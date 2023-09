Les voyageurs solitaires partagent leurs meilleurs conseils pour visiter l’Amérique latine

Voici 19 conseils et recommandations pour voyager seul en Amérique latine :

Certaines réponses proviennent également de ce fil Reddit par vous/TheMakeUpBoy et ce fil Reddit par u/zbr13.

Tout d’abord, voici quelques astuces de voyage et conseils généraux pour visiter l’Amérique latine :

1. « Je viens de passer 12 ans au Nicaragua. Meilleur conseil : apprenez l’espagnol, apprenez l’espagnol, apprenez l’espagnol ! »

—ejb3work

2. « En général, je recommanderais de conserver une photo de votre passeport sur votre téléphone, car la police s’arrête parfois pour vérifier que vous ne dépassez pas la durée de votre visa. »

—u/InconditionnelMai

3. « J’ai passé 10 mois en Amérique du Sud et un peu plus d’un an en Amérique centrale et j’ai passé des moments formidables. Emportez une bouteille d’eau réutilisable avec un filtre intégré pour pouvoir la remplir à partir de n’importe quelle source d’eau douce et avoir de l’eau potable propre et sûre. — vous éviterez de tomber malade en buvant de l’eau douteuse, vous économiserez de l’argent en n’achetant pas d’eau en bouteille et vous réduirez également les déchets plastiques ! »

« A part ça, prenez votre temps et profitez-en !

—Claireturz

4. « Le vol dans les auberges n’était pas rare, alors fermez votre merde. »

—u/InconditionnelMai

5. « J’ai trouvé que les meilleurs conseils venaient soit du personnel de l’auberge, soit d’autres voyageurs que j’ai rencontrés en cours de route. »

—u/InconditionnelMai

6. « J’ai voyagé seule en Amérique du Sud en tant que femme, par voie terrestre et aérienne, de l’Argentine au Venezuela en passant par le Chili, la Bolivie, le Pérou, la Colombie, le Brésil et l’Équateur. Laissez vos objets de valeur à la maison. Mélangez-vous. Soyez poli avec tout le monde. N’agissez pas comme un touriste, sortez des cartes, gardez votre portefeuille bombé dans une poche ou portez un sac banane.

« J’ai gardé une carte de crédit dans une poche cachée (une poche de pantalon cargo près du tibia), suffisamment de billets de bus ou de taxi pour rentrer chez moi dans une autre poche cachée ou zippée, et la plus petite somme d’argent à sortir pour acheter des boissons, de la nourriture, des petits achats. etc. Tout réaménagement des poches a été effectué dans les toilettes sans être vu.

—u/Truantone

7. « N’oubliez pas que les gens sont des gens partout où vous allez, et que les habitants d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud sont extrêmement chaleureux et amicaux. N’ayez pas peur d’utiliser l’espagnol que vous connaissez. Si vous manquez d’espagnol, souriez et communiquez avec vos mains. et les yeux. Ils souriront et vous aideront.

— u/craig_j

Voici maintenant des conseils pour visiter des pays et des villes spécifiques :

8. « Il était plus difficile de se déplacer au Pérou. Conduire n’importe où en bus prendrait un certain temps en raison des routes montagneuses. Nous avons pris l’avion vers la plupart de nos destinations pour gagner du temps. »

—u/Bubba_Junior

9. « J’ai voyagé seule au Pérou pendant un mois et je ne me sentais pas en danger. J’étais aussi un peu nerveuse à propos du transport, alors j’ai choisi d’utiliser PérouHop , qui est un service de bus à arrêts multiples qui relie Lima à Arequipa et remonte à Cusco. J’ai trouvé que cela éliminait beaucoup de stress lié aux déplacements, et en plus, ils m’aidaient à réserver des auberges et des activités. »

—u/brigidsbollix

dix. « Je suis resté à La Havane, Cuba dans une ‘casa particular’ [a private accommodation, similar to a bed and breakfast], ce qui était plutôt sympa car vous avez accueilli la foule des auberges de jeunesse, mais vous avez également l’occasion de voir davantage les locaux. Dans mon cas, c’était toute une famille qui dirigeait la casa particulière. »

—u/SolidardadLibertaria

11. « Les bus touristiques peuvent être réservés dans l’un des hôtels chics de la vieille Havane. J’en ai pris un pour Viñales, mais vous pouvez aussi prendre un taxi colectivo. [share taxi] là-bas aussi. »

—u/SolidardadLibertaria

12. « Le Costa Rica manquait de bons transports en commun. Lors de notre premier voyage, nous avons pris des navettes que nous avions réservées à l’avance, ce qui coûtait entre 20 et 50 dollars pour chaque trajet. Je vous recommande fortement d’éviter cela et de louer votre propre voiture. »

« La plupart des choses sont assez éloignées, donc conduire est agréable. »

—u/Bubba_Junior

13. « En Colombie et en Équateur, essayez de demander à votre hôtel ou restaurant d’appeler un taxi plutôt que d’en héler un dans la rue. »

—u/craig_j

Et maintenant, voici quelques recommandations sur les endroits que les voyageurs seuls devraient visiter :

14. « Je suis très partial parce que ma mère est originaire de là-bas, mais Quito, en Équateur, est une ville merveilleuse à visiter ! Il y a tellement de choses à faire et la nourriture est délicieuse (et relativement bon marché !). Vous pouvez facilement vous déplacer en bus. pour 25 cents ou moins, ou utilisez des taxis, qui vous coûteront entre 5 et 10 $, selon la distance que vous devez parcourir (parfois même moins) et qui sont généralement en sécurité.

« Pour les femmes, si vous vous sentez plus en sécurité en utilisant une application plutôt que des taxis, essayez DiDi. C’est l’équivalent d’Uber. Je l’ai trouvé facile à utiliser.

La ville est immense – sérieusement, ne la sous-estimez pas – mais quelques endroits que je recommanderais sont le monument de la Virgen del Panecillo (il est facile de prendre un bus là-bas) et le centre historique, qui regorge d’églises et de bâtiments historiques magnifiquement préservés. que vous pouvez visiter seul ou avec un guide (disponible en anglais) pour environ 30 $.

Il y a aussi un téléphérique [an aerial lift, similar to the Disney Skyliner] et des musées avec des journées gratuites – il suffit de vérifier à l’avance. L’été dernier, je suis même allée dans une adorable salle de cinéma classique dans laquelle je n’étais jamais allée auparavant, et c’était incroyable ! Malheureusement, je ne me souviens pas de son nom, mais cela ne devrait pas être trop difficile à trouver.

Il y a aussi l’attraction Mitad del Mundo avec des expositions de toutes les régions de l’Équateur, de la bonne nourriture et des boutiques de souvenirs.

Enfin, n’oubliez pas de visiter Baños. Il se trouve à quelques minutes en voiture de la ville, également accessible en bus, et offre de nombreuses options d’aventures en plein air (tyrolienne, balançoire qui enjambe une falaise, pistes cyclables, cascade, etc.). Comme partout, faites attention à vos objets et à votre environnement, et surtout essayez d’être prudent lorsque vous utilisez votre téléphone (tenez-le fermement, ne soyez pas évident, conservez-le dans un endroit inaccessible), et tout devrait bien se passer. »

—votrebibliophile préféré

15. « Ne comptez pas le Guatemala ! Faites une randonnée sur un volcan actif, explorez les ruines mayas et détendez-vous à Antigua. »

—u/TinKicker

16. « Donc, je dois parler du Honduras. Depuis Belize, vous pouvez vous rendre en voiture jusqu’à une ville appelée Omoa. Ensuite, vous prenez un ferry pour les îles de la Baie. Recherchez-les sur Google ; ils sont incroyables et super bon marché. »

« Si vous arrivez ici, vous ne voudrez plus jamais partir. »

—vous/aubor

17. « Visitez le Pérou ! Vous devez venir ici ! Vous avez Lima, la capitale latino-américaine de la gastronomie. Ensuite, vous pouvez visiter Arequipa, qui est vraiment magnifique, et vous ne pouvez pas quitter le Pérou sans visiter Cusco (y compris la ville de Cusco, la Vallée Sacrée et Machu Picchu). Croyez-moi, vous ne le regretterez pas ! Et c’est très bon marché pour vous qui viendra avec des euros. »

—u/dianavg12

18. « Je suis une voyageuse seule. Je ne me suis jamais sentie en danger au Mexique. Je suis à Mexico en ce moment. »

« La culture, la musique, la gastronomie, les musées et les parcs sont si riches. »

—vous/laureire

19. Et enfin : « Je suis allée au Costa Rica en tant que femme seule, précisément parce que c’est l’un des pays les plus sûrs des Amériques. L’expérience était meilleure que chez moi. »

« Je recommande fortement la région de Guanacaste en basse saison. »

—u/egusisoupandgarri

Si vous avez déjà voyagé en solo, quels conseils et recommandations avez-vous pour visiter vos destinations préférées ? Partagez vos réponses dans les commentaires !

Certaines entrées ont été modifiées pour des raisons de longueur/clarté.

