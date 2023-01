Les voyageurs qui installent leur camp à côté des studios d’Emmerdale laissent derrière eux des bennes pleines de déchets et de Portaloos

Les VOYAGEURS qui ont installé leur camp à côté des studios d’Emmerdale sont partis, laissant derrière eux une benne remplie d’ordures et des Portaloos.

Vendredi, le groupe a emménagé dans le parking à deux pas des studios emblématiques de Yorkshire Television à Leeds, mais a maintenant fait ses bagages et est parti.

Le groupe a laissé derrière lui une benne et quelques Portaloos Crédit : NB PRESS LTD

Les ordures se sont répandues sur le sol alors qu’elles remplissent la poubelle à ras bord Crédit : NB PRESS LTD

Des places de parking ont été bloquées par les objets abandonnés Crédit : NB PRESS LTD

Cependant, ils ont rangé après eux-mêmes lorsqu’ils ont expédié, laissant leurs déchets dans une benne.

Les images du camping transformé en parking montrent la grande poubelle en métal pleine de déchets et bloquant quelques places de parking.

Sacs à provisions, cartons McDonald’s et canettes de boissons gazeuses font partie des articles remplissant la benne à ras bord.

Une partie des déchets s’est renversée et s’est retrouvée sur le sol, mais la plupart sont restées en place.

À côté de la benne, il y a des toilettes portables vertes, tandis que deux autres sont assises dans des espaces différents à quelques mètres de là.

Le feuilleton bien-aimé n’était pas en production lorsque le camp a été installé et les résidents sont partis bien avant que les acteurs et l’équipe ne reviennent et commencent le tournage.

Une flotte de caravanes a afflué la semaine dernière sur le parking, à une courte distance de l’entrée du studio.

Le parking n’appartient pas à ITV mais il est parfois utilisé par le personnel d’ITV comme trop plein, a déclaré une source à The Sun Online.

Au lieu de cela, il est géré par le conseil municipal de Leeds, qui avait le pouvoir d’expulser le groupe en quelques jours si nécessaire.

Cependant, il n’est pas clair si l’autorité locale a pris cette mesure ou si les occupants du camp sont partis de leur propre gré.

Vendredi, un porte-parole du conseil a seulement déclaré qu’ils étaient “au courant du campement” et qu’ils “surveilleraient la situation” et prendraient “les mesures appropriées” si nécessaire.

Emmerdale existe depuis 1972, avec des personnages tels que les familles Dingle et Tate, et a récemment célébré son 50e anniversaire.

L’épisode de Noël de cette année a attiré 2,56 millions de téléspectateurs.

Une flotte de caravanes a afflué vendredi sur le parking, à deux pas du studio Crédit : NB PRESS LTD