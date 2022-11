Les voyageurs post-pandémiques ont le plus visité ces 10 pays en 2022

Il est presque temps de commencer à planifier votre voyage en 2023, et un bon point de départ pourrait être les pays les plus visités de 2022.

La République dominicaine est surtout connue pour ses terrains de golf ouverts toute l’année, et certains des meilleurs complexes de luxe tout compris des Caraïbes se trouvent à Punta Cana et La Romana.

Entre le 1er janvier et le 18 octobre 2022, la République dominicaine a accueilli 5 % de visiteurs de plus qu’à la même période en 2019. C’était la destination la plus visitée des Caraïbes, selon les données de l’Organisation mondiale du tourisme.

République Dominicaine Turquie Costa Rica Mexique Jamaïque Pakistan Bengladesh Grèce Egypte le Portugal

La Turquie s’est classée deuxième sur la liste. Le pays abrite Antalya, la plus grande ville de la Riviera turque.

La ville turque a accueilli 66% de visiteurs de plus qu’au cours de la même période en 2019, mais selon le rapport Forward Keys, les niveaux de tourisme du pays sont restés les mêmes en 2022 qu’en 2019.

Le Costa Rica est troisième sur la liste, et comme la Turquie, le pays d’Amérique centrale a connu le même niveau de tourisme en 2019 qu’en 2022. Le Costa Rica est surtout connu pour son incroyable surf, ses volcans et sa biodiversité.

Selon le Nouvelles américaines et rapport mondialle pays classé à la quatrième place des meilleures vacances pas chères en Amérique centrale et du Sud.

Le Costa Rica se prête également à une destination de vacances plus détendue. Le pays utilise souvent l’expression “pura vida” (vie pure en anglais), qui englobe la philosophie du pays sur la vie d’un mode de vie plus détendu.

