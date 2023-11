Les voyageurs noirs adorent ces hôtels parisiens

Tout le monde rêve d’aller à Paris. Après tout, c’est la ville de l’amour et la toile de fond de tant de films emblématiques et de moments historiques. Il n’est pas étonnant que le monde entier ait romancé la capitale française, et de nombreux voyageurs noirs l’ajoutent à leurs listes de voyages.

Mais avec de nombreuses options d’hébergement, quel est le meilleur endroit pour les voyageurs noirs à Paris ? Voici quelques hôtels parisiens dont les voyageurs noirs tombent amoureux.

Hôtel Gabriel

Situé dans le quartier du Marais à Paris, l’Hôtel Gabriel est un rêve parisien que les voyageurs adorent. Inspiré de l’architecture des XVIIe et XVIIIe siècles, l’Hôtel Gabriel éloigne les visiteurs de la modernité et les téléporte dans un pays d’autrefois. Les clients apprécient le fait que l’hôtel soit proche de certains des principaux points chauds de Paris. Ce boutique-hôtel se trouve à quelques minutes de la place historique de la République, du canal Saint-Martin et du quartier commerçant du Marais.

Avec 41 chambres allant des suites à une chambre aux suites à lit double, le design minimaliste de l’hôtel Gabriel et les œuvres nostalgiques de l’artiste australien Mark Stuart en font un choix de premier ordre pour les voyageurs visitant Paris. L’hôtel propose une réception ouverte 24h/24, une bagagerie gratuite, des chambres acceptant les animaux domestiques et un délicieux petit-déjeuner buffet dont les clients ne peuvent pas se lasser. Les concepteurs de l’hôtel ont joué un rôle stratégique en créant un espace tranquille et zen où les clients pourraient se détendre au cœur de la ville.

Hôtel Château Frontenac

Hôtel élégant au glamour parisien et au passé historique, l’Hôtel Château se trouve à quelques pas de l’avenue des Champs-Élysées. Avec 104 chambres, des arcades arrondies et un charme d’antan, l’hôtel a été sur les radars de nombreux voyageurs alors qu’ils se dirigent vers la ville de l’amour. L’hôtel a une douceur inégalée à Paris et les clients sont séduits par son allure magique dès leur arrivée.

L’influenceuse voyageuse Audrey French a décrit en détail l’expérience de luxe qu’elle a vécue à l’Hôtel Château Frontenac. Dans un Vidéo TikTok, French a déclaré que le service de conciergerie était de premier ordre. Elle a décrit son séjour comme « magique », la chambre dépassant ses attentes en termes de taille et de confort. Même si elle n’était pas une grande fan du restaurant pour le dîner, French a noté que le buffet du petit-déjeuner de l’hôtel était exceptionnel, avec la possibilité de dîner dans la chambre si vous préférez. Elle a également noté que l’emplacement de l’hôtel était pratique et sûr alors qu’elle explorait la ville.

Hôtel West End

L’un des meilleurs atouts de l’Hôtel West End est son emplacement privilégié. L’hôtel se trouve sur un bien immobilier de catégorie A, donnant aux clients accès à un peu de tout. Ses chambres situées au cinquième étage offrent une vue imprenable sur la Tour Eiffel et l’hôtel est entouré des Champs Elysées, de l’avenue Montaigne et de l’avenue George V.

Le quartier de l’Hôtel West End est essentiellement une plaque tournante des expériences touristiques parisiennes. Il y a une pléthore de magasins, musées, cinémas, bijouteries et boutiques haut de gamme à quelques pas de l’hôtel. Certains voyageurs noirs ont noté en ligne que les chambres et les suites de l’hôtel West End étaient nettement plus grandes que la plupart des hôtels européens et disposaient d’incroyables balcons doubles. L’hôtel offre définitivement du luxe aux Noirs, et les voyageurs n’en ont jamais assez.

Hôtel Élysia

Les voyageurs à la recherche d’une belle esthétique pour accompagner le décor parisien sont tombés amoureux de l’Hôtel Elysia. Situé dans le Triangle d’Or de Paris, l’hôtel a été délicatement conçu pour émaner du romantisme et constitue un lieu incontournable pour les séjours de lune de miel dans la ville. Cet hôtel enchanteur semble sortir d’un rêve avec ses murs dorés de couleur crème, ses œuvres d’art exquises et sa décoration inspirée de la royauté. Avec une note de cinq étoiles sur la plupart des plateformes, l’Hôtel Elysia romantise l’art de vivre et incite ses clients à aimer à nouveau.

Pullman Paris Tour Eiffel

Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez probablement vu le Pullman Paris Tour Eiffel. L’hôtel est un point chaud pour les influenceurs des médias sociaux qui meurent d’envie de visionner une vidéo de la vue emblématique de l’hôtel sur la Tour Eiffel. Pour cette raison, Pullman attire autant de jeunes mariés et de couples nouvellement fiancés que le romantique hôtel Elysia. Pullman a été conçu pour répondre à un large éventail de clients. Des tourtereaux à l’homme d’affaires, l’hôtel propose des hébergements pour tous les types de visiteurs. Hôtel avec un mélange harmonieux de design de nouvelle école et de vieilles traditions françaises, Pullman continue d’être un premier choix pour les voyageurs noirs visitant Paris.