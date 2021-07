Les voyous qui gardent des « couteaux zombies » chez eux risquent la prison dans une nouvelle loi sévère réprimant les armes mortelles terrifiantes

Les voyous qui gardent chez eux des couteaux zombies et des poings américains risquent la prison en vertu de nouvelles lois réprimant les armes terrifiantes.

La loi sur les armes offensives, entrée en vigueur mercredi, signifie qu’il est illégal de garder certains fusils à tir rapide et certains types de couteaux en privé.

Les voyous qui gardent des couteaux zombies chez eux risquent six mois de prison

Ninja ‘Death Stars’ a également été interdit dans le cadre de la nouvelle répression Crédit : Photopress

La liste complète comprend des couteaux zombies, des couteaux cyclone, des poings américains, des couteaux d’étoile de la mort, des couteaux rapides, des couteaux à gravité, des matraques, des couteaux déguisés, des poignards à pousser et d’autres armes offensives.

Quiconque possède illégalement une arme à feu couverte par l’interdiction encourt jusqu’à 10 ans de prison, et quiconque possède une autre arme couverte pourrait encourir jusqu’à six mois de prison et une amende.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a averti que toute personne trouvée avec les armes « sera confrontée à toute la force de la loi ».

Elle a déclaré: « Des vies ont été perdues à cause de graves violences, et cette interdiction aidera à sauver des vies en retirant plus de couteaux et autres armes des rues et des mains de criminels violents.

« La souffrance humaine et les blessures causées par la perte tragique de vies humaines causées par des crimes violents sont inacceptables, c’est pourquoi le gouvernement ne reculera devant rien pour donner à la police les pouvoirs nécessaires pour arrêter les crimes violents et protéger le public.

Ces mesures aideront les agents à saisir des armes plus dangereuses, à s’occuper de ceux qui ont l’intention de les utiliser pour causer des dommages et des souffrances, et surtout, il sera plus difficile pour les jeunes de se procurer des couteaux et d’autres objets dangereux en premier lieu. Le Conseil national des chefs de police dirige les crimes au couteau, le sous-commissaire adjoint Graham McNulty

« A partir d’aujourd’hui, toute personne possédant illégalement l’une de ces armes mortelles sera confrontée à toute la force de la loi. »

Le chef du Conseil national des chefs de police sur les crimes au couteau, le sous-commissaire adjoint Graham McNulty, a déclaré que la loi rendra plus difficile pour les jeunes de se procurer des armes.

« Nous nous félicitons des modifications apportées à la législation introduites par la loi sur les armes offensives », a-t-il déclaré.

« Ces mesures aideront les agents à saisir des armes plus dangereuses, à s’occuper de ceux qui ont l’intention de les utiliser pour causer des dommages et des souffrances, et surtout, il sera plus difficile pour les jeunes de se procurer des couteaux et d’autres objets dangereux en premier lieu. »

De décembre de l’année dernière à mars, le gouvernement a collecté 14 965 couteaux et armes offensives rendus par les propriétaires dans le cadre d’un programme leur permettant de réclamer une indemnisation lors de l’échange.

Plus de 32 000 pièces d’équipement auxiliaire ont été remises, ainsi que 1 133 armes à feu à « tir rapide », le ministère de l’Intérieur ayant traité 829 demandes d’indemnisation.

Un autre amendement juridique, le Règlement sur les armes à feu antiques 2021, a également fourni la première définition légale d’une «arme à feu antique» pour empêcher les criminels d’acquérir des armes à des fins illégales.

Cela signifie que les propriétaires d’armes à feu qui ne sont plus classées comme antiquités ont jusqu’au 22 septembre de cette année pour demander à la police un certificat d’armes à feu qui leur permettra de posséder légalement les armes ou de les remettre.