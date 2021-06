Les voyageurs s’en soucient mais peu veulent payer pour cela

Les sondages indiquent qu’une doublure argentée à la pandémie est un engagement accru des consommateurs envers les voyages « durables ». Mais alors que les vaccinations augmentent les perspectives de voyage, les espoirs d’une reprise « verte » ont peut-être été exagérés. Les voyages durables ont gagné en popularité ces dernières années, car les gens ont essayé d’atténuer les effets négatifs du tourisme, soit en évitant les pratiques dommageables, soit en les compensant. La pandémie a semblé accélérer cette tendance. Selon une étude récente de l’agence de voyages Virtuoso, quatre personnes sur cinq (82%) ont déclaré que la pandémie leur avait donné envie de voyager de manière plus responsable à l’avenir. Près des trois quarts (72 %) ont déclaré que les voyages devraient soutenir les communautés et les économies locales, préserver le patrimoine culturel des destinations et protéger la planète.

Le voyage durable devra coûter plus cher s’il doit réduire son empreinte carbone. Dr Srikanth Beldona professeur, Université du Delaware

Mais une autre sonde raconte une autre histoire. Dans une étude distincte par le site de voyage The Vacationer, une majorité similaire (83 %) a déclaré que les voyages durables étaient assez ou très importants pour eux. Pourtant, près de la moitié (48 %) des répondants ont déclaré qu’ils n’opteraient pour de tels déplacements que si cela ne les incommodait pas. Et la commodité n’est pas la seule limitation.

Un voyage qui coûte la terre

Mis à part les bonnes intentions, le coût reste la principale considération pour la plupart des voyageurs (62%) lors de la planification de vacances, selon l’étude de The Vacationer. La durabilité et l’empreinte carbone, d’autre part, pâlissent à 4%. Sept sur 10 (71 %) ont déclaré qu’ils paieraient plus pour réduire leur empreinte carbone, mais la mesure dans laquelle ils sont disposés – ou capables – de le faire varie considérablement. Un peu plus du quart (27 %) des répondants ont déclaré qu’ils paieraient moins de 50 $ pour contrer leurs émissions, tandis qu’un tiers (33 %) ont déclaré qu’ils contribueraient de 50 à 250 $. Seulement 3 % ont dit qu’ils seraient prêts à payer plus de 500 $, et 29 % ne paieraient rien.

Le surtourisme et les dommages environnementaux qui en résultent font partie des facteurs qui accélèrent les appels à la durabilité dans l’industrie du voyage. Oleh_Slobodeniuk | E+ | Getty Images

C’est là que réside le problème de l’industrie du voyage. Il en coûterait 69 $ pour une personne voyageant de New York à Rome pour compenser les émissions de carbone pour le vol seul. De tels coûts rendent improbable l’adoption massive du côté des consommateurs, a déclaré le Dr Srikanth Beldona, professeur à l’Université du Delaware. « Les voyages durables devront coûter plus cher s’ils doivent réduire leur empreinte carbone, et il y a des signes qu’un marché de niche pour cela peut émerger », a-t-il déclaré, appelant plutôt à une « solution universelle » qui combine les efforts des entreprises et des régulateurs.

Les entreprises se lancent dans la « durabilité »

Déjà, la pandémie a incité certains gouvernements et entreprises à vanter la durabilité dans le cadre de leur modus operandi – ou du moins de leur futur modus operandi. American Airlines, Delta Air Lines et United Airlines, par exemple, font partie des principales agences de voyages à s’être engagées sur des objectifs de neutralité carbone. Pendant ce temps, de nouvelles entreprises voient le jour pour répondre à l’appétit des consommateurs pour des vacances respectueuses de l’environnement. « Plutôt que d’éclipser le problème, la pandémie de Covid-19 a à peu près doublé le taux auquel les entreprises et les gouvernements locaux s’engagent à atteindre le zéro net », a déclaré Nora Lovell-Marchant, vice-présidente de la durabilité mondiale chez American Express Global Business Travel.

Les jeunes voyageurs expriment un plus grand intérêt et une plus grande volonté de payer pour des options de voyage durables. Paul Biris | instant | Getty Images

Mais avec les mesures de durabilité et la responsabilité encore à leurs balbutiements, une plus grande collaboration est nécessaire pour garantir que les objectifs sont atteints. Dans l’industrie du transport aérien, par exemple, la compensation carbone n’est que la première étape. Des développements dans le carburant d’aviation et les avions durables sont nécessaires pour créer un changement à long terme, a déclaré Emily Weiss, responsable mondiale de l’industrie du voyage chez Accenture, qui a conseillé les compagnies aériennes sur le retour à la normale. « Les données sur les émissions de carbone de la pandémie ont mis en évidence que même une réduction sévère des voyages en avion n’est pas la seule réponse pour neutraliser la menace climatique », a-t-elle déclaré. « Il faudra une collaboration intersectorielle associée à une mentalité de consommateur plus soucieuse de l’environnement pour parvenir à un avenir plus durable. »

« Cesser complètement les voyages n’est pas faisable »