La semaine

Le collège électoral ne fait qu’empirer

Le Collège électoral est une abomination politique. Comme je l’ai déjà écrit, plutôt que de protéger l’influence des petits États, elle accorde un pouvoir écrasant à une poignée d’États qui, au hasard, ont un équilibre partisan étroit, qui sont pour la plupart assez importants. Pire encore, cela permet aux perdants du vote populaire de gagner – ce qui s’est produit deux fois au cours des 20 dernières années. En effet, en théorie, un candidat pourrait perdre le vote populaire quatre contre un et gagner encore le vote électoral. De plus, depuis 2012, la divergence entre le collège électoral et le vote populaire ne cesse de croître. Comme je vais le montrer ci-dessous, alors que Joe Biden a remporté une victoire claire lors du vote populaire, il a à peine grincé au collège électoral. Cet anachronisme idiot doit être détruit. Jetons un coup d’œil à cela au cours des deux dernières décennies. Une façon d’examiner cette question est d’examiner la manière la plus «efficace» dont les candidats perdants auraient pu gagner le Collège électoral. En d’autres termes, si nous additionnons les totaux des États pour les élections précédentes remontant à 2000, comment les perdants auraient-ils pu gagner en inversant le moins de voix? En utilisant les données de l’US Elections Atlas et les données 2020 du New York Times ( y compris une extrapolation approximative en supposant que Biden remporte 80% des votes par correspondance qui n’ont pas encore été comptés dans l’État de New York), j’ai calculé comment les perdants du vote populaire auraient pu gagner le Collège électoral – ou perdre, dans le cas de George W. Bush en 2000 et Donald Trump en 2016. En 2000, bien sûr, Bush a officiellement «gagné» la Floride par 537 voix, et donc la présidence avec 271 voix électorales, tandis qu’Al Gore a remporté le vote populaire par environ 550 000 voix. (En réalité, Gore aurait probablement remporté un juste recomptage en Floride s’il n’avait pas été arrêté par une Cour suprême conservatrice pour des raisons nudement partisanes, mais je vais l’ignorer pour le moment car cela n’a pas d’importance pour cet argument particulier.) Cela signifie qu’un basculement de seulement 269 voix dans un État d’un candidat à l’autre aurait changé le résultat. En 2004, Bush a été réélu avec une marge d’environ trois millions de voix et 286 voix électorales. John Kerry aurait pu gagner s’il venait de renverser l’Ohio, où la marge n’était que de 118 601 voix. Cependant, il aurait été légèrement plus efficace en termes de vote de renverser le Nouveau-Mexique, l’Iowa, le Nevada et l’Alaska, avec une marge cumulée de 117 411. Cela signifie qu’un flip de seulement 58 706 voix aurait donné à Kerry la présidence. En 2008, Barack Obama a fait rouler John McCain avec une marge de vote populaire de plus de 9,5 millions et 365 votes électoraux. Mais il aurait fallu relativement peu de changements de vote pour annuler même ce résultat glissant. Obama a remporté la Floride, le Colorado, l’Iowa, le Rhode Island, le Maine, le Nouveau-Mexique, le Nevada, le Vermont, le Delaware, le New Hampshire, l’Indiana et la Caroline du Nord par une marge cumulée de seulement 1,436 million de voix – donc un simple renversement de 718138 aurait donné à McCain un supplément. 97 votes électoraux et victoire. De même en 2012, Mitt Romney aurait pu gagner en prenant les neuf États les plus proches en termes de votes totaux, ne nécessitant que 384 188 flips. Puis en 2016, Trump a bien sûr grincé une victoire au collège électoral avec de minuscules marges dans le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie – seulement 38868 flips auraient donné la victoire à Clinton, ce qui m’amène finalement à 2020. Biden a remporté le vote populaire facilement, avec un marge peut-être aux alentours de 6,9 ​​millions (selon ce qui se passe à New York.) Mais il n’aurait fallu que 33139 flips en Arizona, en Géorgie et au Wisconsin pour livrer un deuxième mandat de Trump. ces changements de vote minimum pour changer le résultat du collège électoral en pourcentage de la marge de vote populaire, nous pouvons avoir une idée de la façon dont il s’écarte du principe d’une personne, un vote: Courtoisie: Atlas des élections américaines Ce que cela montre, c’est que les élections L’université est régulièrement sur le point de confier la présidence au perdant du vote populaire, même si cela ne se produit pas – et cela semble empirer. En 2008 et 2012, il aurait fallu un renversement de 7,5% et 11% de la marge de vote populaire (toujours pas génial), mais en 2016, un renversement de seulement 1,3% de la marge changerait le résultat. L’élection de 2020, quant à elle, est le pire résultat depuis 2000 – bien que Biden ait gagné, un renversement de seulement 0,48% de la marge de vote populaire (ou quelque chose comme 0,02% du vote total) aurait laissé Trump gagner. De plus, alors que le scénario de retournement de 2008 décrit ci-dessus repose sur des fluctuations de pourcentage importantes et invraisemblables dans de petits États comme le Vermont, la victoire de Biden dépendait de marges minces comme des rasoirs dans trois États de swing. Mais avant que les républicains ne deviennent trop suffisants pour préparer des justifications pour le collège électoral parce que cela les aide pour le moment, considérez qu’en 2004, inverser seulement 1,9% de la marge de vote populaire aurait livré la présidence au démocrate, même si Bush a obtenu trois millions de voix supplémentaires. Parce que les règles du collège électoral sont si loufoques et arbitraires, il est très facile d'imaginer les tendances démographiques offrant aux Dems une victoire quasi automatique à chaque fois – si le Texas devenait solidement bleu, par exemple. Ce serait mieux et plus juste pour tout le monde si la présidence allait simplement au candidat qui a obtenu le plus de votes.