Certaines personnes font du sport. D’autres, les femmes hétérosexuelles et les homosexuels en particulier, ont des Bravo De vraies femmes au foyer. Les fans se connectent tous les lundis, mardis, mercredis et dimanches soirs pour regarder des femmes de diverses régions des États-Unis risquer leur dignité et se couper les unes les autres via des commérages et des confessionnaux garce.

Mais tout comme le sport, les spectacles eux-mêmes peuvent être impénétrables aux étrangers.

Beaucoup de ces femmes ne sont pas femmes au foyer, mais célibataires, divorcées ou en instance de divorce. Certains d’entre eux ne vivent pas dans les villes où leurs émissions sont basées. Et étant donné que les caméras suivent chacun de leurs mouvements et que leurs apparitions sont basées sur des contrats, il est exagéré d’appeler les circonstances de leur existence “réelles”.

Au lieu de points par match ou d’efficacité, quand femmes au foyer les fans discutent de leurs favoris, les statistiques sont les vins jetés, les insultes lobées et les fêtes ruinées. Et tout comme les conversations détournées que les fans de sport ont sur qui est le GOAT, femmes au foyer les fans ont leurs propres critères compliqués pour ce qui fait une «bonne» ou une «mauvaise» femme au foyer. Cela peut être difficile à saisir.

Dans un effort pour clarifier ce phénomène de «bonnes» épouses se comportant mal, j’ai parlé au plus grand expert Bravo du pays, Brian Moylan. Moylan est l’auteur de Les femmes au foyer : la véritable histoire derrière les vraies femmes au foyer et vétéran De vraies femmes au foyer récapituler. Il a étudié les femmes au foyer pendant des années, et s’il y a quelqu’un qui peut expliquer ce qui fait fonctionner ces émissions et ce qui fait que ces femmes occupent des positions aussi importantes dans la culture pop, c’est bien lui. Et selon le chercheur, c’est une combinaison d’absurdité, de mesquinerie, d’illusion et, peut-être étonnamment, beaucoup de joie.

Alors Brian, comment expliqueriez-vous une « bonne » femme au foyer et une « mauvaise » femme au foyer à un normand complet ?

L’une des choses que j’aime dans le fandom est que, peu importe qui est la femme au foyer, il y a des gens qui l’aiment et il y a des gens qui la détestent. Et donc je pense que pour tout le monde, il y a des différences entre ce qui fait une bonne femme au foyer et ce qui fait une mauvaise femme au foyer. Et je pense que si vous demandez à la plupart des fans, c’est juste qui ils aiment et qui ils n’aiment pas. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment scientifique. Je pense aussi qu’il y a différents types de fans.

Je suis fan. Vous êtes fan. De quel genre de fans parle-t-on ? Dans votre livre, vous parlez de fans « sincères » et de fans « ironiques ». Quelle est la différence?

Les fans “sincères” sont des gens qui veulent être sur femmes au foyer. Ils imitent ces femmes.

Ce sont les gens qui disent “Oh mon dieu, si Andy Cohen a fait un Les vraies femmes au foyer de Cincinnati, je serais si bon. Ce sont les fans “sincères”, et ils ont tendance à aimer les gens plus dramatiques. Ce sont des femmes qui amènent les combats, qui amènent la folie, qui sèment le trouble, qui font que les intrigues se déroulent dans la série, des femmes comme Lisa Rinna ou Kenya Moore.

J’ai l’impression que lorsque vous prononcez ces noms, pour les observateurs chevronnés de Bravo, cela évoque un type très spécifique de femme au foyer. Comme s’il y avait une distinction entre si cette personne est une bonne télé et si cette personne est une bonne personne. Vous pouvez aimer quelqu’un à la télévision et reconnaître qu’il crée des moments fantastiques de télé-réalité et en même temps réaliser qu’il pourrait être un terroriste émotionnel dans la vraie vie.

Je veux dire, il y a des deux types [of fan] en chacun de nous. J’ai tendance à être plutôt ironique. J’aime plus quelqu’un comme Sonja Morgan. Elle ne sait pas ce qu’elle fait, forcément. Mais elle est incroyable à regarder car il y a comme une profonde obscurité en elle. Elle est piégée dans le passé, genre, c’est un truc très Blanche DuBois.

Je pense qu’il y a une différence dans femmes au foyer où il y a quelqu’un comme Sonja, qui fait bien son travail simplement en étant une personne intéressante. Et elle apporte quelque chose à la série en y réagissant, en en faisant partie, et elle s’engage à regarder. Mais ensuite, il y a quelqu’un comme Kenya, qui fait bien son travail, où elle se présente avec la « dame aux biscuits », elle se présente avec la fanfare, elle fait avancer le scénario.

Le Kenya sera l’instigateur. Elle se présentera avec la scandaleuse “dame aux cookies” qui est à l’épicentre de l’une des allégations de tricherie du mari et s’assurera que les caméras tournent. Dans la vraie vie, c’est mortifiant et affreux, mais dans la série, les fans adorent ça.

Mais parfois ils ne le font pas. Cette dernière saison sur Beverly Hills, Lisa Rinna a apporté tout le drame dans sa prise de bec avec Kathy Hilton. Et je ne sais pas si c’est la vraie vie, puisque je suis en phase terminale, mais il semblait juste que toutes les personnes détesté sa – sur Twitter, sur Instagram, sur toutes les plateformes, les gens voulaient juste qu’elle sorte de la série et parlaient d’elle comme si elle était une entité démoniaque. Son contrat n’a pas été renouvelé pour la saison à venir.

Eh bien, je dis en quelque sorte qu’il existe deux types de femmes au foyer que les fans ont tendance à aimer. Mais la chose au-dessus de tout cela – ce que femmes au foyer ce que veulent les fans, ce que veulent les directeurs de casting, ce que veulent les producteurs, ce que tout le monde veut, c’est l’authenticité. Ils veulent des gens qui sont réels. Ils veulent des gens qui sont eux-mêmes. Ils veulent des gens qui sont prêts à vivre leur vie en public pour notre divertissement. Et je pense que la chose que Lisa Rinna a perdue était l’authenticité parce que vous pouviez sentir qu’elle s’en prenait à Kathy Hilton et non pas parce qu’elle pensait que tout ce que Kathy Hilton faisait était si mauvais mais parce qu’elle essayait d’avoir Kathy pour le bien de la série.

Il a volé trop près du soleil.

Elle a volé trop près du soleil ! Elle créait une rogne qui n’était pas là. Alors que quand elle casse un verre à Kim Richards, c’était Lisa qui était elle-même et ensuite vous vous dites, “oh, salope, je t’aime putain.”

Je veux cependant vous poser des questions sur la réaction. Vous avez besoin de méchants dans la série. Ces émissions ne concernent pas les amitiés et tout le monde s’entend. Même si les gens disent qu’ils aimeraient ça, personne ne veut regarder ça !

Je pense que nous devons respecter les méchants de la série car ils sont à l’origine de ces intrigues. Lisa Rinna a souligné qu’elle avait été huée à Bravo Con, et elle a dit par la suite que dans la lutte professionnelle, il y a des gens qui se font huer tout le temps et ils sont parmi les plus grandes stars. Et je suis d’accord avec elle ! Nous en avons besoin. Mais vous avez besoin de quelqu’un qui vient d’un lieu d’authenticité et de quelqu’un qui se permet aussi d’être vraiment vulnérable.

Je pense que Lisa est devenue comme cette caricature d’une personne dans une émission, plutôt qu’un véritable être humain. Et je pense que c’est parce que, vous savez, elle a parlé de la mort de sa mère, évidemment, mais elle ne nous a jamais vraiment laissé entrer. Elle n’a jamais vraiment eu sa propre histoire. Et je pense que cela fait partie de ce que les gens ont perdu.

Un terme qui se bouscule quand on parle de femmes au foyer c’est presque comme un jeu ou un sport d’équipe. Il y a des femmes au foyer qui savent jouer au ballon et qui savent ce qu’est une bonne télévision. UN femmes au foyer ne se passe pas dans une bulle ; tant de franchises ont eu plusieurs saisons et certaines remontent à 2006. À ce stade, quand quelqu’un est casté, il doit savoir à quoi s’attendre, n’est-ce pas?

En ce qui concerne l’aspect «sport d’équipe», je pense que la clé est que chaque émission a une distribution d’ensemble. Chacun doit jouer son rôle. Si vous aviez tous les Kenyas ou tous les Lisa Rinnas, vous seriez épuisés. Toutes les Sonja Morgan et toutes les Shannon Beador ? Épuisé! Vous avez besoin de femmes au foyer comme Emily Simpson, qui va être là-dedans et se moquer d’elle, et être la voix de la raison. Et donc je pense que cela fait aussi d’Emily une bonne femme au foyer, même si elle ne fait pas certaines des autres choses que font les femmes.

Ou vous regardez les premières saisons de Bethenny Frankel et Carole Radziwill. Les femmes comme ça sont votre genre de substituts de fans, des gens avec qui vous voulez vraiment être amis. Je pense que chacun doit jouer son rôle. Et je pense que les meilleures ménagères connaissent leur rôle, savent qui elles sont, et se présentent comme elles-mêmes pour vivre authentiquement.

Je pense que nous arrivons à une question que je veux poser mais de côté qui est : qu’est-ce qui fait une mauvaise femme au foyer ?

Oh mon Dieu. Oui!

Le plus récent et peut-être le plus gros flop de mémoire récente est Beverly Hillsc’est Diana Jenkins. femmes au foyer les fans sont rarement d’accord sur grand chose, mais ils semblaient unis contre Diana. Et je pense que ce qui était si bizarre, c’est que vous aviez une femme qui sur le papier – riche, un peu garce, avait la conscience de se moquer d’elle-même, était un peu comme Tanya de Jennifer Coolidge sur Le Lotus Blanc – et les fans ne l’aimaient absolument pas.

Vous y pensez, et elle est tout ce que veulent les producteurs. Elle est attirante. Elle a les atours de la richesse. Elle est mariée à un mec sexy. Elle a des amis célèbres. Mais oui, elle avait l’air de ne pas vouloir être là. Elle n’était pas du tout intéressée par cette entreprise.

Lorsque je faisais des recherches sur le livre, j’ai parlé à un producteur qui m’a dit que ce que vous devez faire est de comprendre pourquoi chacune de ces femmes est dans la série et c’est leur scénario. C’est comme s’ils cherchaient l’amour. Ils recherchent une entreprise. Ils veulent être célèbres, peu importe.

Avec Diana, je ne pense pas avoir compris pourquoi elle était là.

Il est difficile de dire qui est la pire femme au foyer. Parce que d’habitude, s’ils sont mauvais, ils sont partis. Les pires ménagères sont les femmes qui sont juste ennuyeuses et qui ne supportent pas le spectacle.

Je veux vous poser des questions sur cette dernière saison de Salt Lake City. Quelle expérience horrible pour toutes les personnes impliquées. Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé?

Cette saison de Salt Lake City, nous avons vu ce qui se passerait si vous deviez jeter tous les Lisa Rinnas. Par exemple, toutes ces femmes essayaient de faire en sorte que les intrigues se déroulent de manière inauthentique contre les autres femmes parce qu’elles se détestent toutes. J’ai écrit à ce sujet dans ma newsletter récemment, comme, je suis un peu inquiet à propos de certains des femmes au foyer parce qu’ils ont l’air malheureux.

Tout le monde sur Salt Lake City semble misérable. Vous regardez cette saison de PotomacCandiace Dillard semble misérable.

D’accord, mais si je devais gérer Ashley, Gizelleet Robyne Je serais malheureux aussi.

Mais Karen Huger ? Misérable. Elle ne veut pas de Charrisse là-bas. Vous regardez Teresa et Melissa Gorga sur New Jersey – misérable. Ils ne peuvent pas être l’un près de l’autre et ne veulent pas respirer le même air.

Donc je pense que ce que tu dis c’est que femmes au foyer besoin d’être un peu joyeux.

Il doit y avoir un certain côté amusant. Et j’ai en quelque sorte opposé ces gens à ce que nous voyons en ce moment sur Vraies femmes au foyer de Miami.

Miami C’est si bon.

Ces chiennes se présentent à une fête d’anniversaire de chien sur une plage. Ils sont plus heureux qu’ils ne l’ont jamais été dans leur vie. Et je pense que la différence est pour la majorité du casting de Vraies femmes au foyer de Miami, ils se sont fait retirer le spectacle. Ils savent ce qu’ils ont perdu. Et ils disent : “Je suis juste content d’être ici, je suis content d’être à la fête, je vais passer un bon moment, je vais tirer le maximum de jus que je peux .”

Miami comprend. J’ai l’impression qu’à la fin de la journée, il semble que les femmes se rendent compte que tout est idiot et qu’elles peuvent toutes être stupides ensemble et entrer dans une piscine, être ivres et se moquer les unes des autres et d’elles-mêmes. Vous n’obtenez pas ce sens avec d’autres femmes au foyer.

Je pense que lorsque les spectacles perdent leur joie, c’est le moment où ils tournent. Et c’est le moment où les fans se tournent vers eux. Parce que si vous ne voulez pas être là, si vous ne vous amusez pas, si vous n’appréciez pas cette expérience, alors nous n’apprécions pas cette expérience.