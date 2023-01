Les voyageurs ont soif d’escapades mais pèsent désormais les risques de perte de bagages, de mauvais temps, de maladie

Une escapade hivernale au Mexique s’est terminée par de la frustration et de l’épuisement pour Shannon Dryer après que des perturbations liées aux conditions météorologiques ont retardé le retour de sa famille en Colombie-Britannique, égaré leurs bagages et mis en évidence les nombreuses façons dont des vacances peuvent mal tourner.

L’épreuve l’a poussée à renoncer à de futures réservations avec WestJet et à annuler tout autre voyage de Noël.

« Je ne pense pas que cela en valait la peine », a-t-elle déclaré de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique. « C’était juste beaucoup de stress.

Le retard à rentrer à la maison a entraîné des coûts supplémentaires pour la pension pour animaux de compagnie, le stationnement à l’aéroport et les soins de relève pour son père, en plus des coûts supplémentaires de nourriture et d’hébergement au Mexique, a-t-elle déclaré.

Malgré l’envie de voyager qui a saisi de nombreux Canadiens qui ont reporté leur voyage pendant la pandémie de COVID-19, les observateurs soulignent une variété d’obstacles qui compliquent les efforts pour récupérer une escapade de vacances sans soucis.

Le professeur de tourisme Wayne Smith a déclaré que les récents titres des retards liés aux conditions météorologiques ainsi que la hausse du coût des vols et des hôtels, les problèmes de main-d’œuvre hôtelière et les craintes persistantes d’infection au COVID-19 obligent de nombreuses personnes à repenser comment et où elles s’aventurent et ce qu’elles peuvent faire pour atténuer les problèmes s’ils surviennent.

« Le temps de déplacement est tellement précieux pour les gens, mais il coûte aussi cher. Donc, vous mettez ces deux choses ensemble, voyager est une chose très risquée à faire », a déclaré Smith, professeur à la Toronto Metropolitan University.

“Toutes ces séquelles s’accumulent et rendent les voyages de moins en moins attrayants pour les gens.”

Smith a déclaré que ses sources dans l’industrie signalaient que davantage de personnes voyageaient sur la route ou effectuaient de courts voyages de quatre jours. Certains ajoutent quelques jours de voyage d’agrément à la fin d’un voyage d’affaires pour éviter les complications de vacances séparées, ajoute-t-il depuis Charleston, en Caroline du Sud, où il a été rejoint lors d’un voyage « bleisure ».

Dryer a déclaré qu’elle avait reconsidéré son intention de visiter l’Arizona cet été en raison de l’odyssée de sa famille depuis Puerto Vallarta – une saga de six jours dont une nuit à dormir sur le sol de l’aéroport de Calgary.

Elle ira de toute façon vers le sud parce que cela avait été prévu il y a longtemps avec un groupe d’amis, et ils ont tous payé un supplément pour l’assurance vol, a noté Dryer.

“Certainement, j’étais un peu nerveux à l’idée de réserver”, a déclaré l’éducateur de l’école à propos du vol à nouveau.

« Je n’envie personne qui voyage en ce moment. Je ne regarde certainement pas les publicités avec des plages ensoleillées et j’aimerais y être.

WestJet a envoyé une déclaration par courriel s’excusant auprès des invités touchés par les annulations et les retards qu’elle a épinglés sur les conditions météorologiques hivernales rigoureuses à travers le Canada. La compagnie aérienne a déclaré que cela comprenait 1 640 vols annulés entre le 18 décembre et le 1er janvier, ajoutant que «les options de réhébergement étaient extrêmement limitées pendant les vacances», tant au sein de WestJet que parmi les autres transporteurs.

La débâcle a coïncidé avec des malheurs similaires pour le transporteur Sunwing, qui a présenté ses excuses jeudi aux passagers également laissés dans les limbes lorsque les tempêtes hivernales ont bouleversé les opérations. Il a reconnu “des échecs évidents dans l’exécution”, y compris leur “capacité à repositionner les avions et l’équipage vers d’autres aéroports pour aider à réduire l’arriéré des vols”.

Smith a déclaré que les compagnies aériennes durement touchées par les restrictions pandémiques passées fonctionnaient avec des budgets si restreints qu’elles avaient peu de marge de manœuvre en cas de problème. En outre, il a déclaré que le personnel licencié pendant la pandémie avait été en grande partie remplacé par des travailleurs inexpérimentés au retour des affaires.

“Donc, ils n’ont pas l’expérience, ils n’ont pas l’expérience, ils n’ont pas nécessairement toutes ces compétences et capacités pour être en mesure de réussir quelque chose quand cela devient si grave”, a-t-il déclaré.

La cousine de Dryer, Nicole Brown, qui a rencontré la famille de Dryer au Mexique après un vol de Kelowna, en Colombie-Britannique, avec ses deux fils adolescents, a déclaré qu’elle était très frustrée par le manque de communication de WestJet. Chaque fois qu’elle a essayé d’obtenir des informations sur l’indemnisation des frais remboursables, elle a déclaré qu’elle avait été dirigée vers le site Web, mais qu’elle avait du mal à trouver les informations qu’elle cherchait et qu’elle ne pouvait pas joindre un membre du personnel en direct par téléphone.

“C’était vraiment décevant”, a déclaré Brown, notant que l’épreuve se poursuit alors qu’elle demande une compensation et attend le retour des bagages enregistrés de sa famille.

« Nous n’avons pas pu voyager depuis trois ans. Il a fallu beaucoup de temps, il a fallu beaucoup d’argent pour pouvoir faire ce dernier voyage en famille avant que mes enfants ne soient adultes.

La psychologue clinicienne de Vancouver, la Dre Melanie Badali, s’attend à ce que la lassitude persistante de la pandémie ait probablement exacerbé le coup du voyage pour beaucoup. Deux de ses propres voyages à l’époque de la pandémie ont été gâchés par des surprises inattendues, a-t-elle déclaré, notamment un épisode de COVID-19 qui a frappé un membre de la famille après son arrivée à Toronto pour un mariage en juin dernier, les forçant à manquer les festivités.

«Nous pensions que nous en aurions fini avec cela. Les gens ne pensaient pas que cela pouvait encore se produire », a déclaré Badali à propos des impacts continus de la pandémie.

« La dépression s’installe chez certaines personnes à force de regarder autour de soi l’état du monde et même si vous n’avez pas une vision trop négative des choses en ce moment, certes, si vous lisez beaucoup l’actualité… ça vous pèse. ”

Badali, qui se spécialise dans le stress et l’anxiété, a déclaré que le défi consiste à gérer les attentes, à déterminer quels risques en valent la peine, à atténuer ces risques et à adopter des stratégies d’adaptation si les choses tournent mal.

Smith suggère de souscrire une assurance voyage et de lire les petits caractères pour être clair sur ce qui est couvert, et d’utiliser un bon agent de voyage qui peut vous aider si nécessaire. Il encourage également à réserver du temps supplémentaire entre les vols de correspondance, à apporter des copies des ordonnances et des médicaments supplémentaires, à mettre les fournitures et les vêtements de nuit dans un bagage à main et à avoir de l’argent liquide au cas où les cartes de crédit ne pourraient pas être utilisées.

Lorsqu’il est dépassé, Badali a déclaré qu’il était utile de regarder comment votre pensée affecte vos sentiments et vos actions, et de gérer les attentes ou les interprétations des événements actuels.

“La réalité est que nous allons devoir faire preuve de flexibilité encore un peu”, a-t-elle déclaré à propos d’incertitudes qui vont bien au-delà des voyages d’agrément.

« Parce que la vie n’est pas prévisible à 100 %, sûre à 100 %, facile à 100 %. Vous pouvez dire la « nouvelle normalité », mais si cela change ou est assez varié, la normale n’est pas vraiment une bonne description. … Ce n’est pas prévisible. C’est encore fluctuant. »

Cassandra Szklarski, La Presse Canadienne

