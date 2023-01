Les voyageurs en provenance de Chine qui sont testés positifs au Royaume-Uni pour Covid n’auront pas besoin de s’isoler

Les personnes arrivant au Royaume-Uni en provenance de Chine ne seront pas tenues de s’isoler si elles sont testées positives pour Covid-19, a déclaré le secrétaire aux Transports. Les cas de Covid en Chine continuent d’augmenter après la décision abrupte de Pékin de mettre fin à la plupart de ses sévères restrictions pandémiques. Le gouvernement britannique a déclaré que les compagnies aériennes seront tenues de vérifier que les passagers en provenance de Chine ont un test Covid négatif avant le départ, les voyageurs devant montrer la preuve de leur résultat négatif. La décision n’affectera que l’Angleterre, car les voyages sont une question décentralisée. Cependant, tous les vols directs en provenance de Chine atterrissent en Angleterre. La commande est conçue pour s’aligner sur la politique américaine et est prise parce que le gouvernement estime qu’il y a un manque de données fiables en provenance de Chine. Interrogé mardi si les voyageurs arrivant au Royaume-Uni en provenance de Chine qui ont été testés positifs pour Covid seraient tenus de se mettre en quarantaine, le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a déclaré à LBC : « Non, car ce que nous faisons, c’est que nous collectons ces informations à des fins de surveillance. “Mais, regardez, une personne sur 45 au Royaume-Uni a le Covid en ce moment.” Il a ajouté: «Nous gérons Covid maintenant en nous assurant d’avoir des niveaux de vaccination très élevés, c’est pourquoi les personnes à risque, les membres plus âgés de la communauté, par exemple, devraient s’assurer qu’elles reçoivent leur quatrième rappel cet hiver. C’est ainsi que nous protégeons les gens de Covid, c’est notre première ligne de défense. “La politique concernant les arrivées de Chine consiste principalement à collecter des informations que le gouvernement chinois ne partage pas avec la communauté internationale.” Harper, un critique virulent des restrictions sur les coronavirus depuis les banquettes d’arrière-ban au plus fort de la pandémie, a déclaré que le gouvernement avait créé une “proposition sensée et équilibrée” pour faire face à la propagation potentielle de Covid depuis la Chine. Il a poursuivi : « Il s’agit d’un pays, la Chine, qui ne partage pas les données de santé avec le système de santé mondial, ce que nous attendons de tout le monde. C’est pourquoi nous avons mis en place cette mesure de précaution temporaire alors que la Chine ouvre ses frontières. «Nous faisons deux choses – nous exigeons que les personnes qui voyagent en provenance de Chine subissent un test avant le départ afin qu’elles doivent montrer qu’elles sont négatives avant de monter sur ce vol, et lorsqu’elles arrivent au Royaume-Uni, le UK Health L’agence de sécurité prélèvera un échantillon de passagers et les testera. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

«C’est pour que nous obtenions ces informations dans notre système de santé et que nous puissions suivre le virus qui vient de Chine.

“Je pense que c’est une proposition très sensée et équilibrée, qui, je pense, aide à assurer la sécurité des personnes au Royaume-Uni, mais n’impose aucune restriction sur la façon dont les personnes au Royaume-Uni peuvent fonctionner.”

Le secrétaire aux Transports a recommandé aux gens de se faire vacciner contre Covid-19, et a également déclaré que le port d’un masque était « raisonnable » s’ils avaient besoin de sortir alors qu’ils étaient malades.

Lorsqu’on lui a demandé s’il porterait un masque s’il était malade du coronavirus, il a déclaré à LBC: «Tout d’abord, vous devez rester à la maison si vous pensez avoir contracté Covid ou si vous avez la grippe – en fait, la chose la plus sensée à faire est de pas sortir et le répandre. Si vous sortez, il est clair que le port d’un masque est très judicieux si vous êtes malade.

« Mais nous gérons ces maladies maintenant par la vaccination. Les gens devraient se faire vacciner contre le Covid, ils devraient également se faire vacciner contre la grippe. Nous avons vu des niveaux très élevés de grippe cet hiver.