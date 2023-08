Les voyous brandissant des couteaux zombies et des machettes risquent des peines plus sévères dans le cadre de la répression gouvernementale

Les voyous portant des couteaux zombies et des machettes risquent des peines plus sévères dans le cadre de la répression gouvernementale.

La peine maximale sera portée à deux ans de prison.

Une nouvelle loi permettra à la police de saisir et de détruire tout couteau qu’elle estime suspect. Crédit : Getty

Et la police pourra saisir et détruire tout couteau qu’elle estime suspect trouvé sur une propriété privée.

Les couteaux zombies ont été interdits en 2016, mais uniquement s’ils comportaient des images ou des mots sur la poignée, qui pouvaient être supprimés.

La nouvelle loi interdira tout couteau de plus de huit pouces de long avec un tranchant simple et une pointe acérée et soit une lame dentelée, soit plus d’un trou de lame.

Le ministre de la Police Chris Philp a déclaré : « Nous devons arrêter les voyous qui portent des armes dangereuses.

« Les couteaux et les machettes de type zombie ne servent à rien d’autre qu’à gonfler les egos criminels et à mettre des vies en danger. Il n’y a aucune raison de posséder ce type d’armes.

Le commandant Stephen Clayman, responsable de la criminalité au couteau du Conseil national des chefs de la police, a déclaré : « Chaque jour, en tant qu’officiers de police, nous sommes témoins des effets dévastateurs de ces armes mortelles sur la vie des individus, en particulier des jeunes, et nous devons toujours examiner quelles mesures prendre. peuvent être prises pour empêcher l’accès aux couteaux utilisés à des fins de violence, d’intimidation et de préjudice.

« Les propositions de la consultation font suite à une collaboration approfondie entre le ministère de l’Intérieur et le groupe de travail national sur la criminalité au couteau du NPCC. Ensemble, nous avons travaillé pour développer des solutions pratiques et durables pour retirer ces armes mortelles de nos rues.