passée d’actrice à chanteuse country au cours de sa carrière[/caption]

instagram / kramergirl

L’alun de One Tree Hill est marié à Mike Caussin depuis 2015[/caption]

Instagram

La superstar country Jason Aldean a épousé Brittany Kerr en 2015[/caption]

On ne sait toujours pas où l’émission sera diffusée – ou même si elle sera officiellement reprise à la télévision.

De nombreux fans ont prédit que CMT accueillera la série après avoir produit un certain nombre de programmes de réalité similaires au fil des ans.

Au cours du week-end, Jana a alimenté les rumeurs de tournage d’une émission de téléréalité lorsqu’elle a publié un Instagram avec son fils, Jace, 2 ans, dans ce qui semblait être un confessionnal.

«À propos d’aujourd’hui… .des suppositions?!» Elle a demandé dans la légende.

Des centaines de ses adeptes ont commenté avec des suppositions d’une émission de téléréalité et plus précisément d’une retombée de Housewives, mais la chanteuse et actrice n’a pas répondu à ses réponses.

Instagram

Le musicien Chuck Wicks et leur groupe d’amis de Nashville seraient attachés à l’émission[/caption]

Instagram

La femme du chanteur country Jimmie Allen ferait partie du spectacle[/caption]

Instagram

La distribution selon la rumeur a passé du temps ensemble pendant le week-end avec une équipe de tournage[/caption]

Le casting présumé a également passé beaucoup de temps ensemble ces dernières semaines.

Dimanche, le grand groupe s’est réuni – sans un seul masque facial – pour célébrer le nouveau bébé de Chuck et Kasi.

Les amis ont posé pour une photo à la ferme et ont ensuite été vus en train de profiter d’une soirée dans un bar.

Alors que les habitants de Nashville se filmaient en train de s’amuser, une équipe de tournage a été repérée en arrière-plan.

Instagram

Brittany Aldean serait la vedette d’une nouvelle émission de télé-réalité centrée sur Nashville[/caption]

Instagram

La femme de Jason Aldean et leur groupe d’amis filmeraient une émission de télé-réalité[/caption]

Instagram

La sœur de Jason Aldean, Kasi, ferait également partie du casting[/caption]

Les rumeurs d’un spin-off à Nashville tourbillonnent depuis des années, avec le patron de Bravo Andy Cohen disant qu’en 2018, le centre de la musique country serait son choix pour un nouveau spectacle.

«C’est une ville formidable et elle a sa propre identité. Et il y a beaucoup de gens super riches, de superstars country et de musique. C’est une ville formidable », avait-il déclaré à l’époque.

Cependant, les fans ont été plus divisés et beaucoup ne sont pas vendus, avec un écrit cette semaine: «Ils n’ont pas besoin d’un spectacle avec des célébrités ou des épouses de célébrités. Les meilleurs agents de santé sont ceux qui étaient inconnus du public. »

Instagram

Brittany serait rejointe par la femme de Dee Jay Silver ainsi que par sa belle-sœur[/caption]





«Je sais que c’est ce que les gens disent ici, et j’ai tendance à être d’accord avec les célébrités, mais je pense que les épouses de célébrités sont en fait parfaites pour le casting. Regardez Camille », a ajouté un autre.

« Brittany Aldean est la pire – mais ferait probablement une excellente télé-réalité et je déteste l’admettre », a écrit un troisième sur Reddit.

« Je veux désespérément des vraies femmes au foyer de Nashville, mais pas avec les femmes qui sont des célébrités », a déclaré un autre.