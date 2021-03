Cela survient alors que le pays marque le premier an depuis que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé le premier verrouillage national. La Grande-Bretagne a signalé au moins 4,3 millions de cas et plus de 126 000 décès selon une base de données du New York Times.

Les décès quotidiens de coronavirus en Grande-Bretagne ont chuté à leur plus bas niveau depuis l’automne, en partie grâce à un programme de vaccination qui a déjà atteint plus de la moitié de la population adulte, et le pays se prépare à rouvrir lentement son économie après des mois de verrouillage national. Une commande au domicile doit être levée lundi, bien que de nombreux magasins et autres entreprises soient fermés jusqu’à la mi-avril ou plus tard.

