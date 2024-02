Les voyagistes taïwanais en colère mettent en garde contre une protestation contre le serment présidentiel après un revirement sur les voyages de groupe en Chine continentale

L’annonce de suspension faite mercredi par l’Administration du tourisme de Taiwan a surpris les voyagistes, dont beaucoup avaient déjà pris des dispositions pour des circuits prévus jusqu’en juillet et même au-delà.

Ringo Lee, président de l’association High Quality of Travel basée à Taipei, a déclaré que de nombreux opérateurs de voyages à Taiwan avaient « attendu longtemps et durement le [mainland] les affaires reprennent, pour ensuite voir leurs espoirs à nouveau anéantis ».

Il a déclaré que le gouvernement aurait dû au moins consulter les opérateurs locaux avant d’annoncer une décision importante comme celle-ci.

“Il s’agissait d’un raid surprise… et le gouvernement aurait pu recourir à d’autres mesures pour lutter contre les gestes hostiles de la partie continentale au lieu d’utiliser les consommateurs et les voyagistes taïwanais comme arme.”

Une foire aux lanternes aura lieu mardi dans une ville de l’est de la Chine continentale, le troisième jour de l’Année lunaire du Dragon. Photo : AFP

Bien que les départs de groupe déjà finalisés entre le 1er mars et le 31 mai puissent encore avoir lieu – puisque l’interdiction renouvelée entre en vigueur le 1er juin – cette volte-face a provoqué la colère des agences locales.

Ils ont également déclaré qu’il était injuste que les voyages individuels vers le continent puissent se poursuivre, quel que soit le motif.

“Les opérateurs ici ont vendu des voyages organisés à plus de 1 000 clients, conformément à la politique et à la planification du gouvernement. [announced late last year]”, a déclaré Benjamin Pien, directeur général de Phoenix Tours à Taipei.

«Mais avec un simple décret administratif, le gouvernement décide désormais de maintenir sa politique de restriction du marché. C’est quelque chose de difficile à croire dans une société démocratique.»

Il a déclaré que de telles volte-face ne feraient que rendre plus difficile la survie des agences de voyages locales après les graves pertes subies au cours des années Covid.

Eric Wu, vice-président de l’Association des agents de voyages de Taiwan, a remis en question le fondement juridique du maintien de l’interdiction, imposée pendant la pandémie de Covid-19.

Il a déclaré que le gouvernement devait fournir des explications raisonnables aux opérateurs locaux pour cette volte-face, sinon « nous n’exclurons pas l’organisation d’une manifestation de masse lors de l’investiture présidentielle le 20 mai ».

William Lai Ching-te, du Parti démocratique progressiste (DPP) au pouvoir à Taiwan, succédera à la présidente Tsai Ing-wen à la fin de son deuxième et dernier mandat de quatre ans, le 20 mai.

Pékin, qui considère Taiwan comme une partie de la Chine devant être réunifiée par la force si nécessaire, a suspendu les pourparlers et les échanges officiels entre les deux rives après l’entrée en fonction de Tsai en 2016 et a refusé d’accepter le principe d’une seule Chine.

Il a également dénoncé l’élection de Lai comme étant « inacceptable », après avoir qualifié le vice-président en exercice, à la veille du vote du 11 janvier, de « séparatiste obstiné » dont le leadership provoquerait la guerre sur l’île.

La plupart des pays – y compris les États-Unis, allié informel de Taipei et principal fournisseur d’armes – ne reconnaissent pas Taiwan comme indépendante mais s’opposent à toute tentative de modifier par la force le statu quo.

Alors que les relations entre les deux rives se détérioraient au cours des années Tsai, Pékin a interdit les visites individuelles à Taiwan des touristes du continent en 2019 et a étendu l’interdiction aux visites de groupe après l’éclatement de la pandémie de Covid-19. En réponse, Taïwan a également interdit aux agences de voyages locales d’organiser des voyages de groupe sur le continent en 2020.

Wang Hung-wei, député du Kuomintang, principal parti d’opposition de Taiwan, a déclaré que le gouvernement du PDP avait présenté sa promesse électorale de lever l’interdiction comme un signe de bonne volonté envers le continent.

“Mais maintenant, il est revenu sur sa parole, sur le raisonnement selon lequel la partie continentale n’a pas répondu à son geste de bonne volonté en modifiant la trajectoire de vol sensible”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas la bonne façon de gérer les relations entre les deux rives du détroit, car une telle mesure équivaut à punir les agences de voyages et les consommateurs de Taiwan.”

Pékin a qualifié le changement de route, intervenu trois semaines après l’élection de Lai, d’« opérations de routine » dans l’intérêt de la sécurité des vols et des besoins croissants du transport aérien régional.

Wang Kung-yi, directeur de la Taiwan International Strategic Study Society, un groupe de réflexion de Taipei, a déclaré que la suspension était clairement une mesure de représailles susceptible d’aggraver la situation entre les deux rives du détroit.

“Cela sacrifiera non seulement les intérêts des opérateurs et des consommateurs locaux, mais élargira également l’impasse entre les deux rives du détroit”, a-t-il déclaré, ajoutant que Pékin devrait prendre de nouvelles mesures punitives contre le gouvernement DPP avant que Lai ne prenne ses fonctions en mai.

Le bureau des affaires de Taiwan de Pékin, qui s’occupe des questions liées à l’île, a qualifié la décision de Taipei de « politiquement motivée », affirmant qu’elle ne ferait que susciter le ressentiment parmi les compatriotes de l’autre côté du détroit.