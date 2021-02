Les vraies femmes au foyer de Miami se dirigent vers Peacock

Les vraies femmes au foyer de Miami la renaissance est en cours.

Le mercredi 17 février paon, le service de streaming NBCUniversal, a annoncé qu’un redémarrage de la société basée à Miami femmes au foyer le spectacle était en développement. RHOM, qui était le septième volet de la populaire franchise, a été diffusé pendant trois saisons sur Bravo entre 2011 et 2013.

Au cours de sa course de trois saisons, RHOMla distribution de l’ensemble de Lea Black, Adriana de Moura, Alexia Echevarria, Marysol Patton, Larsa Pippen, Cristy Rice, Joanna Krupa, Ana Quincoces et Karent Sierra. Et, d’après quelle source partagée avec E! News, un OG de la saison 1 pourrait revenir pour le redémarrage.

« Larsa est en pourparlers … pour un rôle dans la renaissance de RHOM», a déclaré l’initié à E! News.« Rien n’a encore été confirmé, mais la conversation est en cours.

Selon la source, Larsa « adorerait cette opportunité » et espère que « cela fonctionnera. » La source a poursuivi: « Elle a passé beaucoup de temps à Miami récemment et pense que ce serait un bon choix. Elle adore le style de vie de Miami et a une maison somptueuse où elle aimerait filmer. »