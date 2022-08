les voyageurs non entièrement vaccinés n’ont pas besoin de quarantaine à partir de lundi

Les gens sont assis devant un bar à Emily Hill à Singapour, le lundi 22 août 2022. Huiying de minerai | Bloomberg | Getty Images

SINGAPOUR – Singapour est sur le point d’autoriser les voyageurs non entièrement vaccinés à sauter la quarantaine à leur arrivée à partir de lundi, ont annoncé mercredi les autorités. Les visiteurs qui ne sont pas complètement vaccinés devront toujours être testés négatifs pour Covid dans les 2 jours précédant leur départ pour Singapour. Mais ils n’auront plus besoin de purger une quarantaine de 7 jours à domicile ou sur leur lieu de résidence. Actuellement, les voyageurs entièrement vaccinés peuvent entrer à Singapour sans passer de tests Covid-19 ni être mis en quarantaine. Les visiteurs de longue durée non vaccinés et les visiteurs de courte durée âgés de 13 ans et plus doivent actuellement demander une autorisation d’entrée pour entrer à Singapour. Cette exigence sera également levée à partir de lundi, selon le ministère de la Santé.

Boosters et assouplissement des exigences en matière de masques

Singapour est également sur le point de supprimer les exigences relatives aux masques intérieurs à partir du 29 août, alors que la cité-État cherche à faire un pas de plus vers la vie avec Covid. Les masques seront bientôt facultatifs à l’intérieur et obligatoires dans des environnements spéciaux, tels que les transports en commun et les établissements de soins de santé tels que les hôpitaux, les maisons de soins pour bénéficiaires internes et les ambulances. Ils sont facultatifs dans les taxis, les VTC et à l’aéroport. “La raison en est que nous avons identifié des zones où les services essentiels sont assurés dans des espaces clos et surpeuplés et qui sont fréquemment utilisés par des personnes vulnérables”, a déclaré le vice-Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, qui est également coprésident de la tâche Covid. vigueur à Singapour. Actuellement, les masques sont obligatoires dans presque tous les environnements intérieurs, à l’exception des lieux de travail où il n’y a pas d’interaction physique ou de zones en contact avec les clients.

En préparation de la prochaine vague d’omicron, un deuxième rappel d’ARNm Covid est désormais recommandé pour les personnes de 60 ans et plus, cinq mois après leur premier rappel. Le ministère de la Santé a également recommandé que les enfants âgés de 5 à 11 ans reçoivent un rappel – cinq mois après la deuxième dose de leur série de vaccination primaire – pour renforcer leur protection.

Situation Covid à Singapour

Les infections quotidiennes moyennes sur une période de 7 jours sont tombées à 2 700 mardi, alors que les infections quotidiennes ont continué de baisser par rapport au record de 26 032 infections le 22 février. La plupart des personnes infectées à Singapour présentent des symptômes légers ou inexistants. La Le pays d’Asie du Sud-Est a encore assoupli les mesures de Covid fin avril. Les rassemblements sociaux ne seront plus limités à 10 personnes et les gens n’auront pas besoin de se tenir à 1 mètre l’un de l’autre.

Personnes portant des masques faciaux à titre préventif contre la propagation de Covid-19 à Singapour. Non-conformiste Asio | SOPA Images | Fusée lumineuse | Getty Images