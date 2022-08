Les voyageurs indiens plus confiants que les japonais et les australiens

Quelque 11 000 personnes de la région ont été interrogées sur leur niveau de confort et leurs préoccupations, ainsi que sur leur volonté de tolérer les types de perturbations devenues courantes depuis le début de la pandémie.

La confiance des voyageurs est “diversifiée et nuancée” dans la région, selon une nouvelle enquête commandée par le site de voyage Booking.com.

Mais certains sont plus sûrs de faire leurs valises que d’autres.

Les résultats de l’enquête ont été publiés dans l’édition inaugurale de Booking.com “ Indice de confiance des voyageurs “, qui a classé les places dans l’ordre du plus au moins confiant.

De plus, 62% ont déclaré qu’ils prévoyaient de voyager à l’étranger “immédiatement” après que la Chine aura levé sa politique de quarantaine. Parmi ceux-ci, 43% prévoient d’aller au Japon ou en Corée du Sud, selon l’enquête.

Près de 90% des répondants chinois ont déclaré qu’ils prévoyaient de voyager l’année prochaine, le plus élevé de tous les territoires interrogés.

Cependant, la hausse des prix peut avoir un impact. De tous les sondés, les Vietnamiens sont les plus préoccupés par les coûts (53%).

Les Vietnamiens sont également confiants de voyager à nouveau, selon l’enquête, portés par leur confort avec la réouverture des frontières régionales (82%) et la confiance dans la capacité du Vietnam à recevoir à nouveau des voyageurs (75%).

De plus, 70 % des répondants ont indiqué qu’ils accepteraient les interruptions de voyage anticipées, le taux le plus élevé de l’enquête.

Selon l’enquête, les Indiens ont émergé comme ayant la confiance la plus élevée en matière de voyage. Quelque 86% des répondants ont indiqué qu’ils prévoyaient de voyager dans les 12 mois – un nombre dépassé uniquement par ceux en Chine – bien que les voyages dans les deux pays devraient être en grande partie nationaux.

De tous les sondés, les Chinois sont les moins préoccupés par les coûts (20%) mais les plus préoccupés par les tracas administratifs liés à la planification des voyages cette année (46%).

Un peu plus de la moitié des Australiens se sont dits à l’aise à l’idée de reprendre les voyages (55%) et dans la capacité de l’Australie à recevoir à nouveau des voyageurs internationaux en toute sécurité (53%), selon l’enquête.

N°6 : Singapour

Quelque 75% des Singapouriens ont déclaré qu’ils sont susceptibles de voyager l’année prochaine, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne régionale de 76%, selon le sondage.

La 6e place de Singapour a été largement influencée par la réticence des répondants à accepter les interruptions de voyage. Parmi ceux de Singapour – un pays connu pour son organisation et son efficacité, en particulier à son aéroport de Changi, le mieux noté – seuls 35% ont déclaré qu’ils accepteraient les retards de voyage et les problèmes connexes, contre 47% dans l’ensemble de la région, selon le sondage.

N°7 : Hong-Kong

Par rapport au reste de l’Asie-Pacifique, les Hongkongais ne sont plus aussi à l’aise avec les voyages, ou avec leur propre capacité à recevoir des voyageurs internationaux, selon le sondage. Néanmoins, 71% ont déclaré qu’ils sont susceptibles de voyager l’année prochaine.

Leur plus grande motivation ? Échapper au “coincement à la maison” – environ 70% ont cité cela, le plus de tous les territoires interrogés, y compris celui de Taïwan (60%) et de Singapour (57%), selon les résultats.

Les périodes de quarantaine pour entrer à Hong Kong ont été réduites cette semaine. Cependant, de nombreux résidents peuvent s’en tenir à des séjours cette année. Près de la moitié (47%) ont déclaré qu’ils étaient susceptibles de réserver un séjour même après que les voyages internationaux soient à nouveau possibles, selon le sondage.

N°8 : Thaïlande

La Thaïlande reçoit le plus de touristes de tous les pays de la région, ce qui explique peut-être pourquoi les personnes interrogées ont indiqué qu’elles étaient quelque peu nerveuses à l’idée de reprendre les voyages.

Seuls 39% se disent à l’aise avec la réouverture des frontières régionales (contre 53% au niveau régional), selon le sondage. Encore moins (29 %) se disent confiants dans la capacité de la Thaïlande à rouvrir en toute sécurité aux voyageurs internationaux (contre 51 % au niveau régional).

N°9 : Corée du Sud

Les Sud-Coréens ont obtenu des scores inférieurs aux moyennes régionales dans toutes les catégories de confiance sauf une – la probabilité de voyager l’année prochaine.

Selon le sondage, environ 80% ont déclaré qu’ils voyageraient probablement au cours des 12 prochains mois, mais seulement 31% ont déclaré qu’ils étaient prêts à accepter des interruptions de voyage en cours de route.

N°10 : Taïwan

Seuls 27% des répondants taïwanais ont indiqué qu’ils étaient à l’aise avec la réouverture des frontières dans la région. Et si une épidémie de Covid-19 se produisait à leur destination de voyage, seuls 8% ont déclaré qu’ils s’en tiendraient à leurs projets de voyage, contre 17% dans la région.

Les Taïwanais étaient également les plus inquiets de tomber malades, selon le sondage. Près de 60 % l’ont cité comme un problème de voyage, contre seulement 22 % en Chine.

N°11 : Japon

Les voyageurs japonais se sont révélés être les voyageurs les moins confiants en Asie-Pacifique cette année, selon le sondage.

Seuls 18 % ont exprimé leur confiance dans la capacité du Japon à recevoir à nouveau des voyageurs internationaux, et 26 % sont à l’aise avec la réouverture des frontières régionales.

Les Japonais sont également beaucoup moins tolérants aux perturbations de voyage, selon le sondage. Seuls 24% ont déclaré qu’ils les accepteraient – ​​le plus bas de tous les territoires interrogés.